Сделала пластику, вернулась на сцену, рассталась с уголовником: как живет Татьяна Овсиенко

Популярная певица 90-х, бывшая солистка группы «Мираж» Татьяна Овсиенко вернулась на сцену и активно выступает в разных регионах страны. Ее легендарные хиты «Капитан», «Колечко», «Дальнобойщики» публика принимает на ура. Артистка просит в своем райдере чай, кофе и молоко и развенчивает слухи об алкоголизме. Как сейчас живет певица и что происходит в ее личной жизни — в материале «Газеты.Ru».

Начало и расцвет карьеры

Татьяна Овсиенко родом из Киева, она родилась 22 октября 1966 года в обычной советской семье. Ее отец был водителем-дальнобойщиком, мать — лаборанткой. Татьяна была старшим ребенком, у нее есть младшая сестра Виктория.

Детство будущей звезды было наполнено музыкой и спортом. Она училась в музыкальной школе, выступала в ансамбле «Солнышко» и занималась в различных секциях. Однако после школы девушка не стала покорять творческие вузы, а выбрала приземленную специальность, поступив в техникум гостиничного хозяйства.

Отучившись, Татьяна устроилась работать администратором в киевскую гостиницу «Братислава». Именно здесь Овсиенко и познакомилась с участницей группы «Мираж» Натальей Ветлицкой, приехавшей на гастроли. Раскрученная певица пригласила ее поработать в группе костюмером. Так Татьяна оказалась в Москве.

В популярном коллективе шли постоянные ротации солисток. В 1988 году Татьяне Овсиенко предложили стать одной из исполнительниц группы, а уже через год она стала ее «лицом». Тогда же и начались разногласия с продюсерами, которые росли как снежный ком. В 1990 году Овсиенко покинула «Мираж» и начала сольную карьеру.

Брак с Дубовицким и усыновление ребенка

В 1993 году Овсиенко вышла замуж. Ее избранником стал продюсер Владимир Дубовицкий. Свадьба была яркой и статусной. Пара прожила в браке 10 лет. Супруги хотели ребенка, однако Татьяне не удавалось забеременеть.

Родным стал для нее приемный сын Игорь. Во время гастролей в Пензе в 1998 году певица приехала с подарками в дом малютки и там увидела трехлетнего мальчика. У него был врожденный порок сердца. Татьяна Овсиенко оплатила ему дорогостоящую операцию и усыновила ребенка. Сейчас Игорь живет в США и сам уже растит сына.

В 2007 году Овсиенко и Дубовицкий официально расстались. К тому моменту у продюсера родилась внебрачная дочь. По словам певицы, она была в курсе двойной жизни супруга.

Роман с бандитом

В 2010-х Татьяна Овсиенко постепенно ушла в тень. Причина — новые отношения, вылившиеся в сожительство.

С бизнесменом Александром Меркуловым она познакомилась в 2008 году в Ялте. Обаятельный и харизматичный поклонник буквально свел певицу с ума. Ухаживал он феерично: дарил дорогие подарки, засыпал цветами и даже вручил ключи от квартиры в курортном городе. А вскоре подал на развод с женой, в браке с которой у него было двое детей.

Как признавалась тогда Татьяна Овсиенко, она не подозревала, что у ее возлюбленного есть семья. Ей пришлось стать разлучницей.

Несмотря на бурный роман, пара не спешила в ЗАГС. Счастье Овсиенко продлилось недолго: уже в 2011 году Меркулова задержали по подозрению в совершении уголовного преступления. Вскрылась шокирующая правда: импозантный бизнесмен вращался в криминальных кругах, промышлял рэкетом и ранее состоял в Тамбовской ОПГ. В уголовном мире он носил кличку Саша Чудной. После череды судебных заседаний он получил четыре с половиной года колонии за участие в покушении на бизнесмена, совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева.

