Паша Техник, Талызина, Церетели. Кто из знаменитостей умер в 2025 году

Актеры, музыканты, политики и другие знаменитости, ушедшие из жизни в этом году

В 2025 году мир лишился многих актеров, музыкантов, политиков, известных и талантливых людей. Уход Валентины Талызиной и Олега Стриженова стал ударом для любителей советского кино, поклонники западного кинематографа скорбели по смерти Дэвида Линча. Похороны рэпера Паши Техника в Москве собрали несколько тысяч человек. А католическая церковь лишилась в этом году понтифика. «Газета.Ru» вспомнила знаменитостей, ушедших из жизни в этом году.

Кто умер в январе 2025 года

Розита Миссони

Соосновательница итальянского модного дома Missoni умерла 1 января в итальянском Сумираго, ей было 93 года. Причиной стала остановка сердца. Розита и ее муж Оттавио Миссони создали бренд в 1953 году как скромное семейное предприятие: они шили изделия из полосатого трикотажа. Уже через 15 лет бренд Missoni уже участвовал в модных показах в Милане.

close Розита Миссони Global Look Press

Жан-Мари Ле Пен

Бывший лидер французской партии «Национальный фронт» ушел из жизни 7 января в возрасте 96 лет. Жан-Мари Ле Пен был ультраправым политиком и имел скандальную репутацию. Его обвиняли в национализме и антисемитизме. В частности, Ле Пен отрицал Холокост и считал умерщвления в газовых камерах не более, чем «частью истории». Он пять раз выдвигался на пост президента страны, а в 2002 году вышел в первый тур, но в итоге проиграл. В 2011 году политик покинул пост председателя партии, а управлять ею стала его дочь, Марин Ле Пен.

Народная артистка России Евгения Добровольская скончалась 10 января на 61-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием. Актриса служила в МХТ имени А. П. Чехова с 1991 года. Она много снималась в кино и исполнила за жизнь десятки ролей. В 2002 году Добровольская получила премию «Ника» за лучшую женскую роль второго плана (фильм «Механическая сюита»), а в 2008 году — премию «Золотой орел» за лучшую женскую роль в кино (фильм «Артистка»). Евгения Добровольская была третьей женой актера Михаила Ефремова и родила от актера сына Николая.

«Боролась, не теряя надежды». Умерла Евгения Добровольская Актриса Евгения Добровольская ушла из жизни после тяжелой болезни. Звезда молодого российского... 10 января 22:55

Дэвид Линч

78-летний режиссер умер 16 января. Ранее Линч, заядлый курильщик, рассказывал, что у него диагностирована эмфизема легких. Он не мог ходить на большие расстояния из-за того, что задыхался, а затем и вовсе перестал выходить из дома из-за болезни. Линч известен по своим проектам, в которых рассматривает иллюзорность реальности. А также тем, что никогда не отвечал на вопросы, о том, какой смысл он сам вкладывает в свои фильмы. Среди самых известных работ режиссера — «Шоссе в никуда», «Малхолланд Драйв» и «Твин Пикс».

close Режиссёр Дэвид Линч во время 70-го Каннского кинофестиваля во Франции, 23 мая 2017 года Jean-Paul Pelissier/Reuters

Оскароносный французский режиссер умер в 85 лет у себя дома в Париже 20 января. Самыми известными его картинами считают «Вальсирующих», с которой началась карьера Жерара Депардье, и «Приготовьте носовые платки», получивший «Оскар» в 1979 году.

Племянник народного артиста СССР Олега Янковского умер 26 января после борьбы с онкологическим заболеванием. До 1992 года Игорь Янковский служил в театре на Малой Бронной. Его кинодебют состоялся в 1973-м в фильме «Это сильнее меня», а после он сыграл Джеральдина-младшего в сериале о приключениях принца Флоризеля. В начале 1990-х Янковский ушел в рекламный бизнес, а с 2004 году стал президентом Российской ассоциации рекламных агентств (АКАР).

