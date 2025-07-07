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Депутат Картаполов заявил, что самоубийство Старовойта произошло «достаточно давно»

Депутат Картаполов: Старовойт покончил с собой «достаточно давно»
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Депутат Госдумы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов рассказал, что снятый с должности глава Минтранса РФ Роман Старовойт покончил с собой «достаточно давно». Об этом сообщает RTVI.

«Бывший глава Минтранса России и экс-губернатор Курской области Роман Старовойт, которого президент России Владимир Путин 7 июля отправил в отставку, покончил с собой дома в Одинцово, подтвердил RTVI глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он заявил, что это произошло «достаточно давно», — отмечается в публикации.

Утром в понедельник, 7 июля, стало известно, что главу Минтранса отправил в отставку своим указом президент России Владимир Путин. Об этом подробно писала «Газета.Ru».

Бывший глава Новгородской области Андрей Никитин назначен временно исполняющим обязанности министра.

Ранее стало известно, что рядом с телом Старовойта нашли наградной пистолет ПМ, который он получил от МВД.

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Самоубийство Старовойта
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