Главная подозреваемая — мать: в Челябинске нашли тело пятилетней девочки

Тело пятилетней девочки из Челябинска могло пролежать в диване около 10 дней

В Челябинске уборщица обнаружила в диване в съемной квартире тело пятилетней девочки. По данным СМИ, оно могло пролежать там не один день. Как рассказали в СК, жилье снимала 43-летняя женщина. Она недавно приехала в город из Башкирии, работала мастером маникюра. Соседи описали ее как «обычную маму с ребенком». Сейчас женщину разыскивают. RT сообщил, что она является главной подозреваемой.

В Челябинске пятилетнюю девочку нашли мертвой в диване в квартире. На теле ребенка обнаружили колото-резаные раны, сообщили в региональном Следственном комитете (СК).

В ведомстве уточнили, что квартира была съемной, в ней проживала 43-летняя женщина. РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах рассказало, что она позвонила собственнику 2 ноября и сообщила о выселении.

«На следующий день в пустой квартире обнаружили тело ребенка в диване. Сначала уборщица, потом хозяин квартиры», — сообщил собеседник агентства.

При этом он уточнил, что труп мог пролежать там около десяти дней. Источник RT отметил, что в самой квартире в то же время было чисто и убрано.

Портал 74.RU сообщил, что тело ребенка было завернуто в пакет. Жильцы дома пожаловались на тухлый запах.

«Сказали, девочка умерла. <…> Я-то думала, она умерла от голода. Тут такой запах стоял… Сейчас немного выветрилось, а вчера невозможно было даже заходить — ужас!» — сообщила соседка.

Другая жительница дома также заявила, что «сразу подумала, что кто-то протух».

«Даже не пища, потому что такие запахи были, это просто…» — объяснила она.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Мать девочки разыскивают, следователи выясняют круг ее общения и мотивы. По данным источника RT, она является главной подозреваемой в убийстве .

4 ноября СК сообщил, что мать девочки задержана.

Что известно о матери?

74.RU сообщил , что 43-летняя женщина приехала в Челябинск вместе с дочерью из Башкирии . Близких родственников у нее не было: мать умерла 20 лет назад, а отец ушел из семьи и завел другую.

В Челябинске женщина работала мастером маникюра. На съемной квартире вместе с дочкой прожила около месяца.

«Она отдалилась ото всех как-то. Мне сказала, что не хочет больше общаться. Племянницу я видела летом, она приходила в гости», — рассказала двоюродная сестра женщины.

Арендодатель, по словам собеседника RT, ничего подозрительного в ее поведении не замечал. Соседи также описали женщину как «обычную маму с ребенком». По их словам, шума и криков из квартиры слышно не было.

Квартира сдавалась посуточно

Как сообщил 74.RU, квартира, в которой обнаружили тело пятилетней девочки в диване, сдавалась посуточно.

«Судя по объявлению, сутки аренды квартиры в новостройке, недалеко от ледовой арены «Трактор», стоят от 2000 рублей. За эти деньги в однушке площадью 43 квадрата есть все необходимое для жизни», — говорится в публикации.

Соседи отметили, что в квартире всегда проживали разные люди. При этом заселившихся недавно мать с ребенком многие жильцы практически не видели. Не вспомнил 43-летнюю женщину и продавец соседнего супермаркета.