Кто умер в феврале 2025 года

Бывший президент Германии Хорст Келер, занимавший этот пост с 2004 по 2010 год, умер 1 февраля. Ему был 81 год, перед смертью политик тяжело болел. Келер начал карьеру в министерстве экономики ФРГ и работал там с 1976-го по 1981 год, позже возглавлял Ассоциацию сберегательных банков Германии. В 2004 году был избран президентом ФРГ. В 2009 году его переизбрали на второй срок, но спустя год Келер ушел в отставку после скандала из-за высказываний о военных миссиях Германии за рубежом.

Ли Джу-щиль

80-летняя актриса, сыгравшая роль матери детектива Хвана в сериале «Игра в кальмара», умерла 2 февраля от рака желудка. Ли Джу-щиль была известной в Корее театральной актрисой и участвовала во многих громких постановках. В 1993 году ей диагностировали рак молочной железы, но за десять лет она смогла побороть онкологическое заболевание. Артистка продолжала активно сниматься в кино: она появлялась в фильмах «Поезд в Пусан», «Безымянный клинок», «День славы», «На пути к небесам», «Необыкновенный охотник на демонов».

Актер, ставший известный по ролям в «Скорой помощи», «Универе» и «Склифосовском», умер 5 февраля. Причиной его смерти назвали постковидный синдром. Олег Юдин дебютировал на экранах в 2009 году в сериале «След». За свою карьеру он снялся более чем в 100 фильмах и сериалах, среди которых «Молодежка» и «Ивановы-Ивановы».

Олег Стриженов

Народный артист СССР скончался на 96-м году жизни 9 февраля. За два дня до смерти актера стало известно, что он перенес ишемический инсульт. Стриженов — один из самых известных и любимых актеров советского кино, снявшийся в более чем 30 фильмах. Он играл в «Оводе», «Хождении за три моря», «Белых ночах», «Пиковой даме» и «Звезде пленительного счастья». Был лауреатом многих премий, в том числе премии «Золотой орел» за вклад в киноискусство, и состоял в Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

close Олег Стриженов, 2002 год Борис Кавашкин/ТАСС

Женевьев Паж

Звезда картин «Фанфан-Тюльпан» и «Дневная красавица» умерла 14 февраля в 97 лет. Крестным отцом Женевьев Паж был Кристиан Диор, на тот момент еще не ставший легендарным дизайнером. За свою карьеру актриса сыграла более чем в полусотне итальянских, французских, британских и американских фильмов, включая «Три комнаты на Манхеттене» с Анни Жирардо и «Нежный проходимец» с Жаном-Полем Бельмондо.

26 февраля умерла звезда сериала «Сплетница» и фильма «Евротур» Мишель Трахтенберг. Ей было 39 лет. В последние годы актриса мало снималась, а на снимках в социальных сетях выглядела изможденной. Источники сообщали СМИ, что ее здоровье не выдержало после операции по пересадке печени. Судмедэксперты установили, что Трахтенберг умерла от связанных с диабетом осложнений.

Джин Хэкмен

95-летнего голливудского актера и его жену нашли мертвыми в их доме в Нью-Мексико 26 февраля. Полиция посчитала, что супруги на тот момент были мертвы уже несколько дней. При этом следователи полагают, что жена Хэкмена умерла первой. Причиной ее смерти стало редкое инфекционное заболевание — хантавирусный легочный синдром, которым можно заразиться при вдыхании пыли с частичками помета зараженных грызунов.

Томография показала, что у Хэкмена были серьезные проблемы с сердцем, признаки перенесенных сердечных приступов и изменения в почках из-за хронического высокого кровяного давления. В его желудке не нашли пищи — это значило, что Хэкмен ничего не ел задолго до смерти. У актера была болезнь Альцгеймера, он не вполне осознавал действительность. Вероятнее всего, он скончался, оставшись один в беспомощном состоянии после внезапной смерти супруги.

Истощение и беспамятство: как умирал голливудский актер Джин Хэкмен Установлена причина смерти голливудского актера Джина Хэкмена и его жены Бетси Аракавы — супругов... 08 марта 22:03

27 февраля умер гроссмейстер Борис Спасский, который в 1969 году обыграл Тиграна Петросяна и стал 10-м чемпионом мира по шахматам. Ему было 88 лет. Спасский выступал на многих турнирах в 1960-х и 1970-х. В 2000-х он занимался популяризацией шахмат в России. В 2006-м он перенес инсульт в США, а в 2012 году вернулся в Москву.

close Чемпион мира по шахматам Борис Спасский в Ленинграде, 1971 год Майстерман Семен/ТАСС

Кто умер в марте 2025 года

Принц Люксембурга Фредерик

1 марта умер 22-летний принц Фредерик. Он долгое время боролся с митохондриальной болезнью — редким генетическим заболеванием, нарушающим обмен веществ. Незадолго до смерти состояние принца сильно ухудшилось. Отец принца Фредерика приходится кузеном правителю Люксембурга герцогу Анри.

Народный артист России Бедрос Киркоров, отец Филиппа Киркорова, ушел из жизни 18 марта в возрасте 92 лет. Он долгое время болел пневмонией, на этом фоне начались осложнения. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. За год до смерти Киркоров-старший жаловался на здоровье и прибегал к нетрадиционным методам лечения: ставил себе пиявки и пил травы. Бедрос Киркоров выступал на сцене и записал более 50 песен, среди которых «Алеша», «Судьба», «Весенний снег». Он выступал с Иосифом Кобзоном, Тамарой Гвердцители, а также вместе со своим сыном.

Известная советская актриса умерла 22 марта после продолжительной болезни. Ей было 85 лет. СМИ сообщали, что причиной смерти стал рак крови. Голубкина долго находилась на паллиативном лечении, почти не вставала с кровати, жаловалась на боли и сильно похудела. Ее дочь рассказывала, что у артистки «два онкологических заболевания и болезнь Паркинсона».

Будущая звезда советского кино дебютировала еще студенткой, сыграв Шуру Азарову в картине Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Она прославилась работой в фильмах «Дайте жалобную книгу» и «Трое в лодке, не считая собаки», а еще служила в Центральном академическом театре Российской армии. В 1977 году Голубкина вышла замуж за актера Андрея Миронова, который воспитывал ее дочь Марию. Позже актриса Мария Голубкина заявляла, что Миронов был ее биологическим отцом, а фамилию матери она взяла, так как родилась еще до брака.

Звезда картин «Поющие в терновнике» и «Сегун» умер 29 марта из-за осложнений после перенесенного инсульта. Ему было 90 лет. Чемберлен снялся в роли Арамиса в «Трех мушкетерах» и сыграл главную роль Аллана Квотермейна в «Копях царя Соломона». Также он был экоактивистом, выступал за спасение реки Туолумн в Сакраменто и Вашингтоне.

Кто умер в апреле 2025 года

Голливудский актер умер 1 апреля на 66-м году жизни от пневмонии. В 2014 году ему диагностировали рак горла, после лечения заболевание перешло в ремиссию. Килмер начал сниматься в кино в 1980-х, а прославил его фильм «Лучший стрелок» с Томом Крузом. В 1995 году он исполнил роль Бэтмена в фильме «Бэтмен навсегда».

close Вэл Килмер Armando Arorizo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Паша Техник

40-летний российский рэпер был доставлен в больницу в Тайланде 27 марта в критическом состоянии. Его друзья не исключали, что музыкант, имевший долгую историю борьбы с наркотической зависимостью, в очередной раз сорвался и употребил запрещенные вещества. В больнице сообщали, что рэпер дышит при помощи аппарата ИВЛ и находится на ЭКМО, так как у него поражено почти 100% легких и замечены нарушения в работе печени. 4 апреля состояние рэпера значительно ухудшилось: врачи отключили его от аппаратов жизнеобеспечения и констатировали смерть. Тело Паши Техника доставили в Москву, его хоронили на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе. На церемонию прощания пришли тысячи фанатов рэпера.

