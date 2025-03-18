Не стало Бедроса Киркорова. Он воспитал сына-суперзвезду и пережил две семейные трагедии

В возрасте 92 лет скончался народный артист России Бедрос Киркоров. О смерти музыканта сообщил его сын Филипп — в прощальном посте он отметил, что в день смерти родителя навсегда перестал быть ребенком. «Газета.Ru» рассказывает о карьере и личной жизни Киркорова-старшего.

Бедроса Киркорова не стало 18 марта, народному артисту было 92 года. Первым об уходе музыканта сообщил в соцсетях его сын Филипп.

«Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года, в 15:37, ушел из жизни мой папа — народный артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда. Цените каждое мгновение, проведенное с родными», — написал певец.

Как утверждает Mash, причиной смерти Киркорова-старшего стала острая сердечная недостаточность и осложнения на фоне длительной пневмонии.

Известно, что в декабре прошлого года артист оказался в больнице в тяжелом состоянии — якобы из-за нетрадиционной медицины. СМИ тогда писали, что отец Филиппа Киркорова не соблюдал рекомендации врачей после предыдущей госпитализации. Он якобы лечился тибетской медициной, которую ему посоветовала сиделка, — пил травы, делал прогревания, массажи и ставил себе пиявки.

Прощание с музыкантом пройдет 21 марта, похоронят его на Троекуровском кладбище.

Биография и карьера Бедроса Киркорова

Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в болгарском городе Варна. Его отец Филипп Крикорян, армянин по национальности, работал сапожником — это ремесло передавалось в семье из поколения в поколение. Сам Бедрос при этом отмечал в интервью, что рос в творческом окружении (его сестра Мари, кстати, тоже стала певицей):

Вообще, я потомственный сапожник. Мой отец и дед были сапожниками, причем дедушка был единственным в Варне, кто делал уникальные ботинки-пинетки для новорожденных детей. Эта деревянная сапожка у меня в Варне осталась на память, она у сестры сейчас. И папа тоже был сапожником, но в моей семье все были творческими людьми. Мои родители пели в хоре до 1944 года. Бедрос Киркоров народный артист России

close Бедрос Киркоров Филипп Киркоров/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бедрос и сам с детства выступал в хоре и на сцене театра — при этом в юношестве получил специальность «сапожник-модельер», окончив техникум. Фамилию он сменил еще будучи ребенком — чтобы устроиться в болгарскую школу.

«В свидетельстве о крещении у меня записано — Крикорян. Мы жили в Болгарии. И там те, кто шел в армянскую школу, оставлял фамилию, а те, кто в болгарскую, — меняли. В шесть лет я поменял свою фамилию, добавив болгарское окончание. Мы это делали, чтобы детей не дразнили: «Армяшка». Я стал Киркоровым, а потом так и остался», — цитирует его kp.ru.

Во время службы в армии Киркоров был членом военного ансамбля, а после дембеля устроился в оперный театр родного города. В СССР он перебрался в 1962 году — по приглашению народного артиста Союза Арно Бабаджаняна, который обратил внимание на молодого музыканта в ходе одного из выступлений. В столице Бедрос поступил в ГИТИС, много гастролировал еще по ходу обучения.

«Арно помог мне получить необходимые документы для поездки в Москву. Тереза Бабаджанян позвонила в армянское посольство, и мне разрешили учиться, правда, стипендию так и не назначали. Тогда она позвонила еще раз, меня снова пригласили и решили выдавать стипендию размером в 30 рублей каждый месяц. Эти деньги меня спасали первые полгода, потом я устроился на работу в Москонцерт, стал сам зарабатывать и написал маме, чтобы она перестала присылать мне деньги.

А она испугалась, подумала, что я бросил институт, но я ее успокоил, сказал, что учусь и работаю теперь. <...> Когда я переехал в Москву, с Терезой мы вместе выступали, она была моим концертмейстером», — вспоминал Киркоров.

Большую роль в карьере Бедроса сыграл Леонид Утесов, который помог ему в создании сольной программы о болгаро-советской дружбе «София — Москва, Москва — София». В 1970-х Киркоров, уже известный в СССР артист, выступал как солист Московской областной филармонии, а впоследствии — как солист Новгородской областной филармонии им. А.С. Аренского.

За свою продолжительную карьеру Бедрос записал более полусотни песен, включая хиты «Алеша», «Судьба», «Вернись», «Весенний снег», выступал вместе с сестрой, сыном Филиппом, Тамарой Гвердцители, Иосифом Кобзоном и другими культовыми певцами. Был удостоен званий народного артиста Болгарии и России, продолжал выходить на сцену даже в преклонном возрасте — в 2021 году, в частности, он стал специальным гостем телешоу «Маска», представ перед публикой в образе Султана.

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Личная жизнь Бедроса Киркорова

Киркоров-старший был женат дважды. В 1964 году он познакомился на концерте в Сочи с переводчицей Викторией Лихачевой, которая была его поклонницей и подошла к артисту за автографом. Вскоре они поженились. А спустя три года после первой встречи у пары родился единственный ребенок — Филипп Киркоров.

Лихачевой не стало в 1994 году — из-за ухода любимой женщины Бедрос на несколько лет перестал выступать и закрылся в себе.

«Для меня тогда жизнь потеряла всякий смысл, я замкнулся в четырех стенах и три года не выходил на сцену. Сын от всего этого очень страдал», — рассказывал артист изданию «7 дней».

Справиться с депрессией Бедросу помогли Филипп, который хитростью заставил отца выйти на сцену в ходе своего большого концерта, а также Людмила Смирнова, в 1997-м ставшая второй женой народного артиста. С ней он тоже познакомился на гастролях — женщина проводила музыканту экскурсию по новгородскому музею. Их встреча произошла еще до смерти Виктории, однако долгое время Бедрос и Людмила оставались друзьями — роман завязался лишь спустя пару лет после кончины первой супруги.

В 2002 году пара пережила трагедию: их дочь Ксения умерла через неделю после рождения. «Начался сепсис, доктора не смогли ее спасти. Для нас с Людмилой эта смерть стала страшным ударом. Боялся потерять и вторую жену — так она горевала. Людмила очень хотела этого ребенка. Не случилось... Но мы есть друг у друга — в этом смысл и утешение», — говорил Киркоров-старший в интервью РЕН ТВ.

Вскоре после празднования 90-летия Бедрос объявил о разводе со второй женой. Причиной, по слухам, стала молодая любовница артиста. Сам музыкант при этом отмечал, что с Людмилой он фактически расстался много лет назад.

Отношения Бедроса и Филиппа Киркоровых

Бедрос всегда с огромной теплотой и вниманием относился к своему единственному ребенку. При этом, по его же собственному признанию, долгое время всерьез не верил, что сын тоже станет артистом.

«Он пел в учительском хоре в школе. Пел песню «Беловежская пуща» с девочкой. И его голос вообще не было слышно. Но ему повезло. Был такой эстрадный певец Сергей Захаров из Петербурга. Филипп был похож на него. Когда Илья Рахлин увидел Филиппа, он быстро позвал Сережу. И поставил их вдвоем на сцену. Подошел ко мне и сказал: «Ну, что, Бедрос, твой сын? Смотри, как два брата». <...>

Потом Филипп пошел в ГИТИС поступать, его там послушали и сказали: «Мальчик, у вашего оцта был голос, а у вас вообще нет. Идите в гуманитарии». Но Филипп с нахальством пошел в музыкальное училище имени Гнесиных. И педагог там, как увидела его, сразу сказала: «Из этого мальчика я сделаю певца». И она вытащила его голос», — рассказывал Киркоров-старший.

close Певцы Бедрос и Филипп Киркоровы во время записи онлайн-концерта «Песни Великой Победы» на Первом канале, 2020 год Пресс-службы ГКД и Crocus City Hall

Он также неоднократно отмечал, что Филипп самостоятельно стал звездой отечественного шоу-бизнеса — без какой-либо помощи со стороны знаменитого отца: «Я ни одного звонка не сделал. Он все своим трудом, желанием и репертуаром. Никто до него не делал фейерверки на концертах. Все боялись пожара, а он добился так, чтобы фейерверк был. В итоге пожарные со шлангами стояли прямо за кулисами. Он делал дожди во время выступлений. Вода шла прямо в оркестровую яму, а там специальные люди стояли, чтобы потопа не было. Затраты? Да, затраты. Но вот так. Благодаря голосу и фантазии. Но одной фантазии все же мало».

Еще будучи в отношениях с первой женой Викторией, Бедрос хотел стать многодетным отцом, однако женщина вскоре после рождения Филиппа сделала аборт по настоянию матери. Впоследствии артист говорил, что тогда на них «упало божье наказание», из-за которого первенец так и остался его единственным ребенком.

Как признавался Киркоров-старший, одним из счастливейших моментов его жизни стало рождение в начале 2010-х внуков Аллы-Виктории и Мартина. Им он посвятил всего себя.

«Я сам из-за внуков все бросил, даже сцену, только ими занимаюсь. Это самое главное», — говорил музыкант в 2022 году.

«Моя любовь навсегда»

Комментируя «Газете.Ru» смерть Бедроса Киркорова, певица Катя Лель назвала его добрым, интеллигентным и талантливым человеком:

«Узнала новость о Бедросе и расстроилась, конечно, потому что человек невероятно добрый был, очень интеллигентный, воспитанный, всегда очень корректный. В нем было столько теплоты к людям, к этому миру. Рядом с ним было очень уютно и тепло, чувствовалась мужская надежность, защита. Очень одухотворенный был, творческий человек, безумно талантливый. И я благодарю его за то, что он был и есть в наших сердцах. Он поддерживал, приезжал на концерты ко мне и всегда был очень искренен. Поэтому моя любовь навсегда останется в моем сердце к Бедросу Киркорову. Светлая ему память».