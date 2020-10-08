«Надо спасать Таню»: подруга Овсиенко рассказала об избиениях мужа

Заслуженная артистка России Татьяна Овсиенко оказалась в бедственном положении из-за гражданского мужа. Так утверждает соседка 53-летней певицы — женщина опасается, что звезда может повторить трагическую историю исполнительницы хита «Ягода-Малина» Валентины Легкоступовой.

Реклама

«Ситуация с Таней очень плохая, — рассказала она в беседе с корреспондентом сайта kp.ru.

— Она живет с трижды судимым мужчиной. Таня скрывает от общественности истинное положение дел, но мы, ее подруги, прекрасно все знаем. Я ее видела не так давно. Пора бить тревогу и спасать Таню!»

С нынешним спутником артистка познакомилась в 2007 году в Ялте. Ради него она разорвала серьезные отношения с обеспеченным и любящим ее мужчиной. Тогда еще певица не знала, что ее новая страсть тесно связана с криминальным миром.

Уроженец Рязани Александр Меркулов в молодости зарабатывал на жизнь рэкетом, передает сайт kp.ru. Позже мужчина отправился покорять Санкт-Петербург и вскоре стал членом тамбовской ОПГ, а затем личным водителем питерского авторитета Владимира Кумарина. У Меркулова появился поддельный паспорт на фамилию Чудинин и кличка Саша Чудной.

В 2000-х группировка попыталась прибрать к рукам питерский нефтяной терминал. Меркулов участвовал в организации покушения на его владельца Сергея Васильева. Джип бизнесмена был заблокирован на дороге и обстрелян. В результате один из охранников погиб на месте, сам Васильев и двое других находящихся в машине были ранены. Кумарина арестовали, а Меркулов скрылся в Ялте.

Там он остановился, присвоив себе новую фамилию Мазуренко. Знакомство с Овсиенко произошло на ее концерте, и вскоре завязался бурный роман. Его прошлое выяснилось, когда мужчину вычислила и поместила в СИЗО крымская полиция. Спустя 10 месяцев Меркулова отправили в «Матросскую Тишину».

«Саша отсидел четыре с лишним года, — рассказала подруга певицы. — А я говорила, что это Таня их отбыла. Она перестала выходить в свет, тосковала и ждала. Нанимала и оплачивала ему лучших адвокатов. Продала почти все имущество, лишь бы помочь Саше. Она была богатая, а осталась только с одной квартирой в Москве, где живет сейчас. Многие отвернулись от нее после этого скандала».

В 2017 году Мазуренко вышел на свободу. Овсиенко воспряла рядом с ним и вновь стала много выступать, строить планы на жизнь. Однако в этом году, из-за пандемии, отношения пары ухудшились.

«Татьяна осталась почти без работы, — рассказала собеседница издания. — Говорят, денег стало не хватать. Это злило ее гражданского мужа, который сам не работает. Недавно он заставил Таню продать машину. Она не хотела, но продала. Последнее время мы Таню почти не видим, она ведет закрытый образ жизни».

Женщина также рассказала, что часто чувствует запах алкоголя от певицы, из чего она сделала вывод, что гражданский муж спаивает ее.

«Одна соседка общалась с Татьяной по поводу платежей за квартиру, говорит, смотрю — у нее задрался рукав, а под ним вся рука в синяках. Соседка ее спросила: «Таня, это тебя муж избил?» Ну а кто же еще?! Татьяна голову опустила, ушла от ответа. Мы беспокоимся за нее. Муж-то у нее бандит в прошлом. Таня уже и за квартиру задолжала так, что ее фамилию вывешивали на подъезде на доску позора. Сейчас она с продажи машины заплатила долги», — сказала подруга артистки.