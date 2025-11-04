Главная подозреваемая — мать: в Челябинске нашли тело пятилетней девочки

В Челябинске пятилетнюю девочку нашли мертвой в диване в квартире. На теле ребенка обнаружили колото-резаные раны, сообщили в региональном Следственном комитете (СК).
В ведомстве уточнили, что квартира была съемной, в ней проживала 43-летняя женщина. РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах рассказало, что она позвонила собственнику 2 ноября и сообщила о выселении.
«На следующий день в пустой квартире обнаружили тело ребенка в диване. Сначала уборщица, потом хозяин квартиры», — сообщил собеседник агентства.
При этом он уточнил, что труп мог пролежать там около десяти дней. Источник RT отметил, что в самой квартире в то же время было чисто и убрано.
Портал 74.RU сообщил, что тело ребенка было завернуто в пакет. Жильцы дома пожаловались на тухлый запах.
«Сказали, девочка умерла. <…> Я-то думала, она умерла от голода. Тут такой запах стоял… Сейчас немного выветрилось, а вчера невозможно было даже заходить — ужас!» — сообщила соседка.
Другая жительница дома также заявила, что «сразу подумала, что кто-то протух».
«Даже не пища, потому что такие запахи были, это просто…» — объяснила она.
СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Мать девочки разыскивают, следователи выясняют круг ее общения и мотивы. По данным источника RT, она является главной подозреваемой в убийстве.
4 ноября СК сообщил, что мать девочки задержана.
Что известно о матери?74.RU сообщил, что 43-летняя женщина приехала в Челябинск вместе с дочерью из Башкирии. Близких родственников у нее не было: мать умерла 20 лет назад, а отец ушел из семьи и завел другую.
В Челябинске женщина работала мастером маникюра. На съемной квартире вместе с дочкой прожила около месяца.
«Она отдалилась ото всех как-то. Мне сказала, что не хочет больше общаться. Племянницу я видела летом, она приходила в гости», — рассказала двоюродная сестра женщины.
Арендодатель, по словам собеседника RT, ничего подозрительного в ее поведении не замечал. Соседи также описали женщину как «обычную маму с ребенком». По их словам, шума и криков из квартиры слышно не было.
Квартира сдавалась посуточно
Как сообщил 74.RU, квартира, в которой обнаружили тело пятилетней девочки в диване, сдавалась посуточно.
«Судя по объявлению, сутки аренды квартиры в новостройке, недалеко от ледовой арены «Трактор», стоят от 2000 рублей. За эти деньги в однушке площадью 43 квадрата есть все необходимое для жизни», — говорится в публикации.
Соседи отметили, что в квартире всегда проживали разные люди. При этом заселившихся недавно мать с ребенком многие жильцы практически не видели. Не вспомнил 43-летнюю женщину и продавец соседнего супермаркета.