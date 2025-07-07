Политолог назвал возможную причину отставки Старовойта с поста главы Минтранса

Неожиданная отставка Романа Старовойта с поста министра транспорта может быть связана с проблемами в Курской области, где он ранее был губернатором. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил политолог Борис Межуев.

«Я предполагаю, что в Курской области могло вскрыться нечто неприятное для Старовойта, в том числе, возможно, его причастность к коррупции. Видимо, новый губернатор что-то такое раскопал, что заставило отправить министра транспорта в отставку. Нельзя точно утверждать, что конкретно стало известно, но некий неблагоприятный фон вокруг Старовойта однозначно присутствует», — сказал политолог.

По его мнению, вопросы, связанные с транспортом, сейчас приобретают особенную значимость в связи с участившимися терактами, так что на посту главы министерства должен быть человек, на которого можно будет абсолютно положиться.

«Проблема транспорта сейчас становится очень значимой, учитывая и теракты на дорогах, необходимость обеспечивать безопасность и устранять периодические сбои. Так что пост главы министерства транспорта — это очень ответственная должность. В целом стоит отметить, что преждевременные отставки министров — это достаточно редкое для России явление, а значит, произошло действительно что-то важное», — заключил Межуев.

В понедельник, 7 июля, президент Владимир Путин освободил Романа Старовойта от должности министра транспорта. Экс-губернатора Курской области назначили на должность главы ведомства в мае прошлого года.

После Путин назначил Андрея Никитина врио главы Минтранса России. До этого он занимал должность замминистра транспорта и был губернатором Новгородской области.

Ранее стало известно, кто может стать новым главой Минтранса РФ.