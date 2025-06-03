Скончался Евгений Дога. Он написал ту самую музыку к фильму «Мой ласковый и нежный зверь»

В возрасте 88 лет скончался народный артист СССР Евгений Дога — именно он написал ту самую музыку к фильму «Мой ласковый и нежный зверь». «Газета.Ru» — о жизни и карьере знаменитого композитора.

На 89-м году жизни скончался композитор, автор великой музыки к фильму «Мой ласковый и нежный зверь» Евгений Дога. О смерти музыканта в соцсетях сообщила депутат парламента Молдавии Наталья Давидович.

По информации Mash, причиной стала острая сердечная недостаточность, которая развилась у Доги на фоне рака — с ним композитор боролся несколько десятилетий. Также он якобы страдал от хронической ишемической болезни сердца и гипертонии. Близкие народного артиста СССР эту информацию не подтверждали.

В связи со смертью Доги президент Молдавии Майя Санду объявила о национальном трауре в стране. «Молдавия была красивее и богаче благодаря ему. Мы прощаемся с болью, но и с благодарностью», — заявила политик.

Евгений Дога — биография

Евгений Дога родился 1 марта 1937 года в селе Мокра, которое ныне располагается на территории Приднестровья . Он рос в семье работников колхоза и был у родителей единственным ребенком. Как рассказывал сам народный артист СССР, отец, погибший в Великой Отечественной войне, запомнился ему «красивым и сильным, чаще всего верхом на вороном коне, на котором, на зависть сверстникам, привез сына в первый класс». А мать, после смерти мужа взвалившая на свои плечи дом и пропитание ребенка, вдохновила его на раннее взросление.

«До 18 лет я плохо рос, потому что много голодал. Но это сейчас, глядя на современное молодое поколение, можно с уверенностью сказать: да, наше детство было гораздо тяжелее. Тогда мы другой жизни не знали. И, как обычные дети, куролесили, шалили», — говорил композитор.

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Музыкой Дога увлекался с детства, но мать поначалу была против этого, считая профессию не особо престижной. Отсутствие поддержки со стороны родительницы, впрочем, не помешало Доге сразу после окончания семилетней школы отправиться в Кишинев, где он поступил в музыкальное училище по классу виолончели. Большой талант юноши тогда разглядел директор учреждения Давид Гершфельд — он, в частности, даже помог Доге с жильем, на время поселив того у себя в квартире.

«Тогда много смешных историй было. Приехал поступать в училище в 14 лет — с тремя друзьями того же возраста. Добирались из родного села Мокра на попутках. Не успели приехать, как нас тут же забрали в милицию: слишком подозрительные. Пока разобрались, стемнело. В училище сторож нас не пустил — спать решили под лестницей. В ту ночь к нам прибился пес Дружок. На втором курсе оправдал свою кличку — очень «удружил» во время экзамена. В самый неподходящий момент цапнул шпаргалку, которую на ниточке поднимали на второй этаж. Слопал ее и начал рычать! Завуч услышал лай, подошел к окну — и все пропало», — вспоминал Дога.

Уже в 1957-м, будучи студентом Кишиневской консерватории имени Музическу, Дога попал на молдавское радио: его произведение «Новогодняя песня» исполнил детский хор с оркестром. А спустя пару месяцев будущая оперная примадонна Мария Биешу спела его «Белый цветок сада» для местного телевидения. В 1959 году уже сам Дога дебютировал в качестве аранжировщика в оркестре молдавской народной музыки «Тарафул».

В последующие годы музыкант был артистом оркестра Молдавского радио и телевидения, издавал учебники для студентов, преподавал им композицию в музыкальных училищах, работал музыкальным редактором в издательстве «Книга Молдовы», был членом Союза композиторов и Союза кинематографистов СССР.

close Евгений Дога знакомит певицу Надежду Чепрагу со своей новой песней, 1979 год И. Кибзий/РИА Новости

В 1998 году Дога получил гражданство России и жил с семьей — помимо Кишинева — в Москве . После начала СВО в СМИ появилась информация, что композитор выступает против использования русского языка в Молдавии, призывает к объединению Румынии и Молдавии, а также сносу советских памятников. Сам музыкант, впрочем, опровергал эти заявления.

Евгений Дога — главные работы и музыка для кино

Наибольшую известность Евгений Дога приобрел как автор музыки к классическим советским фильмам. Его сочинения можно услышать в более чем 100 картинах, включая ленты «Лаутары», «Табор уходит в небо», «Одиноким предоставляется общежитие», «Благословите женщину», «Что у Сеньки было», «Восьмое чудо света», «Зачем человеку крылья» и, конечно же, «Мой ласковый и нежный зверь» — музыка из последнего до сих пор остается одной из самых известных советских композиций в принципе. В 2014 году вальс из картины вошел в четверку главных культурных шедевров XX века. Сам Дога в одном из интервью вспоминал, что написал великую композицию всего за одну ночь и долгое время не верил в ее потенциал:

«Полгода не мог сесть за работу — занимался другими проектами. В итоге режиссер фильма Эмиль Лотяну в 12-м часу ночи явился ко мне в гости: «Завтра с утра вальс должен быть готов». Пришлось повиноваться — иначе меня стерли бы в порошок.

На следующее утро уже записывались на студии, а еще через день снимали сцену свадьбы Оленьки Скворцовой», — рассказал он.

close Евгений Дога во время юбилейного вечера в Государственном Кремлевском дворце, 2017 год Виталий Белоусов/РИА Новости

Помимо работы в кино, Дога сотрудничал и со многими знаменитыми советскими и российскими артистами. В их числе, например, Алла Пугачева, Лариса Долина и Эдита Пьеха.

Евгений Дога — личная жизнь