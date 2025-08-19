Отпуск за свой счет: как его оформить и кому он положен

Когда берется отпуск без сохранения заработной платы и может ли работодатель отказать в нем

Иногда житейские обстоятельства вынуждают нас взять на работе отпуск за свой счет. Он может длиться всего несколько дней, а может растянуться на несколько месяцев. Кому положен такой отпуск, как его оформить и какие в связи с этим могут быть последствия для работника — в материале «Газеты.Ru».

Что такое отпуск за свой счет

Отпуск за свой счет — разговорное выражение, другие его названия — «отпуск без содержания», «неоплачиваемый отпуск». Официально, согласно Трудовому кодексу РФ, этот период называется отпуском без сохранения заработной платы. Он подразумевает отсутствие сотрудника на работе без получения за это время каких-либо выплат: заработной платы, отпускных и т.д.

Продолжительность отпуска без содержания определяется по взаимному соглашению между сотрудником и работодателем. В некоторых случаях закон ограничивает его по времени — например, у гражданских служащих он не может продолжаться более одного года.

Предоставление отпуска без сохранения заработной платы регулируется ст. 128 ТК РФ, а также некоторыми другими федеральными законами.

Работник вправе попроситься в отпуск без сохранения заработной платы в любое время, если того требуют личные или семейные обстоятельства. Решение о предоставлении отпуска принимает работодатель. Он может посчитать изложенные работником причины уважительными или нет. Кроме того, отказ возможен в случае острой необходимости присутствия сотрудника на рабочем месте.

Какие причины считаются уважительными? Ст. 128 ТК РФ определяет три причины, по которым работник имеет право на 5-дневный отпуск за свой счет:



• смерть близкого родственника;

• рождение ребенка;

• регистрация брака.



В остальных случаях работодатель действует на свое усмотрения, исходя из внутренних правил, сложившейся практики в компании.



Например, уважительной причиной в большинстве случаев считается:



• уход за больным родственником;

• чрезвычайные обстоятельства (аварии, ДТП и т.п.);

• переезд.



А такие причины, как «профессиональное выгорание» или «усталость», начальство, скорее всего, сочтет недостаточно веским основанием для отпуска за свой счет.

Однако есть определенные категории работников, кому безоговорочно на основании письменного заявления руководство обязано предоставить отпуск за свой счет.

Кому положен отпуск за свой счет

Есть льготные категории сотрудников, которым работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы в соответствии со ст. 128 ТК РФ:

участники Великой Отечественной войны — до 35 дней в году;



в году; работающие пенсионеры по старости (по возрасту) — до 14 дней в году;



в году; родители, супруги и дети военнослужащих — до 14 дней в году;



в году; родители, супруги и дети военных, получивших ранение — до 35 дней в году;



в году; работающие инвалиды — до 60 дней в году. При этом под годом подразумевается не календарный год, а время с момента устройства на работу.

Если полагающиеся дни отпуска за свой счет не были использованы, их нельзя перенести на следующий год.

Другие распространенные случаи отпуска за свой счет

Учебный отпуск

Право на обязательный неоплачиваемый отпуск имеют сотрудники, совмещающие работу с поступлением в вуз или учебой в нем. Согласно ст. 173 ТК РФ, отпуск за свой счет продолжительностью 15 дней предоставляется:

допущенным к вступительным испытаниям;



слушателям подготовительных отделений для прохождения итоговой аттестации;



студентам бакалавриата, специалитета или магистратуры на очной форме обучения для прохождения промежуточной аттестации.

Студенты, которые готовят и защищают выпускную квалификационную работу и сдают итоговые экзамены, могут претендовать на отпуск четыре месяца. Сдающие только итоговые экзамены, могут уйти в отпуск без сохранения заработной платы не более, чем на месяц.

Сотрудникам, которые сдают экзамены для поступления в ссуз, предоставляется до десяти дней неоплачиваемого отпуска.

Отпуск при наличии детей и родственников-инвалидов

Согласно ст. 263 ТК РФ неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 дней предоставляется работникам, воспитывающим:

двух и более детей до 14 лет;



ребенка-инвалида (до 18 лет);



одного ребенка до 14 лет в одиночку;



а также тем, кто осуществляет уход за членом семьи или иным родственником, являющимся инвалидом I группы.

Но в этом случае возможность предоставления ежегодного дополнительного отпуска без сохранения заработной платы должна быть прописана в коллективном договоре.

Отпуск для военнослужащих и членов их семей

Герои СССР или России, а также кавалеры ордена Трудовой Славы имеют право на неоплачиваемый отпуск до 21 дня в течение года.

Супруги военнослужащих по желанию могут взять отпуск одновременно с отпуском военнослужащего. При этом супруги имеют право на отпуск без содержания, если отпуск мужа/жены превышает по длительности их основной отпуск.

Родителям, супругам и детям раненых военнослужащих предоставляется для ухода до 35 дней отпуска за свой счет на основании медицинского заключения. В случае гибели военного — до 14 дней.

