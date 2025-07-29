Заочная форма обучения в вузе: что это такое, ее плюсы и минусы

Что такое заочное обучение
Заочное обучение – это удобная форма получения образования, которая не предполагает ежедневного посещения лекций и семинаров. В отличие от очного формата, когда студенты ежедневно должны присутствовать в вузе, заочники большую часть учебного материала осваивают самостоятельно.
В 2024 году в отечественной системе высшего образования насчитывалось 4,43 млн студентов. При этом четверть из них – заочники.
Заочное образование пользуется популярностью у тех, кто уже работает, но при этом хочет получить полноценный диплом по специальности или повысить свою квалификацию. Многие заочники имеют семью и детей – для них важно не только получить образование, но и работать, чтобы обеспечивать своих близких. Также «заочка» удобна для иногородних студентов.
Как организовано заочное обучение
Вместо ежедневного посещения лекций и семинаров, студенты-заочники получают доступ к образовательным материалам: учебникам, методическим пособиям, различным электронным ресурсам. Опираясь на подробную программу по каждому предмету, они изучают темы самостоятельно — в удобное время и подходящем темпе.
При заочном обучении на аудиторные часы в учебном плане отводится намного меньше времени, чем на очном, рассказала «Газете.Ru» культуролог, преподаватель Санкт‑Петербургского государственного института культуры Надежда Александрова.
«Студенты должны быть готовы к тому, чтобы организовать изучение материала самостоятельно, часто в свободное от работы время. При этом общее количество часов, выделенных на изучение дисциплины, одинаково как на очном, так и на заочном обучении», — пояснила она.
Например, на дисциплину в семестре выделено 72 часа — как для очного, так и для заочного формата. Однако на очном обучении студент получит больше часов лекций и практических занятий, чем заочник. Вопрос в том, как темы распределены в рабочей программе дисциплины и что вынесено для самостоятельного изучения.
Учебный процесс у студента-заочника включает установочные и экзаменационные сессии.
Установочная сессия
Проводится в начале обучения, длится около 7-10 дней. Студенты называют ее «начиткой». В этот период нет никаких проверочных работ и экзаменов.
Во время установочной сессии студенты:
- знакомятся с преподавателями и электронной информационно-образовательной средой университета,
- получают данные для входа в личные кабинеты, где размещены материалы для освоения образовательной программы,
- знакомятся с особенностями освоения образовательной программы и конкретной дисциплины,
- слушают лекции и получают тематический план работы, задания и контрольные работы на семестр.
Экзаменационная сессия
Проводится два раза в год: зимой и летом. В этот период студенты приезжают в вуз на сдачу зачетов и экзаменов, а также посещают лекции по предметам следующего семестра.
Как правило, летняя сессия длится дольше зимней. У заочников она составляет около месяца.
Студенту предоставляется справка-вызов на сессию, при наличии которой он может взять оплачиваемый учебный отпуск на работе на этот период.
Плюсы и минусы заочного обучения
Несомненным плюсом заочного обучения является его гибкость, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» ректор Московского педагогического государственного университета, академик РАО, доктор исторических наук Алексей Лубков.
«В случае с заочным обучением возможно совмещать работу и учебу, в том числе в другом городе. Такое совмещение обеспечивает непрерывность трудового стажа в отличие от очной формы. Значимое преимущество — и меньшая стоимость заочного обучения», — подчеркнул Алексей Лубков.
В свою очередь, Надежда Александрова обращает внимание на возможность параллельно с учебой воспитывать детей, развивать бизнес и проекты.
Однако у заочной формы обучения есть и ряд минусов.
Как отметил Алексей Лубков, к таким минусам студенты относят:
- увеличенные, по сравнению с очной формой, сроки обучения,
- ограничение социальных льгот: нет отсрочки от армии, льготного проездного на общественном транспорте и т.п.
Преподаватели также критикуют заочное обучение за малый объем аудиторной работы, сложность практической подготовки.
Также ректор МПГУ обращает внимание на определенные проблемы, связанные с организацией «студенческой жизни»: включением заочников в студенческое и, шире, университетское, вузовское сообщество.
