Весомые нарушения. ФАС обязала иркутский «Облкоммунэнерго» вернуть 950 млн рублей

На сайте ФАС опубликован текст предписания Службе по тарифам Иркутской области по результатам внеплановой выездной проверки, датированной 28 мая 2025 года, в отношении ОГУЭП «Облкоммунэнерго», согласно которому были выявлены нарушения при установлении тарифов на услуги по передаче энергии. Уже более 10 лет сетевая компания постоянно сталкивается с финансовыми и управленческими трудностями, компании вменяют неудовлетворительное состояние электросетевого хозяйства, вывод денежных средств через фирмы-однодневки, сговоры с серыми майнерами, причинение имущественного ущерба жителям региона, провалы в реализации ремонтных и инвестиционных программ. В истории вопроса разбиралась «Газета.Ru».

Вечером 20 июля по южным районам Иркутской области прошел ураган. Наибольший удар стихии пришелся на Зиминский район и город Зима, порывы ветра там достигали 28 м/с, ветер ломал деревья, срывал крыши с домов, рвал провода, ронял опоры линий электропередачи.

«Но самое интересное началось потом — во время восстановительных работ», — написал Telegram-канал «Сибиряк», заявив, что спустя сутки после разгула стихии 7900 жителей Зимы оставались без электричества.

«10 упавших опор в зоне «Облкоммунэнерго» превратили обычный ураган в суточное испытание для местных жителей. При этом люди заранее предупреждали об опасности — просили ОКЭ заменить аварийные столбы, но получали отказы. «Нет возможности», — отвечали в энергокомпании. Теперь эти столбы лежат на земле, люди сидят без света, а компания тратит на аварийно-восстановительные работы суммы, в разы превышающие стоимость профилактического ремонта», — отмечает «Сибиряк».

Жалобы

Еще в марте депутат от ЛДПР Алексей Демин взял на контроль жалобу жителей о состоянии электроопор. «Состояние этих опор вызывает серьезные опасения, — отметил Алексей Кошкин, — износ конструкций создает угрозу жизни и здоровью людей. Мы не можем оставаться в стороне, пока существует угроза несчастного случая из-за аварийного состояния линии электропередачи».

Депутат тогда обратился в «Облкоммунэнерго» с просьбой принять срочные меры по замене прогнивших опор. Но, видимо, результата это также не дало.

Само же ОГУЭП «Облкоммунэнерго» в своем официальном Telegram-канале по несколько раз в сутки отчитывалось о ходе аварийно-восстановительных работ: как были направлены дополнительные рабочие бригады, как круглосуточно велись работы и как восстановили электроснабжение, правда, только к утру 25 июля.

Можно считать совпадением, но параллельно с новостями об устранении последствий урагана на сайте ФАС появилось предписание антимонопольного ведомства Службе по тарифам Иркутской области по результатом внеплановой выездной проверки в отношении именно «Облкоммунэнерго».

«Газета.Ru» отправила запрос ОГУЭП «Облкоммунэнерго». Ответ на запрос не получила.

Предписание

Как говорится в документе, ФАС признала Службу по тарифам Иркутской области нарушившей отдельные положения действующего законодательства в электроэнергетике при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии для «Облкоммунэнерго» на 2025 год.

Формирование тарифов на услуги по передаче электрической энергии строго регламентировано отраслевым законодательством, в частности Законом об электроэнергетике, Основами ценообразования в электроэнергетике и Правилами регулирования тарифов, а также принятыми в их развитие Методическими указаниями. Кроме того, является обязательным соблюдение норм бухгалтерского и налогового законодательства.

«Государственные органы регулирования, в том числе Служба по тарифам Иркутской области, ежегодно проводят экспертный анализ доходов и расходов регулируемых организаций на предмет их экономической обоснованности, включая то, каким образом подтверждаются плановые и фактические расходы, соотносятся ли они с видом деятельности организации, обоснованы ли они документами и закупочными процедурами. Также проводится анализ финансового состояния организации, анализ выполнения мероприятий инвестиционных программ», — объяснил «Газете.Ru» руководитель «Эксперт технолоджис» Александр Позябин, имеющий более чем 20-летний стаж в области государственного регулирования цен и тарифов и опыт работы в органах регулирования.

По его словам, в случае выявления необоснованных расходов либо излишне полученных доходов у регулируемой организации, регулирующий орган обязан принять решение об их исключении при установлении тарифов на следующие периоды регулирования.

Если упрощенно, то органом регулирования формируется и утверждается необходимая валовая выручка организации (смета всех необходимых для функционирования организации расходов на период регулирования), из нее исключаются необоснованные доходы и расходы, полученная сумма делится на полезный отпуск электрической энергии потребителям, в результате чего математически получается тариф на услугу по передаче электрической энергии. «Все это направлено на соблюдение баланса экономических интересов регулируемых организаций и потребителей электрической энергии», — подчеркнул эксперт.

«Облкоммунэнерго» является территориальной сетевой организацией Иркутской области», — отмечает ФАС. Удельная величина подконтрольных расходов в расчете на единицу количества активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, «Облкоммунэнерго» на 2025 год выросла по сравнению с 2024 годом на 96%. «Оборудование «Облкоммунэнерго» находится в плачевном состоянии, в 2023 году выполнялись масштабные ремонтные работы, факт за который и учитывался при утверждении расходов на 2025 год. Ранее «Облкоммунэнерго» в течение долгого времени ремонты должным образом не выполняло», — отмечается в предписании ФАС.

