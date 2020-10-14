Овсиенко показала фото с мужем после слухов о домашнем насилии

Певица Татьяна Овсиенко показала в Instagram совместные фото с мужем Александром Меркуловым.

Романтические фото пары были сделаны во время отдыха в Крыму. На одном из снимков супруги обнимаются на балконе гостиничного номера, глядя вдаль. Кроме того, Овсиенко процитировала побывавшую у нее в гостях подругу. «Вчера, побывав у них в гостях, я в очередной раз любовалась этой прекрасной парой и их бережному отношению друг к другу», — рассказала подруга.

Овсиенко поделилась новыми кадрами в социальной сети после того, как в СМИ начали появляться слухи о том, что она якобы подвергается домашнему насилию. Об этом рассказывали знакомые и соседи пары, утверждавшие, что артистке с трудом удается скрывать следы побоев.

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