Надежда Александрова среди минусов заочного обучения выделяет:
- большую нагрузку во время сессий,
- меньшую вовлеченность педагогического состава вуза в обучение заочников,
- менее насыщенную программу, поскольку значительную часть материала студент изучает самостоятельно.
Сколько стоит заочное обучение
Заочное обучение обходится значительно дешевле очного. Это связано с тем, что учебные заведения тратят меньше средств на организацию учебного процесса для заочников. Экономия на аренде помещений, оплате труда преподавателей и других ресурсах отражается на стоимости обучения.
Так, в 2025-2026 году в Российском государственном социальном университете стоимость обучения по специальности «Гостиничное дело» для очной формы обучения составляет 328100 руб., а для заочной — 84500 руб. (почти в четыре раза дешевле). В такие же суммы обойдется и психолого-педагогическое образование в этом же вузе.
В Российском государственном гуманитарном университете стоимость заочного образования на многие специальности также в четыре раза дешевле очных. Например, гостиничное дело заочникам обойдется за 1 семестр всего в 40000 руб. вместо 163500 руб.
Примерно такая же разница между двумя формами обучения для документоведения и архивоведения.
А вот специальность «журналистика» для заочников дешевле в три раза: 60500 руб. вместо 185000 руб.
В Московской международной академии стоимость образования для разных форм обучения также отличается в три раза. Например, специальность «Логистика и транспортный менеджмент» для заочников обойдется в 33000 руб. за семестр, а для очников — 98000 руб.
Кому подходит заочное обучение
Перед тем, как решиться на заочное образование, важно трезво оценить свои возможности, взвесить все за и против.
«Заочное обучение — это эффективный формат для выпускников колледжа и желающих получить второе высшее образование, для работающих по близкой к обучению специальности. Подойдет оно и тем, кто уже в профессии и хочет расширить свои профессиональные компетенции — в том числе, при использовании возможностей целевого обучения. Популярны и успешны заочные программы магистратуры», — подчеркнул Алексей Лубков.
Такой формат обучения подойдет людям с высокой самоорганизацией и тем, кто любит самостоятельно изучать учебный материал, считает Надежда Александрова. Также заочное обучение в вузе оценят люди из небольших городов, которые хотят получить специальность, но не готовы перебраться в крупный город.
Важно знать, что далеко не все образовательные программы можно освоить в удаленном, заочном формате. Не существует заочного обучения по большинству специальностей:
- в медицине,
- в гражданской и военной авиации,
- в атомной энергетике,
- в спасательных службах
Что еще нужно знать абитуриентам о заочном обучении
Поступающим на обучение по заочной форме следует помнить, что:
- правила приема (сроки, перечень экзаменов, процедура зачисления, льготы при поступлении и т.д.) для поступающих на все формы обучения: очную, очно-заочную и заочную, как правило, не отличаются;
- для поступающих на разные формы обучения отличается проходной балл (на заочные отделения он ниже);
- в одном и том же вузе стоимость заочного обучения ниже, чем очно-заочного и, тем более, очного обучения;
- по ряду направлений подготовки заочного обучения не бывает;
- учиться придется дольше, чем на очном отделении;
- военнообязанным не предоставляется отсрочка от службы в армии;
- стипендия заочникам не выплачивается;
- общежитие предоставляется только на время сессий и не во всех вузах.
Как поступить в вуз на заочное отделение
Для поступления в вуз на заочное отделение нужно пройти несколько шагов:
- Сдайте ЕГЭ. Стоит учитывать, что результаты ЕГЭ не всегда нужны для поступления в вуз. Например, если у вас есть диплом колледжа, можно сдавать внутренние экзамены.
- Выберите вуз.
- Подайте документы. Это можно сделать на Госуслугах с помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн», либо через онлайн-сервис вуза, если такая техническая возможность там есть, либо лично принести оригиналы или копии документов в приемную комиссию вуза, либо отправить документы Почтой России заказным письмом.
- Подайте согласие на зачисление в вуз.
- Пройдите вступительные испытания.