Рядом с телом Романа Старовойта найден наградной пистолет от МВД

Mash: наградной пистолет от МВД найден рядом с телом Романа Старовойта

Рядом с телом покончившего с собой бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта найден наградной пистолет, полученный чиновником от МВД. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«По данным Mash, рядом с телом экс-министра найден пистолет ПМ. Предварительно, это наградное оружие, которое Старовойт получил от МВД за оказание содействия в выполнении задач», — отмечается в публикации.

По данным Mash, Роман Старовойт был награжден оружием согласно приказу главы МВД России Владимира Колокольцева. Наградной пистолет Макарова вручил Старовойту начальник УМВД по Курской области Виктор Косарев.

До этого стало известно, что экс-глава Минтранса покончил с собой в Одинцово. В понедельник, 7 июля, указ о его снятии с должности подписал президент России Владимир Путин.

Ранее «Газета.Ru» подробно писала о снятии Романа Старовойта с должности главы Минтранса.