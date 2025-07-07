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В РФ в выходные отменили более 480 авиарейсов

Росавиация: авиакомпании с 5 по 7 июля отменили 485 рейсов из-за ограничений
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Depositphotos

Авиакомпании в период с 5 июля по 6:00 мск 7 июля отменили 485 рейсов из-за введенных в российских аэропортах ограничений. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он рассказал, что в период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» 88 самолетов.

«Было задержано на вылет и прилет 1,9 тыс. рейсов, оформлено 43 тыс. вынужденных возвратов билетов, в гостиницах размещено 94 тыс. человек», — добавил Кореняко.

Пресс-секретарь уточнил, что пассажирам предоставили 199 тыс. ваучеров на напитки и 155 тыс. ваучеров на питание.

В настоящее время ситуация в аэропортах РФ нормализуется. Все воздушные гавани в стране возобновили работу в штатном режиме, подчеркивается в заявлении.

До этого Кореняко назвал «управляемой» ситуацию с транспортным коллапсом в российских аэропортах. Он отметил, что авиатранспортная система РФ справляется с периодическими вмешательствами в ее работу извне. Также пресс-секретарь обратил внимание, что ограничения на работу воздушных гаваней вводятся ради обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров.

Ранее ущерб авиакомпаний из-за транспортного коллапса в РФ оценили в несколько миллиардов рублей.

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