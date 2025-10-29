Отказ от «горючих» продуктов. В России могут внедрить модификацию рисков в здравоохранении

Последние исследования российских и зарубежных специалистов подтверждают эффективность применения концепции модификации факторов риска в борьбе с табакокурением. Серия докладов, представленных российскими учеными на научно-технической конференции CORESTA во Франции, показала, что снижение вреда возможно за счет отказа от продуктов, основанных на горении, и перехода на альтернативные нагреваемые источники доставки никотина. Российские ученые рассказали «Газете.Ru», что полученные результаты исследований создают прочный фундамент для выработки научно обоснованных, риск-ориентированных решений в сфере здравоохранения.

Помочь курильщикам

Ключевым аргументом в пользу модификации рисков становятся данные исследований по биомаркерам вредного воздействия.

«В табачном дыме содержится значительное количество продуктов горения, в том числе метаболитов акролеина и кротонового альдегида — так называемых меркаптуровых кислот, оказывающих значительное токсическое воздействие на организм, — рассказывает к.м.н., доцент Казанского федерального университета Сайяр Абдулхаков. — Анализ биомаркеров демонстрирует, что при переходе на электронные системы нагревания табака уровень этих метаболитов значимо ниже, чем у людей, продолжающих потреблять обычные сигареты».

По словам эксперта, в поисках разумных альтернатив для помощи заядлым курильщикам важно понимать, что основной вред курения исходит не от никотина как такового, а от продуктов горения табака.

Это подтверждают и данные исследования с использованием цифровых технологий прогнозирования рисков и построения персонализированных траекторий отказа от курения. Так, метод «случайного леса» (англ. random forest), применяемый в машинном обучении, лег в основу прогностической модели для курящих пациентов, разработанной под руководством к.м.н., старшего научного сотрудника отдела неотложной кардиологии и ревматологии ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе Елизаветой Скородумовой.

Данная модель, как объяснила Скородумова, воспроизводит логику клинического анализа и выглядит как «разветвленное» дерево решений.

«Если, к примеру, у курящего пациента снижен гемоглобин, система предложит проверить сопутствующие показатели, которые влияют на развитие рака, сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний. При этом учитывается, что чистый никотин сам по себе не обладает, например, онкогенной активностью, тогда как в продуктах горения табака содержится множество соединений с канцерогенным потенциалом, повреждающих клетки и создающих условия для развития опухолей, — рассказывает эксперт.

Она считает, что именно поэтому отказ от горения табака и переход на бездымные системы доставки никотина является ключевым этапом персонализированной терапии и позволяет снизить вероятность развития осложнений.

Найти баланс

Персонализация подходов в борьбе с поведенческими факторами — краеугольный камень современной профилактики хронических неинфекционных заболеваний. Исследование под началом д. м. н., заместителя руководителя клиники по амбулаторной помощи, ведущего научного сотрудника научного отдела инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации Бориса Каспарова показало, что изменение вредных поведенческих привычек требует последовательных и адаптированных под каждого отдельного человека решений.

«Мы разрабатывали модель, ориентированную на индивидуальные характеристики пациента, чтобы повысить эффективность реабилитации, — отметил Каспаров. — Программа включает девять модулей, включая обязательный модуль по модификации рисков и формированию устойчивой приверженности ЗОЖ, позволяя пациентам поэтапно снижать уровень никотиновой зависимости. Мы должны понимать, что не всегда пациентам хватает «ширины шага», чтобы сразу перейти на новый уровень и полностью отказаться от вредной привычки. Именно поэтому иногда необходимы «промежуточные ступени» в формате альтернатив с доказанно сниженным уровнем вреда, позволяющих в конечном итоге отказаться от активного курения».

При этом, по словам экспертов, важным аспектом остается выстраивание сбалансированной регуляторной политики.

«Для выработки решений на государственном уровне необходимы конкретные показатели и количественные оценки», — подчеркнул директор Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков Александр Розанов.

По его словам, ассоциация совместно с НИУ «Высшая школа экономики» реализовала ряд модельных расчетов, которые демонстрируют социальные и медицинские эффекты при массовом переходе хронических курильщиков на бездымные нагреваемые продукты.

«Моделирование показало обнадеживающие результаты: при сокращении доли активных курильщиков снижается совокупное воздействие вредных факторов на население, что в перспективе может в позитивном ключе изменить структуру заболеваемости и смертности от хронических неинфекционных заболеваний», — добавил он.

Общее мнение

При этом эксперты единодушны: в ходе внедрения и реализации модификации рисков в здравоохранении важно исключать потребление любой табачной и никотинсодержащей продукции молодежью, что полностью соответствует действующему законодательству.

«Внедрение умного риск-ориентированного регулирования продуктов с пониженным риском, при строгом соблюдении возрастных ограничений, позволяет системно снижать совокупную токсическую нагрузку на общественное здоровье», — подчеркнул Розанов.

Междисциплинарный подход, объединяющий медицину, науку и экономику, позволяет сформировать целостное представление о проблеме табакокурения и путях ее решения. Полный отказ от «горючих» продуктов в пользу сертифицированных бездымных технологий является наиболее эффективным инструментом модификации факторов риска хронических неинфекционных заболеваний.

«Для интеграции этих выводов в практическое здравоохранение необходимы дальнейшие долгосрочные исследования нагреваемых изделий и системный мониторинг. Это позволит перенести модельные расчеты в практические риск-ориентированные рекомендации для врачей и пациентов», — уверены эксперты.