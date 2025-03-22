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«Огромная потеря для нашего кино». Умерла актриса Лариса Голубкина

SHOT: причиной смерти Ларисы Голубкиной стал рак крови третьей степени
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Лариса Голубкина

Сергей Бобылев/ТАСС
Актриса Лариса Голубкина умерла в возрасте 85 лет. Как сообщили в Центральном академическом театре Российской армии, народная артистка РСФСР скончалась после продолжительной болезни. В последнее время Голубкина, находящаяся на паллиативном лечении, по данным СМИ, практически не вставала с кровати и сильно потеряла в весе, а также жаловалась на боли. Ранее ее дочь, актриса Мария Голубкина, рассказывала, что у актрисы «два онкологических заболевания и болезнь Паркинсона».

На 86-м году жизни умерла народная артистка РСФСР Лариса Голубкина. Об этом сообщил в своем Telegram-канале телеведущий Андрей Малахов.

«Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда «Гусарской баллады», великолепная актриса Лариса Голубкина…» — написал телеведущий.

Народный артист России Борис Щербаков в беседе с «Газетой.Ru» назвал смерть актрисы огромной потерей для театра и кино. По его словам, Голубкина очаровательной женщиной и великолепной артисткой.

«Это очень жалко. Это огромная потеря для нашего кино и театрального искусства. Великолепнейшая артистка, очень будет такой не хватать. Пока такой нет и неизвестно, когда будет», — отметил Щербаков.

Чем болела Голубкина

Директор Центрального академического театра Российской армии Милена Авимская сообщила ТАСС, что актриса скончалась после продолжительной болезни. По данным источников агентства, «болела лимфоплазмоцитарной лимфомой, из-за которой в последние годы у нее были проблемы со слухом и зрением».

SHOT пишет, что причиной смерти артистки стал рак крови третьей стадии, 22 марта у нее остановилось сердце.

Еще в 2014 году у Ларисы Голубкиной диагностировали болезнь Вальденстрема — медленно развивающееся заболевание опухолевой природы. Позже, как уточняет Telegram-канал, у нее также обнаружили рак груди.

«Состояние Голубкиной резко ухудшилось в июле 2024-го. Тогда ее госпитализировали из-за быстро развивающейся болезни, а уже в августе ее признали неизлечимо больной и присвоили паллиативный статус (когда пациенту при неизлечимой болезни оказывают поддерживающее лечение, направленное на облегчение боли и других тяжелых проявлений заболевания). Но актриса не теряла надежды и продолжала лечение», — говорится в публикации.

В декабре артистка прошла курс химиотерапии, но он не дал результатов. Ее дочь Мария Голубкина рассказала NEWS.ru, что у актрисы «очень все нехорошо».

«Лучше уже вряд ли будет, честно признаюсь. <…> У мамы там еле-еле душа в теле», — признавалась Мария.

В январе 2025-го Ларису Голубкину экстренно госпитализировали — она жаловалась на сильные боли и стремительно теряла вес.

«Помимо того, у нее пролежни — если ранее актриса передвигалась на инвалидном кресле, то теперь не встает с кровати из-за общего состояния слабости, даже отказывается от помощи близких», — писал SHOT.

Мария Голубкина в интервью телеканалу НТВ сообщала, что у артистки «два онкологических заболевания и болезнь Паркинсона». По информации Mash, в последнее время врачи регулярно приезжали к 85-летней актрисе домой и купировали боли.

«Гусарская баллада» и брак с Мироновым

Лариса Голубкина родилась в 1940 году в Москве. В 1959-м окончила дирижерско-хоровое отделение Московского музыкального педагогического училища, а в 1964-м — ГИТИС. В кино Голубкина дебютировала, еще будучи студенткой. Ее первой ролью стала главная партия в фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» (1962). Образ Шурочки Азаровой мгновенно сделал ее популярной.

«Я очень удивлялась, почему именно меня Эльдар Рязанов утвердил на эту роль. Что я такого интересного из себя представляла тогда? А ничего интересного, вероятнее всего, не было. Просто у меня затянулось превращение в женщину… Я тогда была девицей, которая полностью соответствовала образу», — вспоминала Голубкина.

Впоследствии она сыграла еще во многих фильмах и сериалах, самые известные из которых — «Сказка о царе Салтане», «Дайте жалобную книгу», «Трое в лодке, не считая собаки». Кроме этого, артистка также служила в Центральном академическом театре Российской армии (до 1993 года — Советской армии) и была телеведущей.

В 1977 году Лариса Голубкина вышла замуж за народного артиста РСФСР Андрея Миронова, с которым до этого жила три года. Дочь актрисы от предыдущих отношений со сценаристом Николаем Щербинским-Арсеньевым Миронов воспитывал как родную. В 2024 году Мария Голубкина заявила, что актер является ее биологическим отцом, а другая фамилия у нее потому, что родилась она не в официальном браке (Мария родилась в 1973 году).

«Андрей Миронов — мой биологический отец. Когда мне было 10 лет, папа спустил с лестницы одну из своих поклонниц, дежуривших в подъезде нашего дома, за то, что она сказала, будто бы он не мой отец», — вспоминала Мария.

Зятем Ларисы Голубкиной в 1995 году стал актер и телеведущий Николай Фоменко. В браке с ним Мария Голубкина родила двоих детей — дочь Анастасию и сына Ивана. В 2008 союз распался. Внуки Ларисы Голубиной сейчас живут в Германии.

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