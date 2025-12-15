Экономика роста: как Россия строит будущее

В России в 2025 году открыто более 210 новых и модернизированных производств

Российская экономика демонстрирует устойчивость в период мировых потрясений. Пока другие страны балансируют на грани стагнации, Россия наращивает производственные мощности, развивает высокотехнологичные отрасли и уверенно берется за реализацию масштабных проектов. В 2026 году страна может войти в новый период интенсивного роста. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Развитие экономики

В 2025 году мировая экономика столкнулась с серьезными испытаниями. Европа оказалась на грани стагнации, США пытаются укрепить позиции за счет тарифной войны, азиатские страны выстраивают альтернативные торговые маршруты. На этом фоне российская экономика показывает завидную устойчивость и продолжает траекторию роста.

По итогам десяти месяцев 2025 года ВВП вырос на 1%, а за последние три года — почти на 10%. За одиннадцать месяцев в России было открыто более 210 новых и модернизированных производств.

Объем экспорта промышленных товаров за три квартала вырос на 18%, причем наибольшие темпы показывают машиностроение, химическая индустрия и металлургия.

«Экономика России с каждым годом становится все более технологичной. Программы импортозамещения и технологического лидерства позволяют развивать не только конкретные отрасли и производства, а в целом всю экономику страны», — отмечает Юлия Коваленко, доцент, заместитель руководителя Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова.

По ее словам, санкционное давление дало толчок к развитию производственных мощностей и увеличению доли собственного производства. Среди лидирующих отраслей эксперт выделяет машиностроение, электронику и высокие технологии, переработку отходов, пищевую и химическую промышленность, атомную энергетику, а также производство строительных материалов.

Олег Абелев, кандидат экономических наук, декан факультета международных финансов Всероссийской академии внешней торговли, подчеркивает прорыв в химической промышленности.

«Стоит отметить химическую промышленность, производство стройматериалов. Это абсолютный лидер по количеству и значимости новых проектов. Для нас создали дефицит многих специализированных материалов, что стимулировало импортозамещение. Открывались заводы по производству поликарбоната, поливинилхлоридной продукции, композитных материалов, лакокрасочных материалов, стекловолокна, экологической упаковки», — говорит эксперт.

Среди других прорывных направлений Абелев называет агропромышленные комплексы, машиностроение и металлообработку, фармацевтику и легкую промышленность.

«Открывались комплексы по переработке масличных культур, рапсы, сои, открывались тепличные кластеры производства сыров, мясных деликатесов, логистические капы для хранения и сортировки продукции. Цеха по производству гидравлических компонентов, элементов трансмиссии, крепежа, запчасти для грузовиков, для сельхозтехники, предприятия по выпуску бытовой техники, электроинструментов. Активно открываются производства субстанций для активных фармацевтических ингредиентов, заводы по выпуску готовых кардиологических, онкологических, диабетических изделий медицинского наслаждения, потому что здоровье нации — это вопрос национальной безопасности», — рассказал он.

Комплексный подход

Правительство активно развивает российскую экономику, укрепляет отечественную производственную базу. Как отметил председатель правительства Михаил Мишустин, это ключевое условие для формирования экономики предложения и экономики высоких зарплат. Правительством утверждена национальная модель целевых условий ведения бизнеса, ведется поддержка промышленного производства, аграриев, туризма и креативной экономики.

Принятые руководством страны меры помогли снизить инфляцию с пиковых значений первого квартала до уровня ниже 7% по состоянию на 1 декабря. По итогам года планируется выйти на значение около 6%, что ниже начальных оценок.

План структурных изменений в российской экономике до 2030 года представил вице-премьер Александр Новак. Документ предусматривает увеличение доли отраслей с высокой добавленной стоимостью — машиностроения, электроники, робототехники, химии, фармацевтики, креативных индустрий и туризма.

close Andrey Mihaylov/Shutterstock/FOTODOM

Работа будет вестись по семи основным направлениям, включая занятость, потребление, качество инвестиционного климата, технологическое развитие и внешнюю торговлю и другие дирекции.

