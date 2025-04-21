Омывал ноги мусульманам, отказался от «папамобиля»: каким был папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск, скончавшийся утром 21 апреля, войдет в историю Ватикана как реформатор. Он боролся с коррупцией, выступал за равноправие женщин, призывал к защите окружающей среды, проводил в тюрьмах обряды омовения ног заключенным и отказался от «папамобиля». Каким запомнят первого папу Римского родом из Нового Света — в материале «Газеты.Ru».

Папа Римский Франциск скончался в возрасте 88 лет — утром 21 апреля 2025 года. Об этом объявил префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл.

«Дорогие братья и сестры, с глубокой печалью я вынужден объявить о кончине нашего Святого отца Франциска. Сегодня утром, в 7:35, епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца. Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его церкви. Он научил нас жить ценностями Евангелия с верностью, мужеством и всеобщей любовью, особенно в пользу самых бедных и обездоленных. С огромной благодарностью за его пример истинного ученика Господа Иисуса мы вверяем душу папы Франциска бесконечной милосердной любви Единого и Триединого Бога», — говорится в его сообщении.

Папа Римский Франциск ушел из жизни в своей резиденции, в Доме святой Марфы в Ватикане, где он восстанавливался после перенесенного бронхита и двусторонней пневмонии. Предварительной причиной смерти был назван инсульт.

Биография Франциска до папства

Папа Римский Франциск родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе, куда его родители переехали из Италии в 1929 году, спасаясь от режима Бенито Муссолини. При рождении он получил имя Хорхе Марио Бергольо.

После школы Хорхе Марио Бергольо получил светское образование — с дипломом химика-технолога он несколько лет проработал в фирме Hickethier-Bachmann, которая занималась тестированием безопасности пищевой продукции, попробовав себя перед этим также в качестве вышибалы и уборщика.

А в 1958 году поступил в духовную семинарию и вступил в Орден Иисуса (известный как иезуитский) в качестве послушника. В 1960-м юноша попал в иезуитский религиозный колледж Máximo de San José, где получил философскую степень, с 1964-го по 1965 год преподавал психологию и литературу в колледже в Санта-Фе, а в 1966-м — в учебном заведении в Буэнос-Айресе. В 1967-м Хорхе Марио Бергольо поступил на факультет философии и теологии университета Сан-Мигель. В 1980-м он занял пост его ректора.

Кстати, в 2013 году епископ признавался, что во время учебы в семинарии был влюблен в девушку и засомневался в том, что ему стоит продолжать духовную карьеру. Но все же выбрал религиозное служение.

В 1969 году, после долгих лет обучения, Хорхе Марио Бергольо был рукоположен в сан священника. С 1973-го по 1979 год он был провинциалом (монашеская степень) иезуитов в Аргентине.

close Будущий папа Франциск, кардинал Хорхе Марио Бегольо, едет в метро в Буэнос-Айресе, Аргентина, 18 октября 2008 года Pablo Leguizamon/AP

В 1992 году Хорхе Марио Бергольо назначили вспомогательным епископом Буэнос-Айреса. В тот же период противоречия священника с иезуитским орденом достигли момента, когда его попросили не останавливаться в резиденциях Ордена Иисуса из-за расхождения во мнениях с лидерами организации.

В 1997 году Бергольо занял пост коадъютора архиепископа Буэнос-Айреса Антонио Кваррасино и вскоре — после его кончины — возглавил епархию. В 2001-м папа Римский Иоанн Павел II возвел его в кардиналы. После смерти понтифика Хорхе Марио Бергольо стал одним из соперников будущего папы Римского Бенедикта XVI. И в 2013-м после его отречения все же был избран — о чем возвестил белый дым, поваливший из трубы Сикстинской капеллы 13 марта.

Почему Франциска называли скромным папой

Еще в 90-х одним из главных направлений деятельности Хорхе Марио Бергольо стала работа с беднейшим населением Буэнос-Айреса — в трущобах города. Он посещал их — и направлял туда священников с миссионерскими целями. В Чистые четверги лично проводил обряды омывания ног в тюрьмах, больницах, домах престарелых.

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Бергольо продал акции, которыми владел диоцез (так называется церковно-административная единица), и перевел его счета в обычные международные банки, покончив с практикой избыточного расходования средств. Правда, это практически привело к банкротству епархии и вынудило руководство ввести строгую фискальную дисциплину.

На посту кардинала Хорхе Марио Бергольо продолжил вести скромный образ жизни — он обитал в маленькой квартире, а не епископской резиденции, пользовался общественным транспортом, самостоятельно готовил. В то время он стал реже бывать в Риме.

После избрания папой Римским Хорхе Марио Бергольо решил взять имя Франциск — в честь Франциска Ассизского, потому что тот уделял особенное внимание заботе о бедных (и сам вел аскетичный образ жизни). Как рассказывал понтифик журналистам, когда во время голосования на конклаве стало очевидно, что он становится новым папой Римским, бразильский кардинал Клаудио Хуммес обнял его и прошептал на ухо: «Не забудь о бедных».

close Папа Римский Франциск целует ногу мужчины во время ритуала омовения ног в центре для беженцев Кастельнуово-ди-Порто, Италия, 24 марта 2016 года l'Osservatore Romano/AP

В первый же Чистый четверг после избрания понтифик провел обряд омовения ног заключенных колонии для несовершеннолетних, сообщив, что таким образом дает понять, что пришел служить им. В обряде участвовали 10 молодых людей и две девушки. Это был первый раз, когда на омовении ног папой Римским присутствовали женщины. К слову, двое из заключенных являлись мусульманами. Обряд понтифик проводил впоследствии еще много раз.

Что изменил папа Франциск

Папа Римский Франциск известен не только как скромный понтифик, но и реформатор. И не только потому, что стал первым папой родом из Нового Света.

Следуя своим привычкам, Франциск с первых дней отказался селиться в папских покоях Апостольского дворца и передвигаться на пуленепробиваемом «папамобиле».

Противник смертной казни, в 2018-м году он изъял соответствующее положение из Катехизиса, заявив, что даже человек, совершивший тяжкое преступление, может раскаяться. Из Уголовного кодекса Ватикана он исключил пожизненное заключение, оставив максимальное наказание в виде 35 лет лишения свободы. Кроме того, преступлениями были объявлены пытки, злодеяния против несовершеннолетних (в том числе склонение к проституции, сексуальное насилие), хранение порнографического материала, геноцид и апартеид.

При нем в католической церкви укрепилось положение женщин — в папской Комиссии по защите несовершеннолетних образовалось гендерное равноправие. В 2019 году в Синоде епископов впервые приняли участие четыре женщины (три монахини и одна мирянка). А заместителем секретаря Ватикана по проблемам отношений с государствами (то есть заместителем министра иностранных дел) он назначил специалиста по международному праву Франческу Ди Джованни.

Серьезно он занялся и борьбой с коррупцией внутри церкви. На фоне сообщений о скупке Ватиканом ценных бумаг в банке Люксембурга, неправомерных тратах и расходовании средств, предназначенных на благотворительность, папа Римский Франциск заменил руководство Института религиозных дел (Банка Ватикана), провел внешний аудит финансовой отчетности. Несколько ватиканских служащих, замешанных в скандалах, были арестованы. Кроме того, обвинения священников католической церкви в педофилии заставили учредить Комиссию по делам несовершеннолетних и принять строгие меры в отношении священников-педофилов.

close Папа Франциск обнимает патриарха Русской Православной Церкви Кирилла после подписания совместной декларации в международном аэропорту Хосе Марти в Гаване, Куба, 12 февраля 2016 г Gregorio Borgia/AP

А еще Франциска считают понтификом-дипломатом. Выступая за диалог религий, он в 2016 году общался в Гаване с патриархом Кириллом и совершил экуменическую молитву в лютеранском соборе в Швеции. В 2019 году он встречался с великим имамом Каирского исламского университета и подтвердил, что христианство и ислам объединяет идея «человеческого братства». В том же году он подписал «Документ о человеческом братстве в пользу мира и сосуществования» вместе с Ахмедом Эль Тайебом, Великим имамом мечети «Аль-Азхар», во время визита в ОАЭ.

Выступал он и в защиту окружающей среды. В 2015 году, например, в письме к Церкви он заявил: «Земля, наш дом, все больше и больше становится похожа на гигантскую гору мусора. Избыточность потребления, выбросы, изменения окружающей среды настолько испытывают планету на прочность, что современный стиль жизни, неустойчивый в нынешнем виде, только ускорит катастрофу».

За что критиковали папу Римского Франциска

Понтифик нередко подвергался критике со стороны ультраконсерваторов. В 2015 году было опубликовано Апостольское Увещание (обращение) «Amoris Laetitia» (Радость любви) по итогам Синодов 2014-го и 2015 годов. В нем папа Римский выступил в защиту молодых людей, которые выбирают сожительство вместо венчания и призвал проявить сострадание к тем, кто не регистрирует отношения из-за финансовой нестабильности. Это вызвало недовольство консервативных католиков по всему миру.

В 2019 году разгорелся настоящий скандал — папу Римского обвинили в язычестве. Поводом для этого стало появление статуи языческой богини Пачамаме в Ватиканских садах, у алтаря собора Святого Петра, а также в церкви Санта-Мария-ин-Траспонтина. Дело в том, что идол появился во время Амазонского синода, а Мама Пача — одно из главных божеств индейского народа кечуа. Попытку понтифика проявить уважение к культуре народов Амазонии католики не оценили, распространив петицию с призывом раскаяться в своих грехах и «возместить ущерб за преступления».

В последнее время папу Римского Франциска критиковали и за высказывания о конфликте России и Украины.

В августе 2023 года понтифик выступил по видеосвязи на Всероссийской встрече католической молодежи в Санкт-Петербурге. Тогда он заявил, что российской молодежи не следует забывать о великом наследии прошлого, упомянув Петра I и Екатерину Великую. В ответ на это пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал его слова «империалистической пропагандой».

close Папа Франциск приветствует верующего, одетого как Человек-паук, который работает волонтером в детских онкологических больницах, Ватикан, 23 июня 2021 года MASSIMILIANO MIGLIORATO/CPP/Global Look Press

Одним из самых серьезных обвинений в адрес понтифика было заявление, что он якобы причастен к похищению двоих священников-иезуитов Орландо Йорио и Франца Ялича в 1976 году во время военной диктатуры в Аргентине. Один из священников, переживший пытки, в 1999 году говорил, что Бергольо не сделал ничего, чтобы их защитить. Позже он снял свое обвинение.

Кто станет новым Папой Римским

Выборы нового главы церкви, предположительно, пройдут в середине мая. Западные СМИ называют наиболее вероятными кандидатами кардиналов Луиса Антонио Тагле (Филиппины), Пьетро Паролина (Италия), Питера Турксона (Гана) и Петера Эрде (Венгрия).