«То ли шмалью пахнет, то ли ладаном». В Москве простились с Пашей Техником 11 апреля в Москве состоялось прощание с рэпером Пашей Техником. Траурное мероприятие... 11 апреля 19:52

Понтифик умер 21 апреля, в пасхальный понедельник. Здоровье Франциска долгое время ухудшалось, а накануне смерти у него случился инсульт и сердечная недостаточность. Ему было 88 лет. Франциск был первым понтификом из Нового Света — из Аргентины. Он происходил из семьи железнодорожных рабочих, в миру его звали Хорхе Марио Бергольо. В молодости он перенес плеврит, из-за чего ему удалили часть легкого. Медики заверяли, что на момент избрания 76-летний Франциск был абсолютно здоров. В 2020-х он часто страдал от бронхита и гриппа, жаловался на проблемы с коленями.

Омывал ноги мусульманам, отказался от «папамобиля»: каким был папа Римский Франциск Папа Римский Франциск, скончавшийся утром 21 апреля, войдет в историю Ватикана как реформатор. Он... 21 апреля 17:17

Художник и скульптор, чье творчество при жизни вызывало много споров, умер 22 апреля на 92-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца. Зураб Церетели начинал карьеру в советской Грузии, в 60-е он создал скульптурно-пространственные композиции на стенах дворца профсоюзов Тбилиси. Уже позже, когда Церетели работал преимущественно в России, он создал свои самые знаковые работы— памятник Петру I и монумент «Дружба навеки» в Москве, памятник жертвам терактов в США 1993-го и 11 сентября 2001-го «Слеза скорби».

Кто умер в мае 2025 года

Юрий Слесарев

Пианист Юрий Слесарев умер 10 мая, ему было 77 лет. Слюсарев окончил Московскую консерваторию в 1971 году и еще до выпуска стал лауреатом международных конкурсов в Лидсе и Монтевидео. С 1973 года он совмещал преподавание с активной концертной деятельностью, выступал в России и за границей.

close Юрий Слесарев Александр Коньков, Валентин Кузьмин/ТАСС

Звезда мирового балета Алла Осипенко умерла на 93-м году жизни в Санкт-Петербурге 12 мая. Артистка долго болела и почти сутки до смерти находилась в реанимации. Осипенко обучалась у Агриппины Вагановой, танцевала ведущие партии в постановках Леонида Якобсона, Бориса Эйфмана и Юрия Григоровича. Она стала известна благодаря партии Хозяйки медной горы в балете «Каменный цветок» Григоровича, поставленном в Кировском театре в 1957 году. С конца 1980-х Алла Осипенко преподавала в балетных труппах Италии, Франции, США, Канады и России.

Вячеслав Паруков

11 мая умер 37-летний блогер-миллионник Вячеслав Паруков, который работал соведущим в шоу «Ильдар Автоподбор». По словам его коллеги по кадру Ильдара Сибгатуллина, Паруков почувствовал недомогание еще в марте, у него несколько раз поднималась температура. Парукова доставили в больницу в Москве, где ему был поставлен диагноз двусторонняя пневмония с поражением легких. Состояние блогера улучшилось во время лечения, но ненадолго. Парукова вернули в реанимационное отделение, где он умер.