Отпуск при работе по совместительству

Если на работе по совместительству оплачиваемый отпуск сотрудника длится меньше, чем по основному месту работы, то работодатель по просьбе сотрудника предоставляет дополнительный отпуск без сохранения заработной платы.

Можно ли уйти в отпуск без содержания после ежегодного оплачиваемого отпуска или больничного? По договоренности с работодателем оплачиваемый отпуск можно «дополнить» неоплачиваемым. Сотруднику выплатят отпускные только за полагающийся ему ежегодный отпуск.



Если во время неоплачиваемого отпуска сотрудник взял больничный, то отпуск не продлевается. Пособие по больничному в этом случае ему не положено. Но если отпуск закончился, а сотрудник все еще болеет, то он должен оформить больничный лист со дня, когда должен был выйти на работу.



Выходные и праздники засчитываются в период отпуска без сохранения зарплаты как обычные календарные дни. Они продлевают только ежегодный оплачиваемый отпуск.

Могут ли уволить во время неоплачиваемого отпуска

Если сотрудник берет отпуск за свой счет, рабочее место за ним сохраняется. Уволить его нельзя. Исключение — ликвидация организации или прекращение деятельности ИП.

Также работодатель не может отправить сотрудника в неоплачиваемый отпуск без его согласия, даже на время простоя. Работник сам должен написать заявление.

В законе не оговаривается возможность отозвать сотрудника из неоплачиваемого отпуска. Работодатель может попросить сотрудника выйти на работу, но если тот откажется и продолжит отдыхать, то ничего не нарушит.

Если сотрудник взял отпуск за свой счет без уведомления работодателя, тот может счесть это за прогул. И будет вправе уволить сотрудника.

Сам работник может подать заявление на увольнение, пока находится в неоплачиваемом отпуске.

Как оформить отпуск за свой счет. Образец заявления

Заявление на неоплачиваемый отпуск пишется на имя руководителя организации. В нем необходимо указать причину своего решения (например, семейные обстоятельства, личные дела, заключение брака, рождение ребенка, смерть близкого), с какого числа вы хотите взять отпуск и его продолжительность в календарных днях. Внизу необходимо написать свое полное имя, поставить подпись и указать дату подачи заявления. Текст можно набрать на компьютере, но подпись обязательно поставить рукой. Можно воспользоваться образцом заявления.

Важно! Подавать заявление лучше после договоренности с работодателем. Так вы сохраните хорошие отношения с начальством и будете уверены, что ваш отпуск не воспримут негативно. Помните, что предоставление неоплачиваемого отпуска — не обязанность, а право работодателя, даже если подобная возможность указана в трудовом договоре.

Если вы сохраните с начальством хорошие отношения, то сможете выйти из отпуска за свой счет раньше — это тоже делается по договоренности и заявлению от сотрудника.

В случае уважительной причины к заявлению необходимо приложить подтверждающие документы. Это могут быть свидетельство о рождении, военный билет, справка-вызов от учебного заведения, справка со второй работы и другие документы.

Что делать, если отказали в отпуске за свой счет

Работодатель вправе отказать в предоставлении сотруднику неоплачиваемого отпуска, если на это нет уважительной причины или если уход сотрудника критично скажется на деятельности компании или кадровом составе.

Другое дело, если у сотрудника уважительная причина или он относится к одной из льготных категорий. Когда работник имеет право на отпуск за свой счет по закону, то своим отказом работодатель нарушит Трудовой кодекс. Ему могут вынести предупреждение или оштрафовать:

от одной до пяти тысяч рублей составляет штраф для должностных лиц и предпринимателей;



тысяч рублей составляет штраф для должностных лиц и предпринимателей; от 30 до 50 тысяч рублей — для юридических лиц.

Если в течение года нарушение повторится — например, работодатель откажет в гарантированном отпуске за свой счет другому сотруднику, штрафы повысятся и составят:

от 10 до 20 тысяч рублей — для должностных лиц и ИП;



рублей — для должностных лиц и ИП; от 50 до 70 тысяч рублей — для юридических лиц.

Вместо штрафа руководству может грозить отстранение от должности на срок от одного года до трех лет.

В случае несоблюдения трудового законодательства начальством сотрудник может обратиться в профсоюз, суд или Федеральную инспекцию труда.

Как отпуск за свой счет влияет на стаж

Неоплачиваемый отпуск не входит в страховой стаж. В этот период работодатель не отчисляет страховые взносы в Социальный фонд России. Так что длительный отпуск не будет учтен при расчете пенсии по старости и других выплат. Также отпуск за свой счет не входит в специальный стаж , дающий право на досрочное назначение пенсии.

В рабочий стаж входит неоплачиваемый отпуск до 14 дней в течение года. При расчете среднего заработка период неоплачиваемого отпуска не учитывается.

Если вы ушли в отпуск за свой счет в течение года, то две недели войдут и в «отпускной» стаж, который требуется для ежегодного оплачиваемого отпуска. 15-й и следующие дни в таком случае не учитываются.