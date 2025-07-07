В Кремле уточнили причину отставки министра транспорта Старовойта

Песков: в указе об отставке Старовойта нет формулировки про утрату доверия

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами заявил, что Роман Старовойт покинул пост министра транспорта не по причине утраты доверия.

Он пояснил, что в подобных случаях в президентском указе прямо указывается такая формулировка, чего в данном документе не было.

В понедельник, 7 июля, президент Владимир Путин освободил Романа Старовойта от должности министра транспорта. Экс-губернатора Курской области назначили на должность главы ведомства в мае прошлого года.

После Путин назначил Андрея Никитина врио главы Минтранса России. До этого он занимал должность замминистра транспорта и был губернатором Новгородской области.

Политолог Борис Межуев отметил в беседе с «Газетой.Ru», что неожиданная отставка Старовойта с поста министра транспорта может быть связана с проблемами в Курской области, где он ранее был губернатором.

По его мнению, вопросы, связанные с транспортом, сейчас приобретают особенную значимость в связи с участившимися терактами, так что на посту главы министерства должен быть человек, на которого можно будет абсолютно положиться.

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