«Могло вскрыться нечто неприятное»: Путин уволил главу Минтранса Старовойта

Владимир Путин уволил Романа Старовойта с поста главы Минтранса. Это произошло почти сразу после коллапса в аэропортах России, из-за которого сорвались сотни рейсов, а пассажиры были вынуждены ночевать в аэрогаванях. При этом неизвестно, связано ли решение об отставке министра с произошедшим. По данным СМИ, перестановки готовились несколько месяцев, а политолог Борис Межуев в беседе с «Газетой.Ru» назвал возможной причиной увольнения Старовойта проблемы в Курской области, которую он ранее возглавлял. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии Романа Старовойта с должности главы министерства транспорта. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Следующим министром транспорта России может стать заместитель Старовойта, бывший глава Новгородской области Андрей Никитин. Сейчас он назначен временно исполняющим обязанности министра. Источники «Ведомостей» утверждают, что кадровая рокировка готовилась несколько месяцев: о назначении Никитина якобы собирались сообщить еще накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который состоялся в конце июня.

close Заместитель министра транспорта РФ Андрей Никитин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, 7 июля 2025 года Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Чем занимался Старовойт

Старовойта назначили министром транспорта в мае 2024 года. На этом посту он сменил Виталия Савельева, который вступил в должность вице-премьера России.

До этого, в 2019–2024 годах, Старовойт был губернатором Курской области. После его ухода врио губернатора стал Алексей Смирнов — он провел на посту меньше года, а в апреле 2025-го был обвинен в хищении более 1 млрд рублей из бюджетных средств, которые выделялись на оборонительные сооружения на границе с Украиной, и задержан. Также был арестован его заместитель Алексей Дедов. Курскую область после Смирнова возглавил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

В 2012–2018 годах Роман Старовойт руководил Росавтодором. С 1 по 10 октября 2018 года был замминистра транспорта, в 2019-м возглавил подгруппу «Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность».

За время работы Стартовойт был награжден орденами Почета, Александра Невского и Дружбы и получил благодарность президента России.

Возможные причины увольнения

В указе об увольнении Старовойта не сообщаются причины отставки министра. С должности его сняли на фоне транспортного коллапса в России: после массированной атаки украинских дронов 5 и 6 июля аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов ввели временные ограничения на полеты, в результате многим пассажирам пришлось почти сутки провести в залах ожидания. По данным Росавиации, авиакомпании в период с 5 июля по 6:00 мск 7 июля отменили 485 рейсов.

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«Было задержано на вылет и прилет 1,9 тыс. рейсов, оформлено 43 тыс. вынужденных возвратов билетов, в гостиницах размещено 94 тыс. человек», — сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он рассказал, что в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 88 самолетов.

По информации газеты «Коммерсантъ», транспортный коллапс из-за временных ограничений в российских аэропортах может обойтись перевозчикам в 20 млрд руб.

При этом неизвестно, связано ли увольнение с коллапсом напрямую. Так, политолог Борис Межуев в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что причиной отставки Старовойта может быть не транспортный коллапс, а проблемы в Курской области .

«Предполагаю, что в Курской области могло вскрыться нечто неприятное для Старовойта, в том числе, возможно, его причастность к коррупции. Видимо, новый губернатор что-то такое раскопал, что заставило отправить министра транспорта в отставку. Нельзя точно утверждать, что конкретно стало известно, но некий неблагоприятный фон вокруг Старовойта однозначно присутствует», — сказал политолог.

Чем запомнился Старовойт

Во время работы Романа Старовойта в Минтрансе ведомство разработало дорожную карту мероприятий по безопасному использованию средств индивидуальной мобильности (СИМ), напомнил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. При этом, по его мнению, ситуация в лучшую сторону не изменилась.

«Что произошло с личными СИМ за эти годы? А ничего — полная анархия, как и было ранее. Просто их стало больше», — сказал Шапарин «Газете.Ru».

Кроме того, министерство транспорта, по словам правозащитника, разрешило иностранным грузоперевозчикам каботажные поездки по России и сняло ограничения по предельно допустимым нагрузкам для мусоровозов. В НАС отмечают, что другие страны активно борются с иностранными каботажными перевозками, а снятие ограничений для мусоровозов не лучшим образом сказывается на дорогах.

«В целом, конечно, список можно продолжать. Мы с моим коллегой по НАС, вице-президентом Яном Хайцеэром, комментировали, наверное, все инициативы министерства и регулярно пребывали в некотором, недоумении. Ждем от следующего министра активной борьбы за интересы отрасли. Против навязывания закупки продукции отдельных автозаводов целым отраслям, к примеру», — резюмировал Шапарин.