Стало известно, кто дал показания против Старовойта

SHOT: Старовойт покончил с собой после показаний его бывшего заместителя Смирнова

Против министра транспорта РФ Романа Старовойта дал показания экс-глава Курской области Алексей Смирнов. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«На Романа Старовойта дал показания экс-глава Курской области Смирнов (ранее его зам), арестованный за мошенничество в 1 млрд рублей при строительстве защитных сооружений в регионе», — говорится в публикации.

До этого стало известно, что Роман Старовойт покончил с собой в Одинцово.

7 июля президент РФ Владимир Путин уволил Романа Старовойта с поста главы Минтранса. Это произошло почти сразу после коллапса в аэропортах России, из-за которого сорвались сотни рейсов, а пассажиры были вынуждены ночевать в аэрогаванях. При этом неизвестно, связано ли решение об отставке министра с произошедшим. По данным СМИ, перестановки готовились несколько месяцев, а политолог Борис Межуев в беседе с «Газетой.Ru» назвал возможной причиной увольнения Старовойта проблемы в Курской области, которую он ранее возглавлял. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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