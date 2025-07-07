Старовойт совершил самоубийство в кустах

Baza: Старовойт покончил с собой рядом c Tesla, его тело нашли в кустах

Бывший министр транспорта РФ Роман Старовойт покончил с собой рядом с автомобилем. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Он совершил суицид в нескольких метрах от машины. По словам источников, его тело было обнаружено сегодня днем в кустах недалеко от Tesla», — говорится в публикации.

До этого стало известно, что Роман Старовойт покончил с собой в Одинцово.

7 июля президент РФ Владимир Путин уволил Романа Старовойта с поста главы Минтранса. Это произошло почти сразу после коллапса в аэропортах России, из-за которого сорвались сотни рейсов, а пассажиры были вынуждены ночевать в аэрогаванях. При этом неизвестно, связано ли решение об отставке министра с произошедшим. По данным СМИ, перестановки готовились несколько месяцев, а политолог Борис Межуев в беседе с «Газетой.Ru» назвал возможной причиной увольнения Старовойта проблемы в Курской области, которую он ранее возглавлял. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, кто дал показания против Старовойта.