На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, кто может стать новым главой Минтранса РФ

«Ведомости»: новым главой Минтранса РФ, вероятно, станет экс-губернатор Никитин
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Новым министром транспорта России, вероятнее всего, станет бывший губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, рокировка готовилась несколько месяцев. Именно поэтому Никитин ушел в отставку с поста губернатора в феврале, сообщают источники. По их данным, назначение Никитина на пост главы Минтранса могло случиться накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Сейчас Андрей Никитин занимает должность замминистра транспорта России.

Какой-либо официальной информации по этому поводу пока не поступало.

7 июля Владимир Путин освободил Романа Старовойта от должности министра транспорта. Указ, подписанный главой государства, опубликован на официальном портале правовой информации.

Старовойта назначили министром транспорта в мае прошлого года. С 2019 по 2024 год он занимал должность губернатора Курской области.

Ранее в России назначили нового командующего Сухопутными войсками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами