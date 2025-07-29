Заочная форма обучения в вузе: что это такое, ее плюсы и минусы

Как поступить на заочное обучение в университет и кому оно подходит

Заочное обучение — особая форма получения образования. Она позволяет совмещать учебу с работой, бизнесом или уходом за ребенком. У заочного обучения в вузе есть как плюсы, так и минусы. Как поступить на заочное отделение, какие особенности у такой формы обучения и чем она отличается от очного образования — в материале «Газеты.Ru».

Что такое заочное обучение

Заочное обучение – это удобная форма получения образования, которая не предполагает ежедневного посещения лекций и семинаров. В отличие от очного формата, когда студенты ежедневно должны присутствовать в вузе, заочники большую часть учебного материала осваивают самостоятельно.

В 2024 году в отечественной системе высшего образования насчитывалось 4,43 млн студентов. При этом четверть из них – заочники.

1,12 млн человек обучалось в 2024 году в вузах РФ на заочном отделении

Заочное образование пользуется популярностью у тех, кто уже работает, но при этом хочет получить полноценный диплом по специальности или повысить свою квалификацию. Многие заочники имеют семью и детей – для них важно не только получить образование, но и работать, чтобы обеспечивать своих близких. Также «заочка» удобна для иногородних студентов.

Заочное обучение — популярный формат высшего образования, который, в отличие от очного, предполагает больший упор на самостоятельное освоение материала. Примерно 70-80% материала студент изучает самостоятельно. Иными словами, заочка — это всегда меньшее количество аудиторных часов и большой процент домашней работы студента. Надежда Александрова культуролог, преподаватель Санкт-Петербургского государственного института культуры

Как организовано заочное обучение

Вместо ежедневного посещения лекций и семинаров, студенты-заочники получают доступ к образовательным материалам: учебникам, методическим пособиям, различным электронным ресурсам. Опираясь на подробную программу по каждому предмету, они изучают темы самостоятельно — в удобное время и подходящем темпе.

При заочном обучении на аудиторные часы в учебном плане отводится намного меньше времени, чем на очном, рассказала «Газете.Ru» культуролог, преподаватель Санкт‑Петербургского государственного института культуры Надежда Александрова.

«Студенты должны быть готовы к тому, чтобы организовать изучение материала самостоятельно, часто в свободное от работы время. При этом общее количество часов, выделенных на изучение дисциплины, одинаково как на очном, так и на заочном обучении», — пояснила она.

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Например, на дисциплину в семестре выделено 72 часа — как для очного, так и для заочного формата. Однако на очном обучении студент получит больше часов лекций и практических занятий, чем заочник. Вопрос в том, как темы распределены в рабочей программе дисциплины и что вынесено для самостоятельного изучения.

Заочное обучение позволяет человеку одновременно и учиться, и работать. Дважды в год у студентов проходит сессия, при этом они очень интенсивно изучают необходимый материал и сразу же сдают зачеты и экзамены. Параллельно студент пишет курсовые работы. Работодатель обычно дает на время сессии учебный отпуск, потому что нагрузка на студента действительно большая. Надежда Александрова культуролог, преподаватель Санкт-Петербургского государственного института культуры

Учебный процесс у студента-заочника включает установочные и экзаменационные сессии.

Установочная сессия

Проводится в начале обучения, длится около 7-10 дней. Студенты называют ее «начиткой». В этот период нет никаких проверочных работ и экзаменов.

Во время установочной сессии студенты:

знакомятся с преподавателями и электронной информационно-образовательной средой университета,



получают данные для входа в личные кабинеты, где размещены материалы для освоения образовательной программы,



знакомятся с особенностями освоения образовательной программы и конкретной дисциплины,



слушают лекции и получают тематический план работы, задания и контрольные работы на семестр.

Экзаменационная сессия

Проводится два раза в год: зимой и летом. В этот период студенты приезжают в вуз на сдачу зачетов и экзаменов, а также посещают лекции по предметам следующего семестра.

Как правило, летняя сессия длится дольше зимней. У заочников она составляет около месяца.

Студенту предоставляется справка-вызов на сессию, при наличии которой он может взять оплачиваемый учебный отпуск на работе на этот период.

Плюсы и минусы заочного обучения

Несомненным плюсом заочного обучения является его гибкость, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» ректор Московского педагогического государственного университета, академик РАО, доктор исторических наук Алексей Лубков.

«В случае с заочным обучением возможно совмещать работу и учебу, в том числе в другом городе. Такое совмещение обеспечивает непрерывность трудового стажа в отличие от очной формы. Значимое преимущество — и меньшая стоимость заочного обучения», — подчеркнул Алексей Лубков.

В свою очередь, Надежда Александрова обращает внимание на возможность параллельно с учебой воспитывать детей, развивать бизнес и проекты.

Однако у заочной формы обучения есть и ряд минусов.

Как отметил Алексей Лубков, к таким минусам студенты относят:

увеличенные, по сравнению с очной формой, сроки обучения,



ограничение социальных льгот: нет отсрочки от армии, льготного проездного на общественном транспорте и т.п.

Преподаватели также критикуют заочное обучение за малый объем аудиторной работы, сложность практической подготовки.