Президент России Владимир Путин поручил незамедлительно приступить к реализации плана.

«Он [план] подразумевает создание современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях, на производствах с высокой добавленной стоимостью, рост потребления отечественных товаров. План рассчитан до 2030 года. Прошу приступить к его реализации незамедлительно, чтобы в конце следующего года сформулировать платформу для выхода на темп роста отечественной экономики не ниже мировых», — заявил глава государства.

Один из залогов такого успеха — комплексный подход к развитию. Его важность подчеркивает Юлия Коваленко.

«В настоящее время происходит комплексное развитие всех территорий страны, а не отдельных субъектов. Развитие всех регионов России позволяет не только расширять количество предприятий и производственных мощностей, но и благоприятно влияет на создание качественных социальных гарантий и условий для граждан страны. Комплексное развитие территорий позволяет в более короткие сроки внедрять современные технологии в производство без остановок уже имеющихся предприятий, а именно с открытием новых цехов и производств», — отмечает эксперт.

Мегапроекты России

Несмотря на санкционное давление, возможности экономики позволяют России на системном и масштабном уровне реализовывать мегапроекты в самых разных сферах — от энергетики до науки и космоса. В этом контексте Олег Абелев выделяет атомную энергетику как сферу абсолютного лидерства России.

Среди ключевых проектов — запуск серийного строительства энергоблоков нового поколения, развитие водородной энергетики, производство розового водорода на базе атомных электростанций, накопители энергии для балансировки сетей в обновляемые источники.

«Это не просто новые станции, это формирование нового технологического клана. Россия — единственная страна мира, которая способна с нуля построить и финансировать полный цикл атомной энергетики в другой стране. Другой такой страны в мире нет», — подчеркивает он.

Россия реализует целый ряд научных мегапроектов мирового масштаба. В их числе — многоцелевой быстрый исследовательский реактор МБИР, токамак с реакторными технологиями, Сибирский кольцевой источник фотонов, синхротрон «РИФ». Проект СИЛА в Протвино станет крупнейшим ядерным мегасайенс-центром.

close РИА Новости

Создается самая мощная в мире гибридная вычислительная система для обработки данных со скоростью света. В Югре развивается северный научный центр мирового уровня «Юнити Парк». На Ямале строится международная арктическая станция «Снежинка».

Масштабные проекты реализуются в энергетике. Энергокомплекс четвертого поколения в Северске определит будущее атомной энергетики. Реактор БН-1200 изменит отрасль благодаря своим уникальным характеристикам.

«Стоит отметить масштабное расширение восточного полигона, это БАМ и Транссиб. Пик строительства этого мегапроекта пришелся на 2024-2025 годы. По сути, резкое увеличение пропускной способности — это не только рост экспорта на восток, но и фундаментальные изменения экономической географии России, развития Сибири и Дальнего Востока», — подчеркивает Олег Абелев.

Мегапроекты коснулись и сферы образования. К 2036 году в России появится 40 современных университетских кампусов — настоящих «городов будущего» для науки, учебы и жизни. К 2030 году откроются первые 25 из них.

Это будут целые экосистемы с лабораториями, коворкингами, спортивными и рекреационными зонами. Некоторые здания уже открыли свои двери — они находятся в Москве, Нижнем Новгороде, Калининграде, Челябинске и Уфе.

Как отметил Владимир Путин, «в кампусах будут предусмотрены все условия, чтобы студенты, аспиранты, преподаватели, молодые семьи могли учиться, работать и воспитывать детей».

close Александр Кряжев/РИА Новости

Таким образом, Россия последовательно добивается технологического лидерства в целом ряде направлений. В мирном атоме, цифровизации и оборонной сфере отечественная наука вырывается вперед.

Страна сумела сохранить траекторию роста при снижении инфляционной динамики, что поможет добиться лучших показателей в перспективе и достичь всех целей национального развития до 2030 года. После непростого 2025 года, 2026 год может стать новым периодом интенсивного роста российской экономики.