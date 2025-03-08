Истощение и беспамятство: как умирал голливудский актер Джин Хэкмен

Установлена причина смерти голливудского актера Джина Хэкмена и его жены Бетси Аракавы — супругов нашли мертвыми в их доме в Нью-Мексико 26 февраля. Спустя полторы недели журналистам рассказали о результатах проведенных посмертных исследований. Версии с утечкой газа и криминалом — не подтвердились.

О смерти 95-летнего актера Джина Хэкмена и его жены 65-летней Бетси Аракавы стало известно 26 февраля: они были найдены в своем доме в городе Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Полиция сразу предположила, что супруги уже несколько дней, как были мертвы, однако причина случившегося оставалась неизвестной. В полиции предполагали утечку газа, но эта версия не подтвердилась.

По сообщению CNN, опрошенные близкие и давние друзья пары утверждали, что во время их последних встреч оба выглядели нормально, внешне трагедии ничто не предвещало. В силу неочевидности причин смерти правоохранительные органы начали расследование, которое к настоящему времени близко к завершению.

Выяснилось, что в последний раз Бетси Аракава выходила на связь 11 февраля: она была в магазине, переписывалась в мессенджере с друзьями и отправляла электронные письма. Следователи полагают, что она умерла первой. Причиной смерти стало редкое инфекционное заболевание — хантавирусный легочный синдром, которым можно заразиться при вдыхании пыли с частичками помета зараженных грызунов .

Болезнь начинается как обычная простуда, потом проявляется резкое ухудшение, кислород в крови падает, развивается сердечная недостаточность. От человека человеку вирус не передается. С 1975 по 2023 год в штате Нью-Мексико было зарегистрировано 129 случаев заражения хантавирусом, 52 из которых закончились летальным исходом.

После смерти жены Джин Хэкмен прожил еще неделю.

close Джин Хэкмен c женой Бетси Аракавой AP

Непосредственной причиной его смерти, вероятно, стало заболевание сердца вкупе с истощением на фоне голода : актер страдал тяжелой формой болезни Альцгеймера и не вполне осознавал окружающую действительность. Возможно, он даже не понял, что его жены уже нет рядом с ним. В последний раз его кардиостимулятор зафиксировал сердцебиение 18 февраля. Власти отмечают, что состояние его здоровья было «очень плохим». Как пишет Sky News, самостоятельно он ни с кем не общался ни лично, ни по телефону.

«Нет никаких свидетельств того, что Хэкмен пользовался мобильным телефоном или какой-либо другой технологией для общения, пара вела очень уединенный образ жизни», — сказал шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса.

Посмертная компьютерная томография Хэкмена «показала серьезные заболевания сердца, в том числе многочисленные хирургические вмешательства на сердце, признаки перенесенных сердечных приступов и серьезные изменения в почках из-за хронического высокого кровяного давления», — сказал Мендоса.

При вскрытии судмедэксперты не обнаружили в желудке Хэкмена никакой пищи, «что означает, что он в последнее время ничего не ел». Анализы не выявили у него признаков заражения хантавирусом.

В итоге полиция пришла к выводу, что смерть супружеской пары вызвана естественными причинами.

Чем знаменит Джин Хэкмен

close Джин Хэкмен в кадре из фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Разговор» (1974) CAP/PLF/Capital Pictures/Global Look Press

Джин Хэкмен родился в 1930 году в Калифорнии, его кинокарьера длилась более 40 лет.

Он наиболее известен по картинам «Французский связной», «Непрощенный», «Бонни и Клайд», «Разговор». В его послужном списке свыше 80 фильмов. Хэкмен — двукратный обладатель «Оскара» (номинировался пять раз), трехкратный лауреат премий «Золотой глобус» и Национального совета кинокритиков США, призер Берлинского кинофестиваля.

На последней премии «Оскар», которая состоялась 2 марта, коллега Хэкмена по фильму «Непрощенный» Морган Фримен произнес траурную речь. Он заявил, что их актерское сообщество «потеряло гиганта».

«Как и все, кто когда-либо делил с ним сцену, я узнал, что он был щедрым артистом и человеком, чей дар возвышал работу каждого», — добавил Фримен.