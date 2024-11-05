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Звезда 90-х Татьяна Овсиенко вернулась на сцену и просит в райдере молока

SHOT: певица Овсиенко вернулась к гастролям и выступает за 700 тысяч рублей

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Нина Зотина/РИА Новости

Звезда 90-х Татьяна Овсиенко вернулась к гастролям по России. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

57-летняя певица прервала творческую паузу и отправилась в тур по стране, кроме того, она выступает на корпоративах и востребована — по данным издания, в ноябре в ее графике остались всего три свободные даты.

Выступление артистки, уточняет издание, обойдется в 700 тысяч рублей. В райдере на коллектив из шести человек она просит два авто бизнес-класса, один номер люкс и шесть одноместных, в номерах должны быть чай, кофе, молоко и минеральная вода, запланированы суточные в размере 7 тысяч рублей на каждого.

В гримерке певицы, продолжает издание, должны быть апельсиновый, томатный и яблочный соки, минеральная вода, шесть бутылок колы, кофе, чай и сливки, а также нарезки: мясная, рыбная, сырная и овощная.

Овсиенко была солисткой группы «Мираж» (1988 — 1990), после стала популярной благодаря своей сольной карьере. Удостоена звания заслуженной артистки Российской Федерации. Известна по хитам «Колечко», «Дальнобойщик», «Капитан», «Женское счастье» и «Школьная пора».

Весной певица ответила на слухи об алкоголизме.

Ранее экс-солистка SEREBRO, певица Ольга Серябкина призналась, что в ее райдере нет странных пунктов.

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