Жертва абъюза и несчастной любви

Пока мужчина отбывал срок в тюрьме, Татьяна Овсиенко стала затворницей. Она тяжело переживала случившееся, искренне поддерживала любимого и распродавала имущество, чтобы добыть денег на адвокатов. После скандала от артистки отвернулись многие знакомые.

В 2017 году Меркулов вышел на свободу, и влюбленные воссоединились. Казалось бы, жить и радоваться, но не все оказалось так просто.

В период пандемии начали бить тревогу подруги Татьяны, которые заявили, что певица находится в опасности и ее нужно спасать. По сообщениям СМИ, Овсиенко появлялась на улице в синяках, порой в нетрезвом виде. Соседи артистки говорили о ревности, контроле и эпизодах домашнего насилия со стороны сожителя певицы. Однако Татьяна упорно отрицала разлад в семье.

«В нашей жизни было несколько этапов – Саша 4 года сидел в тюрьме, а когда он вышел, я много ездила на гастроли. Не буду врать, в период пандемии было всякое. Могли и по разным комнатам разойтись. Настроение менялось. Но, несмотря на это, мы ввели традицию – ужинать всей семьей, что бы ни происходило», — рассказывала Татьяна.

Сложности в отношениях она объясняла эмоциональной несдержанностью и бурным темпераментом Александра. А на вопрос, когда в ЗАГС, лишь пожимала плечами. При всем этом Овсиенко рассказывала, что у нее с Меркуловым — серьезные планы на будущее. Со слов артистки, они мечтали о ребенке и даже планировали обратиться за помощью к суррогатной матери.

Алкоголь и пластика

В 2024 году в прессе распространились слухи об алкоголизме певицы. Причиной стали фото, на которых она была на себя совсем не похожа. Одутловатое лицо, обвисшие щеки, потухший взгляд общественность связала с чрезмерным увлечением спиртными напитками. Слухи подогрели и соседи поп-исполнительницы. Они рассказали журналистам о курьерах, которые привозят певице алкоголь.

Впрочем, Овсиенко поспешила опровергнуть эту информацию, объясняя свое состояние проблемами со спиной: «То, что у меня алкогольная зависимость, это ерунда. Со спиной у меня плохо с 1989 года. По-моему, об этом не раз говорили после аварии (в автомобиль с певицей врезалась врезалась машина, Овсиенко чудом выжила. — «Газета.Ru»)».

Она пояснила что из-за проблем с позвоночником ей нужно беречь себя и тренироваться, однако призналась, что в этом деле ей мешает лень.

Осенью 2024 года певица вновь шокировала общественность изменениями во внешности. 57-летняя Овсиенко постройнела, помолодела и вернулась на сцену. Причем сразу отправилась в тур по стране.

Поклонники, соскучившиеся по звезде 90-х, начали активно звать ее на корпоративы. Стало известно, что за свое выступление Татьяна Овсиенко берет 700 тысяч рублей. В райдере нет алкоголя — только чай, кофе, молоко и минеральная вода.

От вопросов о пластике певица отмахивалась: «Думаю, что буду стареть естественно. Какая есть, такая есть, все мое».

Как живет Овсиенко сейчас

Сейчас Татьяна Овсиенко гастролирует, выступает на концертах и регулярно появляется на телевидении.

Весной 2025 года певица вновь дала повод для обсуждений. Стало известно, что она наконец рассталась с Александром Меркуловым. На шоу у Андрея Малахова артистка рассказала, что решила поставить отношения на паузу.

«17 лет все-таки вместе. Сейчас у нас пауза в отношениях. Может быть, из-за того, что мы пережили вместе… Все-таки были на расстоянии, писали письма, объяснялись в любви… Но в последнее время мы не могли поговорить, а я чувствовала, что накапливается. Ты молчишь, думаешь, что пройдет само… В общем, пока приняли решение пожить отдельно. Может, это что-то даст?» — пояснила она в эфире шоу.