Отпуск за свой счет: как его оформить и кому он положен

Что такое отпуск за свой счет
Отпуск за свой счет — разговорное выражение, другие его названия — «отпуск без содержания», «неоплачиваемый отпуск». Официально, согласно Трудовому кодексу РФ, этот период называется отпуском без сохранения заработной платы. Он подразумевает отсутствие сотрудника на работе без получения за это время каких-либо выплат: заработной платы, отпускных и т.д.
Продолжительность отпуска без содержания определяется по взаимному соглашению между сотрудником и работодателем. В некоторых случаях закон ограничивает его по времени — например, у гражданских служащих он не может продолжаться более одного года.
Предоставление отпуска без сохранения заработной платы регулируется ст. 128 ТК РФ, а также некоторыми другими федеральными законами.
Работник вправе попроситься в отпуск без сохранения заработной платы в любое время, если того требуют личные или семейные обстоятельства. Решение о предоставлении отпуска принимает работодатель. Он может посчитать изложенные работником причины уважительными или нет. Кроме того, отказ возможен в случае острой необходимости присутствия сотрудника на рабочем месте.
Однако есть определенные категории работников, кому безоговорочно на основании письменного заявления руководство обязано предоставить отпуск за свой счет.
Кому положен отпуск за свой счет
Есть льготные категории сотрудников, которым работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы в соответствии со ст. 128 ТК РФ:
- участники Великой Отечественной войны — до 35 дней в году;
- работающие пенсионеры по старости (по возрасту) — до 14 дней в году;
- родители, супруги и дети военнослужащих — до 14 дней в году;
- родители, супруги и дети военных, получивших ранение — до 35 дней в году;
- работающие инвалиды — до 60 дней в году. При этом под годом подразумевается не календарный год, а время с момента устройства на работу.
Если полагающиеся дни отпуска за свой счет не были использованы, их нельзя перенести на следующий год.
Другие распространенные случаи отпуска за свой счет
Учебный отпуск
Право на обязательный неоплачиваемый отпуск имеют сотрудники, совмещающие работу с поступлением в вуз или учебой в нем. Согласно ст. 173 ТК РФ, отпуск за свой счет продолжительностью 15 дней предоставляется:
- допущенным к вступительным испытаниям;
- слушателям подготовительных отделений для прохождения итоговой аттестации;
- студентам бакалавриата, специалитета или магистратуры на очной форме обучения для прохождения промежуточной аттестации.
Студенты, которые готовят и защищают выпускную квалификационную работу и сдают итоговые экзамены, могут претендовать на отпуск четыре месяца. Сдающие только итоговые экзамены, могут уйти в отпуск без сохранения заработной платы не более, чем на месяц.
Сотрудникам, которые сдают экзамены для поступления в ссуз, предоставляется до десяти дней неоплачиваемого отпуска.
Отпуск при наличии детей и родственников-инвалидов
Согласно ст. 263 ТК РФ неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 дней предоставляется работникам, воспитывающим:
- двух и более детей до 14 лет;
- ребенка-инвалида (до 18 лет);
- одного ребенка до 14 лет в одиночку;
Но в этом случае возможность предоставления ежегодного дополнительного отпуска без сохранения заработной платы должна быть прописана в коллективном договоре.
Отпуск для военнослужащих и членов их семей
Герои СССР или России, а также кавалеры ордена Трудовой Славы имеют право на неоплачиваемый отпуск до 21 дня в течение года.
Супруги военнослужащих по желанию могут взять отпуск одновременно с отпуском военнослужащего. При этом супруги имеют право на отпуск без содержания, если отпуск мужа/жены превышает по длительности их основной отпуск.
Родителям, супругам и детям раненых военнослужащих предоставляется для ухода до 35 дней отпуска за свой счет на основании медицинского заключения. В случае гибели военного — до 14 дней.
Отпуск при работе по совместительству
Если на работе по совместительству оплачиваемый отпуск сотрудника длится меньше, чем по основному месту работы, то работодатель по просьбе сотрудника предоставляет дополнительный отпуск без сохранения заработной платы.
Могут ли уволить во время неоплачиваемого отпуска
Если сотрудник берет отпуск за свой счет, рабочее место за ним сохраняется. Уволить его нельзя. Исключение — ликвидация организации или прекращение деятельности ИП.
Также работодатель не может отправить сотрудника в неоплачиваемый отпуск без его согласия, даже на время простоя. Работник сам должен написать заявление.
В законе не оговаривается возможность отозвать сотрудника из неоплачиваемого отпуска. Работодатель может попросить сотрудника выйти на работу, но если тот откажется и продолжит отдыхать, то ничего не нарушит.
Если сотрудник взял отпуск за свой счет без уведомления работодателя, тот может счесть это за прогул. И будет вправе уволить сотрудника.
Сам работник может подать заявление на увольнение, пока находится в неоплачиваемом отпуске.
Как оформить отпуск за свой счет. Образец заявления
Заявление на неоплачиваемый отпуск пишется на имя руководителя организации. В нем необходимо указать причину своего решения (например, семейные обстоятельства, личные дела, заключение брака, рождение ребенка, смерть близкого), с какого числа вы хотите взять отпуск и его продолжительность в календарных днях. Внизу необходимо написать свое полное имя, поставить подпись и указать дату подачи заявления. Текст можно набрать на компьютере, но подпись обязательно поставить рукой. Можно воспользоваться образцом заявления.
Если вы сохраните с начальством хорошие отношения, то сможете выйти из отпуска за свой счет раньше — это тоже делается по договоренности и заявлению от сотрудника.
В случае уважительной причины к заявлению необходимо приложить подтверждающие документы. Это могут быть свидетельство о рождении, военный билет, справка-вызов от учебного заведения, справка со второй работы и другие документы.
Что делать, если отказали в отпуске за свой счет
Работодатель вправе отказать в предоставлении сотруднику неоплачиваемого отпуска, если на это нет уважительной причины или если уход сотрудника критично скажется на деятельности компании или кадровом составе.
Другое дело, если у сотрудника уважительная причина или он относится к одной из льготных категорий. Когда работник имеет право на отпуск за свой счет по закону, то своим отказом работодатель нарушит Трудовой кодекс. Ему могут вынести предупреждение или оштрафовать:
- от одной до пяти тысяч рублей составляет штраф для должностных лиц и предпринимателей;
- от 30 до 50 тысяч рублей — для юридических лиц.
Если в течение года нарушение повторится — например, работодатель откажет в гарантированном отпуске за свой счет другому сотруднику, штрафы повысятся и составят:
- от 10 до 20 тысяч рублей — для должностных лиц и ИП;
- от 50 до 70 тысяч рублей — для юридических лиц.
Вместо штрафа руководству может грозить отстранение от должности на срок от одного года до трех лет.
В случае несоблюдения трудового законодательства начальством сотрудник может обратиться в профсоюз, суд или Федеральную инспекцию труда.
Как отпуск за свой счет влияет на стаж
Неоплачиваемый отпуск не входит в страховой стаж. В этот период работодатель не отчисляет страховые взносы в Социальный фонд России. Так что длительный отпуск не будет учтен при расчете пенсии по старости и других выплат. Также отпуск за свой счет не входит в специальный стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии.
В рабочий стаж входит неоплачиваемый отпуск до 14 дней в течение года. При расчете среднего заработка период неоплачиваемого отпуска не учитывается.
Если вы ушли в отпуск за свой счет в течение года, то две недели войдут и в «отпускной» стаж, который требуется для ежегодного оплачиваемого отпуска. 15-й и следующие дни в таком случае не учитываются.