На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог назвал возможную причину отставки Старовойта с поста главы Минтранса

Политолог Межуев: отставка Старовойта связана с проблемами в Курской области
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Неожиданная отставка Романа Старовойта с поста министра транспорта может быть связана с проблемами в Курской области, где он ранее был губернатором. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил политолог Борис Межуев.

«Я предполагаю, что в Курской области могло вскрыться нечто неприятное для Старовойта, в том числе, возможно, его причастность к коррупции. Видимо, новый губернатор что-то такое раскопал, что заставило отправить министра транспорта в отставку. Нельзя точно утверждать, что конкретно стало известно, но некий неблагоприятный фон вокруг Старовойта однозначно присутствует», — сказал политолог.

По его мнению, вопросы, связанные с транспортом, сейчас приобретают особенную значимость в связи с участившимися терактами, так что на посту главы министерства должен быть человек, на которого можно будет абсолютно положиться.

«Проблема транспорта сейчас становится очень значимой, учитывая и теракты на дорогах, необходимость обеспечивать безопасность и устранять периодические сбои. Так что пост главы министерства транспорта — это очень ответственная должность. В целом стоит отметить, что преждевременные отставки министров — это достаточно редкое для России явление, а значит, произошло действительно что-то важное», — заключил Межуев.

В понедельник, 7 июля, президент Владимир Путин освободил Романа Старовойта от должности министра транспорта. Экс-губернатора Курской области назначили на должность главы ведомства в мае прошлого года.

После Путин назначил Андрея Никитина врио главы Минтранса России. До этого он занимал должность замминистра транспорта и был губернатором Новгородской области.

Ранее стало известно, кто может стать новым главой Минтранса РФ.

Все новости на тему:
Подрывы мостов в России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами