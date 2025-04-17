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Стала известна причина смерти актрисы Мишель Трахтенберг

NBC: смерть Мишель Трахтенберг вызвали осложнения от диабета
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michelletrachtenberg/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американская актриса Мишель Трахтенберг умерла от связанных с диабетом осложнений. Об этом, ссылаясь на управление судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка, сообщает телеканал NBC News.

Вскрытие тела актрисы не проводилось по религиозным соображениям, однако результаты токсикологического исследования позволили выявить, что причиной смерти Трахтенберг стали осложнения, вызванные диабетом.

Кроме того, анонимный источник подтвердил телеканалу, что актриса незадолго до смерти перенесла пересадку печени.

Звезда сериала «Сплетницы» и фильма «Евротур» умерла 26 февраля в возрасте 39 лет. Ее тело было обнаружено матерью в элитном жилом комплексе на Манхэттене. Отмечалось, что на последних фотографиях Трахтенберг выглядела изможденной и хрупкой.

Трахтенберг родилась 11 октября 1985 года в Нью-Йорке. Свою первую официальную роль она получила в возрасте девяти лет в классическом сериале Nickelodeon 1990-х годов «Приключения Пита и Пита», где она сыграла чудаковатую подружку Нону Ф. Мекленберг. В 2000 году получила роль Дон Саммерс в «Баффи — истребительнице вампиров», которую играла до окончания сериала в 2003 году. Позже получила роль в комедии «Евротур», а затем сыграла в сериале «Сплетница».

Ранее сообщалось, что умер режиссер фильма «Рэмбо: первая кровь».

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