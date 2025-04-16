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Смирнова обвинили в хищении 1 млрд рублей, выделенных на фортификации в Курской области

МВД: Смирнов обвинен в хищении ₽1 млрд, выделенных на оборону границы с Украиной
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Суды общей юрисдикции города Москвы

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его бывший первый заместитель Алексей Дедов обвиняются в хищении более 1 млрд рублей, выделенных на строительство оборонительных сооружений. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, слова которой приводит пресс-служба ведомства.

Фигуранты задержаны 15–16 апреля и доставлены в Москву для предъявления обвинений.

По данным следствия, Смирнов и Дедов руководили организованной группой, в которую входили руководители АО «Корпорация развития Курской области» и коммерческих фирм. Средства, предназначенные для строительства фортификаций на границе с Украиной, были похищены через фиктивные подряды, уточнили в МВД. Ранее по этому делу уже задержаны трое руководителей корпорации и подрядчики.

«Обвиняемые действовали с использованием служебного положения. Следствие планирует ходатайствовать об их аресте в Мещанском суде Москвы», — заявила Волк.

Ранее сообщалось, что в Калининграде экс-замминистра здравоохранения обвиняют в мошенничестве.

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