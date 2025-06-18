«Уговорили сыграть старуху»: не стало звезды фильма «Любовь и голуби» Натальи Теняковой

В возрасте 80 лет скончалась народная артистка России Наталья Тенякова. В кино она снималась мало, предпочитая экрану театральную сцену, но, что называется, на века — чего только стоит роль бабы Шуры в фильме «Любовь и голуби», ради которой на тот момент молодой женщине пришлось перевоплотиться в старушку. О жизни и карьере Теняковой — в материале «Газеты.Ru».

О смерти народной артистки России Натальи Теняковой сообщила пресс-служба МХТ им. Чехова. Актрисе было 80 лет.

«Великое горе: сегодня ночью ушла из жизни народная артистка России Наталья Максимовна Тенякова. Потеря фундаментальная, подкашивающая. Наталья Максимовна была столпом труппы Художественного театра, актрисой — природным явлением (научить играть, «как Тенякова», невозможно), человеком предельно честным, настоящим во всем. Она задавала планку и в профессии, и в жизни, планку почти недостижимую, но необходимую как ориентир», — отметили коллеги Теняковой.

По данным Telegram-канала SHOT, причиной смерти артистки стала острая сердечная недостаточность, она умерла во сне. Похоронят звезду фильма «Любовь и голуби» на Троекуровском кладбище.

close Наталья Тенякова в роли Антонины в кадре из художественного фильма «Наши знакомые», 1969 год РИА Новости

Биография Натальи Теняковой

Наталья Тенякова родилась 3 июля 1944 года в Ленинграде в семье инженеров. Как рассказывала сама народная артистка России, о карьере актрисы она начала задумываться в школьные годы, а после выпуска поступила в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии с первой попытки. По воспоминаниям Теняковой, она долгое время скрывала свою учебу в театральном от отца — он хотел, чтобы дочь стала учительницей, и был уверен, что девушка ходит на пары в педагогический. Когда правда вскрылась, отец сильно обиделся, выбор дочери он принял лишь после того, как Борис Зон, педагог Натальи, лично объяснил ему, что у Теняковой есть все данные, чтобы стать звездой.

По окончании института начинающая актриса была принята в труппу Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, где дебютировала в роли Полли Пичем в «Трехгрошовой опере». Там же она сыграла в «Днях нашей жизни», после чего перешла в Ленинградский Большой драматический театр — и с годами стала одной из ведущих артисток учреждения. Впоследствии Тенякова также работала в Театре имени Моссовета и МХТ им. Чехова.

В кино актриса дебютировала в 1966 году, сыграв в мелодраме «Старшая сестра». На экране она вплоть до выхода на пенсию появлялась нечасто, предпочитая съемочной площадке театральную сцену. Что, впрочем, не помешало Теняковой исполнить одну из ключевых ролей в фильме «Любовь и голуби» — лирическая комедия так и осталась самой знаменитой работой актрисы.

В проект она попала благодаря своему мужу, народному артисту РСФСР Сергею Юрскому. Супругам в ленте Владимира Меньшова досталась сложная задача — перевоплотиться в стариков, бабу Шуру и дядю Митю. Теняковой на тот момент не было и 40 лет.

«Юрскому никак не могли найти партнершу. Все, кого пробовали, в основном были старше его, а Юрский тогда был еще сравнительно молод. Кто-то из съемочной группы даже предлагал на роль дяди Мити другого артиста. Но Меньшов решил снимать только Юрского — этого интеллигента в пятом поколении — в роли деревенского алкаша. Удивительно, но Сережа как-то сразу прикипел к этой роли и, по-моему, создал удивительно смешной и трогательный образ. Так вот, стали меня уговаривать сыграть его старуху, и Юрский тоже подключился: «Ну, Наташа, давай вместе, чего уж там»… По возрасту я не подходила для этой роли, поэтому меня дико загримировали. Попортили жутко, все лицо было «измятым», — вспоминала Наталья.

Помимо съемок в кино и работы в театре, Тенякова добилась успеха как актриса озвучания. Ее голосом, в частности, говорили персонажи Джуди Денч и Сары Майлз. Кроме того, она поучаствовала в записи великого аудиоспектакля Вениамина Смехова «Али-Баба и сорок разбойников».

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Личная жизнь Натальи Теняковой

Тенякова была замужем дважды. Первым супругом актрисы стал ее однокурсник, будущий народный артист России Лев Додин. Их брак оказался скоротечным, и вскоре — еще не окончив институт — Наталья встретила любовь всей своей жизни, Юрского.

«У нас на курсе преподавал наш замечательный телевизионный режиссер Давид Карасик. И на третьем курсе он позвал меня на съемку «Большой кошачьей сказки» по Чапеку. Сказал: «Наталья, придешь, сыграешь эпизод — невесту Юрского». Что?! Как?! «Ничего, завтра придешь на репетицию». Я вошла. Огромный репзал, сидит Юрский, что-то читает, листает. Давид говорит: «Познакомьтесь, Сергей Юрьевич, это моя студентка, Наташа Тенякова». У меня — «паркинсон»: живого! вижу! кумир! Боже! Это потом оказалось, что у нас разница всего девять лет. А тогда — жалкая улыбка, иду медленно, косолаплю ногами, подхожу… Юрский вскакивает, поправляет бабочку, а я не знаю — подать руку, не подать, как полагается? Я, вроде, женщина, но он — старше. И он — кумир! Если бы меня представляли Станиславскому — я бы протянула ему руку? А Станиславский и Юрский — это примерно одно и то же. Протягиваю ладошку, она трясется. Он берет и целует мне руку. И все», — рассказывала актриса.

В браке с Юрским Тенякова прожила почти 50 лет — в 2019 году она стала вдовой. Пара воспитывала единственную дочь Дарья Юрскую, которая пошла по стопам родителей и тоже стала актрисой. При этом Тенякова была против этого — как когда-то и ее собственный отец.

«Это сложная и зависимая профессия, — объясняла она. — Мужчинам легче. Как говорится, «штаны» в театре всегда нужны, а вот женщины должны быть и талантливые, и красивые, и умные. К тому же — Даша окончила школу в начале 90-х годов, поганое время для театра, народ тогда совсем перестал ходить на спектакли. Но Даша все решила сама, сама поступала в Школу-студию МХАТ. Теперь уже дело прошлое, но я просила Олега Табакова, набиравшего курс, чтобы он не брал ее, если засомневается в ее способностях. Позже он сказал мне: «Извини, Наташа, но я ничего не мог сделать, она оказалась достойной дочерью своих родителей». Теперь я привыкла и ни о чем не жалею, даже радуюсь, потому что мы с Дашкой работаем в одном театре, вместе выступаем в антрепризах, вместе воспитываем ее сына, моего внука Георгия, вместе опекаем нашего любимого папочку».