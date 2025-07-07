Baza: тело Романа Старовойта было найдено в его доме в деревне Мякинино

Тело экс-министра транспорта России Романа Старовойта нашли в его доме в деревне Мякинино. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«По предварительным данным самоубийство Старовойта может быть связано с вероятным уголовным делом. По словам источников на Романа Старовойта дал показания экс-глава Курской области Алексей Смирнов (ранее работавший его заместителем)», — говорится в сообщении.

По информации канала, самого Смирнова арестовали по подозрению в мошенничестве.

До этого стало известно, что Роман Старовойт покончил с собой в Одинцово.

7 июля президент РФ Владимир Путин уволил Романа Старовойта с поста главы Минтранса. Это произошло почти сразу после коллапса в аэропортах России, из-за которого сорвались сотни рейсов, а пассажиры были вынуждены ночевать в аэрогаванях. При этом неизвестно, связано ли решение об отставке министра с произошедшим. По данным СМИ, перестановки готовились несколько месяцев, а политолог Борис Межуев в беседе с «Газетой.Ru» назвал возможной причиной увольнения Старовойта проблемы в Курской области, которую он ранее возглавлял. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал возможную причину увольнения главы Минтранса РФ Старовойта.