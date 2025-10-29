Война за сети: как алчность ТСО оставляет Иркутскую область в темноте

Выездное заседание круглого стола, организованное комитетом Госдумы по энергетике в Иркутске, состоялось в минувшую пятницу в закрытом для прессы режиме. На обсуждение были вынесены актуальные в первую очередь для Иркутской области вопросы в сфере тарифообразования, майнинга, вопросы техприсоединения промышленных, социальных объектов и жилья и т.д.

После завершения выездного заседания депутат Борис Гладких сообщил журналистам, что одной из самых острых тем обсуждения стала ситуация вокруг имущества ОГУП «Облкоммунэнерго».

Напомним, что постановлением правительства РФ от 10.09.2024 № 1229 утверждены правила, согласно которым объекты электросетевого хозяйства, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальных образований, должны быть переданы в безвозмездное владение и пользование системообразующей территориальной сетевой организации (далее — СТСО).

Цель данного нововведения — повышение эффективности энергоснабжения в регионах — актуальна и для Иркутской области. В регионе количество аварий на сетях Облкоммунэнерго, которое обслуживает более 390 тыс. потребителей как физических, так и юридических лиц, в том числе бюджетных организаций, с 2019 по 2024 год увеличилось в 1,6 раза, с 192 до 310. За 9 месяцев текущего года относительно аналогичного периода 2024 года также фиксируется рост количества обесточений потребителей (на 16%) и рост суммарной длительности обесточений чуть больше чем на 50%.

Текущая ситуация

Ранее мы писали, что уже более 10 лет сетевая компания постоянно сталкивается с финансовыми и управленческими трудностями, компании вменяют неудовлетворительное состояние электросетевого хозяйства, вывод денежных средств через фирмы-однодневки, сговоры с серыми майнерами, причинение имущественного ущерба жителям региона, провалы в реализации ремонтных и инвестиционных программ.

Ситуацию усугубляют финансовые проблемы Облкоммунэнерго, претензии ФАС, провалы в реализации ремонтных и инвестиционных программ, неэффективное использование избыточных тарифных средств и многочисленные жалобы со стороны населения стали основными причинами, по которым компания лишилась статуса территориальной сетевой организации (ТСО). При этом чистый убыток ОКЭ в 2024 году составил 3,5 млрд руб., и эта сумма ложится на плечи не только на бюджет региона, но и на всех жителей Иркутской области через завышенный тариф.

Наконец ей было отказано в утверждении тарифа на передачу электроэнергии на 2026 год, и компания обязана передать активы в управление системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО).

Однако регион, подкрепившись поддержкой в областных прокуратуре и судах, с упорством, достойным лучшего применения, под предлогом сохранения «народного достояния» придумывают разнообразные способы неисполнения закона, начиная от создания видимости исполнения закона путем организации формальной переписки и заканчивая полукриминальными способами попыток приватизации Облкоммунэнерго.

Особенно удивляет позиция региональной прокуратуры, которая, вопреки спущенным в регионы рекомендациям Генеральной прокуратуры о поддержке законного требования о передаче имущества в СТСО, занимает другую, противоположную позицию.

Иркутские органы власти даже слышать не хотят о том, что речь идет не о приватизации, а о передаче в эффективное профессиональное управление, что сетевые активы остаются в собственности государства, что появляется возможность получить дополнительный источник дохода в виде арендной платы за основные средства.

Прецедент на будущее

По факту в Иркутской области возник крайне серьезный и показательный прецедент, не без участия предыдущего генерального директора Облкоммунэнерго Александра Афиногенова, отправленного в отставку сразу после вскрытия всех проводимых незаконных махинаций. Это пример неэффективной работы ТСО, из-за некачественной работы и алчных побуждений которой страдают обычные люди. И это только пример одного региона, но проблема носит федеральный масштаб.

«Процесс передачи активов в адрес СТСО не всегда проходит гладко и возникают различного рода проблемные ситуации, начиная от нежелания муниципалитетов и регионов передавать безвозмездно имущество и заканчивая неурегулированными тарифными последствиями потери статуса ТСО (выполнение ранее принятых обязательств, исключение экономически необоснованных расходов и т.д.)», — говорил ранее член Общественного совета при ФАС России Илья Долматов.

По словам Бориса Гладких, имущество, которое является областной собственностью, должно быть передано в управление по закону системообразующей сетевой организации для того, чтобы в последующем выполнить требования закона. Он намекнул, что этому процессу всячески противодействуют, но вопрос с передачей имущества уже решен.

Также глава комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов отметил, что решения давно приняты и нашли свое отражение в законодательстве.