Звезда фильмов Леонида Гайдая умерла 10 мая от сердечной недостаточности. Артистке было 94 года. С Леонидом Гайдаем Нина познакомилась во время учебы во ВГИКе: он только вернулся с фронта и был старше девушки на восемь лет. Гребешкова стала женой и музой режиссера, часто появлялась в его картинах. Актриса снялась в 11 проектах супруга, например, в фильмах «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев». Всего Нина Гребешкова снялась более чем в 80 фильмах и была удостоена звания заслуженной артистки России.

close Нина Гребешкова в фильме «Остров Ольховый» (1962) Мосфильм

Юрий Григорович

Знаменитый хореограф умер 19 мая в возрасте 98 лет в Центральной клинической больнице Москвы. Источник в окружении мастера сообщил, что причиной смерти стали осложнения после двухстороннего воспаления легких. Балетмейстер начинал свою карьеру как солист Мариинского театра и стал ставить собственные спектакли в конце 1940-х годов. Широкая известность пришла к Григоровичу после балетов «Каменный цветок» и «Легенда о любви». В 60-е Григорович ставил в новом прочтении «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и другие балеты, которые до сих пор идут в мировых театрах.

«Гений, изменивший хореографию». Умер Юрий Григорович Всемирно известный хореограф Юрий Григорович ушел из жизни в возрасте 98 лет. В 60-е годы... 19 мая 17:32

Кто умер в июне 2025 года

Советский композитор, написавший музыку к фильму «Мой ласковый и нежный зверь», скончался 3 июня в возрасте 88 лет. Причиной смерти, по некоторым данным, стала острая сердечная недостаточность, которая развилась на фоне рака. Музыку Доги можно услышать в фильмах «Благословите женщину», «Восьмое чудо света», «Зачем человеку крылья», «Табор уходит в небо», «Одиноким предоставляется общежитие».

Билл Аткинсон

5 июня умер один из первых инженеров Apple Билл Аткинсон, который занимался графическими интерфейсами устройств бренда. Ему было 74 года, долгое время он боролся с раком поджелудочной железы. Аткинсон создал графический редактор MacPaint, библиотеку QuickDraw и программный набор HyperCard, Стив Джобс считал его одним из ближайших соратников.

Анатолий Гуницкий

Сооснователь группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий ушел из жизни 5 июня. Музыканту был 71 год, причиной смерти стал рак, с которым тот боролся с 2015 года. За два дня до смерти Гуницкого его коллега по группе, Борис Гребенщиков (признан в РФ иностранным агентом), попросил поклонников помолиться за здоровье друга. Известно, что сооснователь «Аквариума» умер в реанимации.

18 июня от остановки сердца умерла 80-летняя звезда фильма «Любовь и голуби» Наталья Тенякова. Она начинала карьеру в Большом драматическом театре и познакомилась там с Сергеем Юрским, который позже стал ее мужем. С актрисой простились в МХТ им. А.П. Чехова, позже ее кремировали. Прах упокоен на Троекуровском кладбище рядом с Сергеем Юрским.

«Уговорили сыграть старуху»: не стало звезды фильма «Любовь и голуби» Натальи Теняковой В возрасте 80 лет скончалась народная артистка России Наталья Тенякова. В кино она снималась... 18 июня 15:08

Валентина Талызина

Знаменитая советская актриса умерла 21 июня, ей было 90 лет. Близкий к окружению Талызиной источник сообщил, что она серьезно болела, у нее был рак. При этом звезда фильмов «Афоня» и «Ирония судьбы, или С легким паром!» до последнего выходила на сцену Театра Моссовета, в котором служила более 60 лет.

close Валентина Талызина (1935 — 2025) Владимир Федоренко/РИА Новости

«Ирония судьбы» и «Простоквашино»: какой была Валентина Талызина в кино и в жизни После продолжительной болезни в 90 лет скончалась Валентина Талызина — народная артистка РСФСР... 09 июля 15:49

79-летний участник группы «АукцЫон» Юрий Парфенов умер 23 июня после борьбы с раком. Лидер «АукцЫона» Олег Гаркуша сообщил, что он плохо себя чувствовал в последнее время, какие-то концерты пропускал. Юрий Парфенов начал выступать с «АукцЫоном» в 2011 году. Также он написал несколько инструментальных пьес, среди которых «Дервиш», «Хайтарма», «Минарет», «Бумеранг», «Индия».