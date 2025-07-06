В Минтрансе подтвердили утечку аммиака на танкере в порту в Ленобласти

Минтранс: на танкере в порту Усть-Луга произошла незначительная утечка аммиака

Незначительная утечка жидкого аммиака произошла во время погрузочно-разгрузочных работ на танкере «ЭКО ВИЗАРД» в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Об этом сообщает Минтранс РФ в официальном Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что экипаж 23 человек эвакуирован и находится в порту, пострадавших нет. Дальнейшую погрузку оперативно остановили.

«Пр‎оизошла незначительная утечка жидкого аммиака. В ситуационно-информационном центре Минтранса прошло оперативное совещание по данному инциденту под председательством министра транспорта Романа Старовойта»‎, — сказано в сообщении.

Ситуация находится под контролем ведомства, заключили в Минтрансе.

О происшествии в порту сообщили СМИ. Об утечке аммиака на танкере писал Telegram-канал 78.

9 февраля этого года около 2:00 мск на танкер Koala погрузили примерно 130 тыс. тонн мазута. Судно готовили к отплытию, когда в машинном отделении произошли три мощных взрыва. Членам экипажа удалось эвакуироваться, однако машинное отделение начало заполняться водой. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Танкер Koala под флагом Антигуа и Барбуды находился в морском порту в Усть-Луге в Ленинградской области. Экипаж судна состоял из 24 человек: четверых россиян, восьми граждан Грузии и 12 индонезийцев.

Ранее в итальянской порту Савона произошло два взрыва на борту мальтийского танкера.