По итогам проверки ФАС предписала «Облкоммунэнерго» исключить из базового уровня подконтрольных расходов по отдельным статьям затрат на сумму более 950 млн рублей, а также пересмотреть отдельные статьи расходов и величину необходимой валовой выручки ОГУЭП «Облкоммунэнерго» с исключением выявленных экономически необоснованных расходов. При этом в предписания ФАС отмечается существенный рост на 2025 год по статьям затрат «Расходы на оплату труда» (668 млн руб.), «Работы и услуги производственного характера» (225,8 млн руб.).

«Отсутствие у предприятия возможности надлежащим образом в 2020–2022 годах исполнять смету затрат, в том числе осуществлять ремонтные работы, могло повлечь за собой перерасход в 2023 году расходов с целью реализации мероприятий, запланированных на предыдущие периоды регулирования (компенсации их невыполнения). Применение суммы таких затрат в качестве базы для установления подконтрольных расходов на новый долгосрочный период регулирования ведет к возложению на потребителей электрической энергии избыточного платежного бремени и необоснованному обогащению регулируемой организации», — говорится в предписании ФАС.

«950 млн рублей — сумма выглядит значительной и ее надо соизмерять с валовой выручкой конкретной компании. ФАС ежегодно проводит проверки по разным видам деятельности. Это одна из их контрольно-надзорных функций, проверка экономической обоснованности тарифов», — комментирует «Газете.Ru» директор Института экономики и регулирования инфраструктурных решений Илья Долматов.

Потери

К работе «Облкоммунэнерго» на протяжении последних лет предъявляют претензии не только население, испытывающее перебои с электроэнергией. Как рассказали «Газете.Ru» знакомые с ситуацией источники, неэффективное использование компанией избыточных тарифных средств регулярно приводит к провалу исполнения инвестиционных программ. В приоритете повышение зарплат, а не обеспечение надежного электроснабжения. Преимущественно работы ограничиваются аварийно-восстановительным ремонтом.

Все это приводит к многочисленным сбоям на сетях. Только в прошлом году было зафиксировано более 600 отключений продолжительностью более 30 минут, под которые попало более полумиллиона человек. «Проблема в том, что «Облкоммунэнерго» работает исключительно в режиме «латания дыр» — никакой системной модернизации, только устранение уже случившихся аварий. Изношенное оборудование и устаревшие сети приводят к постоянным сбоям. За семь месяцев текущего года компания не справилась с третью заявок на техподключение. 600 отключений в год, полмиллиона пострадавших, третья масштабная авария за две недели — и каждый раз одни оправдания. Даже высоковольтная линия отключается десятками раз в год, а по филиалам наблюдается острая нехватка счетчиков для потребителей», — пишет Telegram-канал «Сибиряк».

Также источники утверждают, что «Облкоммунэнерго» заключает договоры с так называемыми «техническими» организациями и фирмами-однодневками, что имеет все признаки вывода средств, а также транзит денежных средств «Облкоммунэнерго» на счета компаний, часть которых по словам источников принадлежит предприятиям-майнерам. Общий объем сомнительных операций составил около 300 млн рублей. Об этом уже писали в СМИ.

При этом намекали на связи руководства компании с майнерами, которые работают «в серую», используя схему с «потерями» электроэнергии. Иначе как объяснить, что в начале 2020-х «Облкоммунэнерго» выдала потребителю акт о технологическом присоединении электроустановки мощностью 630 кВт (обычно для частного дома хватает 15–30 кВт). А тот на своем участке разместил два здания, которые в совокупности потребляли до 500 тыс. кВт.ч ежемесячно, оплачивая электроэнергию по тарифу для населения. На долю майнера ежемесячно приходилось до 75% от общего потребления электроэнергии всего поселка на 10,5 тыс. домов.

Несколько раз за последние годы компания оказывалась на пороге банкротства. Поэтому не удивительно, что предписание ФАС в отношении «Облкоммунэнерго» далеко не первое. В ноябре 2023 года ведомство уже обвиняло Службу по тарифам Иркутской области в некачественном анализе уровня потерь электроэнергии «Облкоммунэнерго» при ее передаче по сетям, а само «Облкоммунэнерго» — в декларировании этих потерь на экономически необоснованном уровне.

Итогом стало решение Правления службы по тарифам Иркутской области от 29 февраля 2024 года. У «Облкоммунэнерго» было изъято 1,45 миллиарда необходимой валовой выручки в 2024 году. Еще большая изъятая сумма была перераспределена на следующие годы, поскольку суммарно единовременное изъятие составляло 89,6% необходимой валовой выручки «Облкоммунэнерго», что могло привести к банкротству компании. Буквально через 4 дня после этого стало известно об отставке генерального директора компании Александра Афиногенова.

В Иркутской области предпринимаются, и весьма успешно, шаги для стабилизации ситуации, однако стоить отметить, что новому генеральному директору компания досталась в критическом положении. Финансовые проблемы, неудовлетворительное состояние электросетевого хозяйства, и в добавок претензии ФАС, провалы в реализации ремонтных и инвестиционных программ, неэффективное использование избыточных тарифных средств и многочисленные жалобы со стороны населения.

«Сумма подлежащих исключению из тарифов ОГУЭП «Облкоммунэнерго» средств составляет порядка 950 млн рублей. На текущий момент предписание не исполнено, регулятор и регулируемая организация оспаривают его в судебном порядке», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ФАС России.

«Облкоммунэнерго» необходимо сократить статьи расходов, по которым имеются претензии регулятора, и, если организации не удастся доказать свою правоту и встанет вопрос о банкротстве, собственнику имущества следует принять решение о прекращении деятельности унитарного предприятия», — отметил Александр Позябин.