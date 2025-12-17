Основа лечения будущего: как российский онкологический конгресс меняет отрасль

Российский онкологический конгресс (РОК) традиционно считается главным профессиональным событием года для врачей-онкологов. Это пространство, где обсуждают не только фундаментальные вопросы онкологии, но и самые практические — те, с которыми каждый онколог сталкивается в операционной, на консультации или в дневном стационаре. Как на мероприятии формируются профессиональные ориентиры и обсуждаются реальные клинические решения — в материале «Газеты.Ru».

Опыт — лучший учитель

Несколько дней конгресс-центр в Москве превращается в «экосистему» современной онкологии: здесь встречаются специалисты федеральных центров, онкологи из регионов, исследователи, клинические фармакологи, студенты, а также представители научных и фармацевтических компаний.

Плотная повестка включает пленарные сессии, тематические доклады, дискуссии, постеры и симпозиумы, при этом особая роль традиционно отводится разбору клинических случаев — тому редкому формату, где реальная практика становится предметом профессионального анализа.

Для врачей такие мероприятия — лучшая возможность сверить подходы, обсудить спорные моменты, увидеть новые данные и обменяться опытом, который не всегда отражен в публикациях или рекомендациях.

Многие специалисты отмечают, что именно на РОК рождаются будущие профессиональные консенсусы и происходит «перезагрузка» взглядов на клинические тактики.

Важность клинических разборов

Особое внимание участников в этом году привлекли клинические наблюдения, представленные на профильных симпозиумах. Такие случаи показывают, как работают современные схемы терапии в реальной клинике, какие решения принимают врачи в сложных ситуациях и какие результаты получают пациенты.

Одним из примеров, вынесенных на обсуждение, стал случай применения фиксированной комбинации иммунных антител Нурдати® (нурулимаб + пролголимаб) с последующим поддерживающим использованием ингибитора PD-1 пролголимаба (Фортека®) у пациента с метастатической меланомой. Оба препарата разработаны в России и включены в клинические рекомендации RUSSCO для терапии этой категории пациентов.

Представленный врачом О.А. Гончаровой случай касался пациента, у которого после хирургического лечения возник рецидив с множественными очагами в различных органах и тканях.

На обсуждение была вынесена терапевтическая схема, предусматривающая применение фиксированной комбинации антител и переход на поддерживающую терапию пролголимабом. Продемонстрированная динамика оценивалась специалистами как стабилизация процесса на момент наблюдения.

Для врачей подобные клинические разборы важны тем, что позволяют увидеть, как рекомендации работают у конкретного пациента — с его сопутствующими состояниями, особенностями течения болезни и реакцией на терапию. Это один из способов делать медицину более точной и более ориентированной на индивидуальные особенности пациента.

От иммунотерапии до поддерживающего лечения

Помимо клинических наблюдений, в научной программе Biocad обсуждался широкий спектр тем — от применения иммунных подходов при меланоме, раке легкого, пищевода и колоректальном раке до особенностей терапии лимфомы Ходжкина.

Отдельное внимание уделялось вопросам сохранения дозоинтенсивности химиотерапии — направления, которое в последние годы становится все более значимым. Речь шла о возможностях использования препаратов Г-КСФ при раннем раке молочной железы, метастатическом раке поджелудочной железы и раке яичников.

Также в этом году на конгрессе обсуждались данные, ранее представленные на международном форуме ESMO Asia 2025, включая результаты применения длительной формы Г-КСФ в российской практике и наблюдения за тем, как поддерживающая терапия влияет на возможность проведения лечения без задержек.

Представленные инициативы традиционно не останутся на уровне дискуссий, а будут включены в работу профильных центров. В целом, несмотря на вызовы, российская онкология демонстрирует устойчивый прогресс, а новые наработки позволяют смотреть на дальнейшие перспективы с оптимизмом.