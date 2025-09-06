7 сентября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

7 сентября в России отмечают День работников нефтяной и газовой промышленности. В Иркутской области проходят празднования в честь озера Байкал. В мире в этот день говорят о важности уничтожения военных игрушек для детей. Православные верующие чествуют Собор Московских святых. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 7 сентября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 7 сентября

День работников нефтяной и газовой промышленности

Профессиональный праздник нефтяников и газовиков отмечается с 1980 года в первое воскресенье сентября. Он был учрежден в СССР в ознаменование успешного освоения нефтегазового потенциала Западной Сибири. Россия и сейчас входит в число мировых лидеров по добыче нефти и газа, а отрасль остается основой экономики и энергетической безопасности страны.

В этот день чествуют инженеров, геологов, бурильщиков, сотрудников нефтеперерабатывающих предприятий и всех рабочих и специалистов, чья деятельность связана с разведкой, добычей и переработкой нефти и газа. Праздник обычно сопровождается награждением лучших сотрудников и корпоративными мероприятиями в крупнейших компаниях ТЭК.

Международный день полицейского сотрудничества

Дата отмечается с 2023 года по инициативе ООН. Она подчеркивает важность взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с преступностью, которая давно вышла за пределы национальных границ. Обмен информацией, совместные операции и согласованные действия помогают полицейским структурам разных стран эффективнее противостоять терроризму, киберпреступности, торговле людьми и наркотиками. День служит напоминанием о том, что безопасность в современном мире — это общая задача.

close ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

Всемирный день осведомленности о миодистрофии Дюшенна

Миодистрофия Дюшенна — тяжелое наследственное заболевание, поражающее мышечную ткань. Болезнь получила название по имени французского врача Гийома Дюшенна, впервые описавшего ее в XIX веке. Патологии чаще подвержены мальчики. Диагностировать заболевание сложно — порой на это уходят годы. Хотя сейчас болезнь считается неизлечимой, уже есть препараты, которые меняют траекторию ее развития. Символ дня — красный воздушный шар, который выпускают в небо как знак надежды на скорое появление эффективных методов лечения.

Всемирный день уничтожения военной игрушки

7 сентября в разных странах отмечают Всемирный день уничтожения военной игрушки. Инициаторами стали пацифистские организации, которые в конце XX века предложили символично избавляться от игрушечного оружия как от вещей, формирующих у детей ложное восприятие войны. В этот день проводят акции, где мальчишки и девчонки обменивают пистолеты и автоматы на книги, спортивный инвентарь и настольные игры.

День внучат

В календарях можно встретить трогательный праздник — День внучат, который отмечают 7 сентября. Он напоминает о ценности семейных связей между поколениями. В этот день принято навещать бабушек и дедушек, звонить им или хотя бы написать несколько теплых слов. Для старших членов семьи такие знаки внимания — не меньшее счастье, чем подарки. Праздник стал своеобразным ответом на более известный День бабушек и дедушек: ведь у каждой истории две стороны — и у семьи тоже.

close Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

День озера Байкал

В Иркутской области празднуют День озера Байкал — самого глубокого водоема планеты, одного из древнейших на Земле. Его возраст ученые оценивают в более чем 25 млн лет. Байкал хранит почти пятую часть мировых запасов пресной воды и отличается уникальной экосистемой: более половины местных видов растений и животных не встречаются больше нигде в мире. Праздник учрежден для того, чтобы напомнить о необходимости беречь «сибирское море». В этот день в регионе на нескольких площадках проходят экологические акции, субботники, лекции, спектакли, выставки и концерты.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 7 сентября в других странах

День вымирающих видов животных — Австралия. Цель этой даты — привлечь внимание общества к проблеме исчезновения флоры и фауны. Австралийский континент известен своей уникальной природой: кенгуру, коалы, утконосы, ехидны и сотни видов птиц. Но именно здесь особенно остро стоит вопрос сохранения биоразнообразия. По данным экологов, за последние 200 лет в Австралии исчезло больше млекопитающих, чем на любом другом континенте.

close Global Look Press

День осведомленности о синдроме дефицита внимания — США. Дата была учреждена по инициативе американских врачей, педагогов и общественных организаций, чтобы привлечь внимание к проблеме, которая затрагивает миллионы детей и взрослых по всему миру. Врачи подчеркивают: ранняя диагностика и поддержка позволяют людям с синдромом дефицита внимания успешно учиться, работать и строить отношения.

День независимости — Бразилия. Национальный праздник отмечается в честь исторического события, положившего начало существованию независимого государства. 7 сентября 1822 года на берегу реки Ипиранги сын короля Португалии и первый император Бразилии Педру I объявил независимость страны от португальской короны: «Моей кровью, моей честью и Богом я сделаю Бразилию свободной».

Религиозные праздники 7 сентября

Собор Московских святых

Соборный праздник Русской православной церкви отмечается в воскресенье перед 11 сентября. Часто торжество совпадает с празднованием Дня города Москвы. В этот день верующие вспоминают святых московской земли: Петра Московского, Дмитрия Донского, Даниила Московского, Сергия Радонежского, Василия Блаженного и многих других (в списке, утвержденном в 2024 году, более 500 имен).

Празднование установлено в год 850-летия Москвы по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II и решению Священного Синода. В этом году 7 сентября состоится общемосковский крестный ход от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря.

7 сентября Русская православная церковь также чтит память: • апостола от 70-ти Тита, епископа Критского (I в.);

• святителей Варсиса и Евлогия, епископов Едесских, и Протогена исповедника, епископа Каррийского (IV в.);

• святителя Мины, патриарха Цареградского (536—552);

• преподобномученика Моисея (Кожина), иеромонаха (1931);

• священномученика Владимира Мощанского, пресвитера (1938).

Народные праздники и приметы 7 сентября

Тит Листопадник

Православная церковь 7 сентября чтит память апостола от 70-ти, епископа Тита Критского. А в народе праздник получил название Тит Листопадник. К этому времени начинает крепчать осенняя прохлада, желтеют и опадают первые листья. Крестьяне в этот день обращали внимание на погоду: если ветер был холодным и порывистым — осень обещала быть ранней и суровой. А если тепло еще держалось, то и зима ожидалась мягкой. В этот день полагалось собирать впрок ягоды и грибы — иначе лес «обидится» и даст меньше урожая в следующем году.

Приметы

Если листья с березы падают верхушкой вниз — зима будет суровой.

Журавли улетают — жди скорых холодов.

Дождь в этот день сулит затяжную осень и мокрую зиму.

Если много рябины — будет снежная и холодная зима, а если мало — теплее обычного.

close Wirestock Creators/Shutterstock/FOTODOM

Какие исторические события произошли 7 сентября

1763 год — британский король Георг III издал воззвание с призывом активно заселять Канаду.

1776 год — произошла первая атака подводной лодки: в гавани Нью-Йорка американская подлодка «Черепаха» попыталась присоединить мину к британскому кораблю «Орел».

1792 год — запорожские казаки под руководством атамана Захария Чепеги высадились на Таманском полуострове, с этого события началось переселение казаков на Кубань.

1812 год — состоялось Бородинское сражение — крупнейшая битва Отечественной войны 1812 года и одно из самых кровопролитных однодневных сражений в истории.

close Репродукция картины «Бородинское сражение», 26 августа (7 сентября) 1812 года. Восьмая атака на Семеновской флеши. Ранение Багратиона. Автор Петер Гесс/Государственный исторический музей/РИА Новости

1837 год — в Москве, в годовщину Бородинского сражения, заложен Храм Христа Спасителя.

1856 год — в Успенском соборе Кремля прошла коронация Александра II.

1911 год — французский поэт Гийом Аполлинер оказался в тюрьме по делу о похищении «Моны Лизы» из Лувра.

1918 год — создано Российское телеграфное агентство (РОСТА), ставшее прообразом будущего ТАСС.

1936 год — в Тасманийском зоопарке скончался последний сумчатый волк — вид считается вымершим.

1947 год — в Москве заложены «сталинские высотки», ставшие символом архитектуры сталинской эпохи.

1953 год — Никита Хрущев избран первым секретарем ЦК КПСС.

1968 год — в Копенгагене прошло первое выступление группы Led Zeppelin (тогда — The New Yardbirds).

1996 год — в Лас-Вегасе совершено покушение на рэпера Тупака Шакура, через несколько дней он скончался.

2011 год — под Ярославлем потерпел крушение самолет Як-42 с хоккейной командой «Локомотив» на борту. Погибли 44 человека.

close Мемориал «Хоккейное братство» у «Арены 2000» в память о погибших в авиакатастрофе игроках ХК «Локомотив» в 2011 году Ярослав Неелов/РИА Новости

Дни рождения и юбилеи 7 сентября

В 1533 году родилась Елизавета I — королева Англии, правившая с 1558 по 1603 год.

В 1829 году родился Фридрих Август Кекуле — немецкий химик-органик, открывший структуру бензола.

В 1870 году родился Александр Куприн — русский писатель и драматург, автор «Ямы» и «Поединка».

close Русский писатель Александр Иванович Куприн (1870-1938) РИА Новости

В 1894 году родилась Гала Дали — жена, муза и модель знаменитого испанского живописца, графика и скульптора Сальвадора Дали.

В 1899 году родилась Изабелла Юрьева — советская и российская эстрадная певица, исполнительница песен и романсов, народная артистка РФ.

В 1908 году родился Майкл Дебейки — американский хирург, первооткрыватель в области аортокоронарного шунтирования.

В 1909 году родился Элиа Казан — американский режиссер, дважды лауреат премии «Оскар».

В 1923 году родился Эдуард Асадов — советский поэт-лирик, любимый читателями за искренность и простоту стиха.

Кто отмечает день рождения

85 лет исполняется Дарио Ардженто — итальянскому режиссеру, автору культовых фильмов ужасов.

82 года исполняется Глории Гейнор — американской певице, известной хитом «I Will Survive».

56 лет исполняется Кириллу Серебренникову — российскому режиссеру театра и кино.

47 лет исполняется Любови Тихомировой — российской актрисе театра и кино.

close Актриса Любовь Тихомирова Екатерина Чеснокова/РИА Новости