МПГУ, например, всегда организует педагогическую практику на лучших образовательных площадках, однако справка-вызов не действует на период практики, и студент бывает вынужден ориентироваться на прохождение практики по месту своей работы, что отчасти затрудняет контроль качества. При заочной форме обучения минусом может оказаться ограниченное взаимодействие студентов с преподавателями, что, однако, в современном образовании в значительной мере решается за счет цифровых технологий. Алексей Лубков ректор Московского педагогического государственного университета

Также ректор МПГУ обращает внимание на определенные проблемы, связанные с организацией «студенческой жизни»: включением заочников в студенческое и, шире, университетское, вузовское сообщество.

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Надежда Александрова среди минусов заочного обучения выделяет:

большую нагрузку во время сессий,



меньшую вовлеченность педагогического состава вуза в обучение заочников,



менее насыщенную программу, поскольку значительную часть материала студент изучает самостоятельно.

Сколько стоит заочное обучение

Заочное обучение обходится значительно дешевле очного. Это связано с тем, что учебные заведения тратят меньше средств на организацию учебного процесса для заочников. Экономия на аренде помещений, оплате труда преподавателей и других ресурсах отражается на стоимости обучения.

Так, в 2025-2026 году в Российском государственном социальном университете стоимость обучения по специальности «Гостиничное дело» для очной формы обучения составляет 328100 руб., а для заочной — 84500 руб. (почти в четыре раза дешевле). В такие же суммы обойдется и психолого-педагогическое образование в этом же вузе.

В Российском государственном гуманитарном университете стоимость заочного образования на многие специальности также в четыре раза дешевле очных. Например, гостиничное дело заочникам обойдется за 1 семестр всего в 40000 руб. вместо 163500 руб.

Примерно такая же разница между двумя формами обучения для документоведения и архивоведения.

А вот специальность «журналистика» для заочников дешевле в три раза: 60500 руб. вместо 185000 руб.

В Московской международной академии стоимость образования для разных форм обучения также отличается в три раза. Например, специальность «Логистика и транспортный менеджмент» для заочников обойдется в 33000 руб. за семестр, а для очников — 98000 руб.

Кому подходит заочное обучение

Перед тем, как решиться на заочное образование, важно трезво оценить свои возможности, взвесить все за и против.

«Заочное обучение — это эффективный формат для выпускников колледжа и желающих получить второе высшее образование, для работающих по близкой к обучению специальности. Подойдет оно и тем, кто уже в профессии и хочет расширить свои профессиональные компетенции — в том числе, при использовании возможностей целевого обучения. Популярны и успешны заочные программы магистратуры», — подчеркнул Алексей Лубков.

Такой формат обучения подойдет людям с высокой самоорганизацией и тем, кто любит самостоятельно изучать учебный материал, считает Надежда Александрова. Также заочное обучение в вузе оценят люди из небольших городов, которые хотят получить специальность, но не готовы перебраться в крупный город.

Кому не подойдет заочное обучение Выпускникам школы, которые только начинают свой учебно-профессиональный путь и не обладают навыками самоорганизации для профессионального обучения.

Важно знать, что далеко не все образовательные программы можно освоить в удаленном, заочном формате. Не существует заочного обучения по большинству специальностей:

в медицине,



в гражданской и военной авиации,



в атомной энергетике,



в спасательных службах



и некоторых других сферах.

close Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Что еще нужно знать абитуриентам о заочном обучении

Поступающим на обучение по заочной форме следует помнить, что:

правила приема (сроки, перечень экзаменов, процедура зачисления, льготы при поступлении и т.д.) для поступающих на все формы обучения: очную, очно-заочную и заочную, как правило, не отличаются;



для поступающих на разные формы обучения отличается проходной балл (на заочные отделения он ниже);



в одном и том же вузе стоимость заочного обучения ниже, чем очно-заочного и, тем более, очного обучения;



по ряду направлений подготовки заочного обучения не бывает;



учиться придется дольше, чем на очном отделении;



военнообязанным не предоставляется отсрочка от службы в армии;



стипендия заочникам не выплачивается;



общежитие предоставляется только на время сессий и не во всех вузах.

Как работодатель оплачивает заочнику учебный отпуск

Согласно ст. 173 ТК РФ сотрудники, совмещающие работу с получением высшего образования, имеют право на дополнительный оплаченный отпуск, если:



• учатся в вузе, имеющем государственную аккредитацию программам бакалавриата, специалитета или магистратуры по заочной форме обучения;

• осваивают программу успешно и не имеют задолженностей за предыдущий семестр;

• получают высшее образование впервые.



По закону продолжительность дополнительного оплаченного отпуска составляет:



• для студентов 1-2 курса — 40 календарных дней,

• для студентов 3-5 курсов — 50 календарных дней.

• для студентов, проходящих государственную итоговую аттестацию — 4 месяца.



По закону работодатель оплачивает проезд работника к месту учебы и обратно один раз в год. В остальных случаях студенту придется ездить к месту учебы за свой счет. Кроме того, если сессии суммарно будут длиться более 40 или 50 дней в году, на эти дополнительные дни придется брать отпуск за свой счет. Также в «затраты на сессию» нужно включить расходы на проживание в другом городе.

Как поступить в вуз на заочное отделение

Для поступления в вуз на заочное отделение нужно пройти несколько шагов: