«Гений, изменивший хореографию». Умер Юрий Григорович

Всемирно известный хореограф Юрий Григорович ушел из жизни в возрасте 98 лет. В 60-е годы он вдохнул новую жизнь в классический советский балет, благодаря ему мир увидел редакции классических постановок «Лебединого озера», а за билеты на «Щелкунчика» в его хореографии иногда идет нешуточная борьба. «Газета.Ru» — о вкладе Григоровича в историю советского и российского балета.

В возрасте 98 лет ушел из жизни один из самых известных хореографов мира Юрий Григорович. Первым о кончине знаменитого балетмейстера сообщил Бахрушинский музей в своем Telegram-канале. Вскоре это известие подтвердил помощник Григоровича Александр Колесников в беседе с РИА Новости. Он добавил, что о дате и времени прощания с хореографом сообщат позже.

Вклад Юрия Григоровича в историю советского и русского балета неоценим. Постановки классических балетов в его редакции — в том числе, популярного «Щелкунчика» — до сих пор идут на сцене Большого театра, где многие годы трудился хореограф. На счету балетмейстера — 10 оригинальных балетов и и практически все классические постановки из репертуара Большого театра. Всемирная слава русского (или, скорее, советского) балета — и это тоже во многом заслуга Юрия Григоровича.

Будущий хореограф родился в Ленинграде 2 января 1927 года в семье служащего Николая Евгеньевича Григоровича и Клавдии Альфредовны Розай, брат которой, Георгий Розай, был одноклассником Вацлава Нижинского и два года танцевал в «Русских сезонах» Дягилева (в частности — в «Половецких плясках» в постановке Михаила Фокина, в которых позже блистал и Юрий Григорович). Увы, с дядей Юрий Григорович знаком не был — тот скончался в 1917 году.

В возрасте 10 лет Григорович поступил в Ленинградское хореографическое училище. Годы войны, до 1944-го, он провел в эвакуации — его артистический дебют состоялся в 1942 году на сцене Молотовского (ныне Пермского) театра оперы и балета в премьерной постановке «Гаянэ» Арама Хачатуряна.

По окончании училища в 1946 году Юрий Григорович выступал в кордебалете Ленинградского театра оперы и балеты имени Кирова — и вскоре ему доверили танцевать такие партии в «Бахчисарайском фонтане», «Князе Игоре», «Каменном госте».

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Уже в юности Григорович начал ставить свои первые балеты — в студии Ленинградского дворца культуры. В Театре оперы и балета он начинал с постановок танцев в операх, но уже в 1957-м случилась его первая большая премьера как хореографа — «Каменный цветок» Сергея Прокофьева. Над постановкой Григорович работал внепланово — в свободное от репетиций время. Постановка прошла с успехом — равно как и следующий балет, «Легенда о любви» на музыку Арифа Меликова (1961 год). Оба балета были поставлены и в Большом театре.

В Ленинградском театре оперы и балета Григоровичу не удавалось в полной мере проявить талант хореографа — советский балет, исчерпавший возможности классического танца, находился в кризисе, но руководство театра не было готово в полной мере принимать творческий поиск молодого хореографа. На два года Григорович уехал в Новосибирск, где поставил «Каменный цветок» и первую редакцию «Лебединого озера».

В 1963 году согласился поставить в Большом театре новую редакцию «Спящей красавицы» Мариуса Петипа, а в 1964-м стал главным балетмейстером, а после и художественным руководителем балетной труппы. В этой должности Юрий Григорович оставался до 1995 года.

Именно этот период ознаменовался самыми громкими постановками — в Большом театре по-прежнему идут его «Легенда о любви», «Щелкунчик», «Иван Грозный». Он поставил балет «Спартак» на музыку Хачатуряна (за этот балет в 1970 году хореограф получил Ленинскую премию), «Ромео и Джульетту» Прокофьева, «Золотой век» Шостаковича. Под редакцией Григоровича шли классические балеты «Лебединое озеро», «Баядерка», «Дон Кихот», «Жизель», «Спящая красавица». Классический танец он усложнил и модернизировал, показав себя как настоящий мастер массовых сцен, которые, чередуясь с монологами героев, оказывали сильнейшее эмоциональное воздействие на зрителя. В его постановках бурно выражались эмоции.

В одном из последних интервью, которое он дал ТАСС в 2024 году, Григорович вспоминал о воздействии, которое всегда оказывал на публику «Щелкунчик» в его постановке. «Психотерапевтический эффект «Щелкунчика» мне хорошо знаком по гастролям Большого балета в Европе, США, Японии <...> Я ставил этот балет 13 раз в 8 странах мира, примерно столько же раз не поставил — отказывал по причинам отсутствия профессиональных возможностей в труппах. Восприятие его в артистической среде и в зрительской массе везде одинаково — высокое чувство, чистота и единение, которое гасит любые раздоры, агрессию, нетерпимость», — рассказывал Юрий Григорович.

Середина 90-х была ознаменована скандалами в Большом театре — в 1995 году Юрий Григорович покинул пост художественного руководителя балетной труппы и годом позже начал сотрудничать с Краснодарским театром балета, поставив для него сюиту из балета Шостаковича «Золотой век». В последующие годы для театра были созданы и другие знаменитые балеты Григоровича. Работал он и с зарубежными театрами, причем еще в советские годы. В 1973-м в Венской государственной опере Григорович ставил «Щелкунчика», в 1978-м в Парижской опере — «Ромео и Джульетту», в 1989-м «Раймонду» Глазунова — в миланском театре «Ла Скала».

В 2001 году Юрий Григорович вернулся в Большой театр — с 2008 года он был штатным хореографом балетной труппы. Кавалер многочисленных орденов, лауреат премий, член жюри международных конкурсов, он продолжал работать вплоть до недавнего времени. И хотел видеть результаты труда.

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин отмечал, что знаменитая марка большого балета связана со спектаклями, поставленными Григоровичем на сцене их театра. «Он гений <...>, который очень во многом изменил хореографию, мировую хореографию в XX веке».

«В 2026 году исполнится 250 лет со дня рождения Эрнста Теодора Амадея Гофмана — автора сказки о Щелкунчике, уроженца Кенигсберга, ныне Калининграда. Необходимо показать нашего «Щелкунчика» на сцене филиала Большого театра, который в 2026 году как раз обещали достроить», — говорил Григорович в интервью ТАСС. И продолжал: «Дожить бы».

Свою супругу балерину Наталью Бессмертнову, которая была для него женой и соратницей, он пережил на 17 лет.