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Весомые нарушения. ФАС обязала иркутский «Облкоммунэнерго» вернуть 950 млн рублей

ФАС назвала необоснованными тарифы иркутского «Облкоммунэнерго» на электроэнергию
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На сайте ФАС опубликован текст предписания Службе по тарифам Иркутской области по результатам внеплановой выездной проверки, датированной 28 мая 2025 года, в отношении ОГУЭП «Облкоммунэнерго», согласно которому были выявлены нарушения при установлении тарифов на услуги по передаче энергии. Уже более 10 лет сетевая компания постоянно сталкивается с финансовыми и управленческими трудностями, компании вменяют неудовлетворительное состояние электросетевого хозяйства, вывод денежных средств через фирмы-однодневки, сговоры с серыми майнерами, причинение имущественного ущерба жителям региона, провалы в реализации ремонтных и инвестиционных программ. В истории вопроса разбиралась «Газета.Ru».

Вечером 20 июля по южным районам Иркутской области прошел ураган. Наибольший удар стихии пришелся на Зиминский район и город Зима, порывы ветра там достигали 28 м/с, ветер ломал деревья, срывал крыши с домов, рвал провода, ронял опоры линий электропередачи.

«Но самое интересное началось потом — во время восстановительных работ», — написал Telegram-канал «Сибиряк», заявив, что спустя сутки после разгула стихии 7900 жителей Зимы оставались без электричества.

«10 упавших опор в зоне «Облкоммунэнерго» превратили обычный ураган в суточное испытание для местных жителей. При этом люди заранее предупреждали об опасности — просили ОКЭ заменить аварийные столбы, но получали отказы. «Нет возможности», — отвечали в энергокомпании. Теперь эти столбы лежат на земле, люди сидят без света, а компания тратит на аварийно-восстановительные работы суммы, в разы превышающие стоимость профилактического ремонта», — отмечает «Сибиряк».

Жалобы

Еще в марте депутат от ЛДПР Алексей Демин взял на контроль жалобу жителей о состоянии электроопор. «Состояние этих опор вызывает серьезные опасения, — отметил Алексей Кошкин, — износ конструкций создает угрозу жизни и здоровью людей. Мы не можем оставаться в стороне, пока существует угроза несчастного случая из-за аварийного состояния линии электропередачи».

Депутат тогда обратился в «Облкоммунэнерго» с просьбой принять срочные меры по замене прогнивших опор. Но, видимо, результата это также не дало.

Само же ОГУЭП «Облкоммунэнерго» в своем официальном Telegram-канале по несколько раз в сутки отчитывалось о ходе аварийно-восстановительных работ: как были направлены дополнительные рабочие бригады, как круглосуточно велись работы и как восстановили электроснабжение, правда, только к утру 25 июля.

Можно считать совпадением, но параллельно с новостями об устранении последствий урагана на сайте ФАС появилось предписание антимонопольного ведомства Службе по тарифам Иркутской области по результатом внеплановой выездной проверки в отношении именно «Облкоммунэнерго».

«Газета.Ru» отправила запрос ОГУЭП «Облкоммунэнерго». Ответ на запрос не получила.

Предписание

Как говорится в документе, ФАС признала Службу по тарифам Иркутской области нарушившей отдельные положения действующего законодательства в электроэнергетике при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии для «Облкоммунэнерго» на 2025 год.

Формирование тарифов на услуги по передаче электрической энергии строго регламентировано отраслевым законодательством, в частности Законом об электроэнергетике, Основами ценообразования в электроэнергетике и Правилами регулирования тарифов, а также принятыми в их развитие Методическими указаниями. Кроме того, является обязательным соблюдение норм бухгалтерского и налогового законодательства.

«Государственные органы регулирования, в том числе Служба по тарифам Иркутской области, ежегодно проводят экспертный анализ доходов и расходов регулируемых организаций на предмет их экономической обоснованности, включая то, каким образом подтверждаются плановые и фактические расходы, соотносятся ли они с видом деятельности организации, обоснованы ли они документами и закупочными процедурами. Также проводится анализ финансового состояния организации, анализ выполнения мероприятий инвестиционных программ», — объяснил «Газете.Ru» руководитель «Эксперт технолоджис» Александр Позябин, имеющий более чем 20-летний стаж в области государственного регулирования цен и тарифов и опыт работы в органах регулирования.

По его словам, в случае выявления необоснованных расходов либо излишне полученных доходов у регулируемой организации, регулирующий орган обязан принять решение об их исключении при установлении тарифов на следующие периоды регулирования.

Если упрощенно, то органом регулирования формируется и утверждается необходимая валовая выручка организации (смета всех необходимых для функционирования организации расходов на период регулирования), из нее исключаются необоснованные доходы и расходы, полученная сумма делится на полезный отпуск электрической энергии потребителям, в результате чего математически получается тариф на услугу по передаче электрической энергии. «Все это направлено на соблюдение баланса экономических интересов регулируемых организаций и потребителей электрической энергии», — подчеркнул эксперт.

«Облкоммунэнерго» является территориальной сетевой организацией Иркутской области», — отмечает ФАС. Удельная величина подконтрольных расходов в расчете на единицу количества активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, «Облкоммунэнерго» на 2025 год выросла по сравнению с 2024 годом на 96%. «Оборудование «Облкоммунэнерго» находится в плачевном состоянии, в 2023 году выполнялись масштабные ремонтные работы, факт за который и учитывался при утверждении расходов на 2025 год. Ранее «Облкоммунэнерго» в течение долгого времени ремонты должным образом не выполняло», — отмечается в предписании ФАС.

По итогам проверки ФАС предписала «Облкоммунэнерго» исключить из базового уровня подконтрольных расходов по отдельным статьям затрат на сумму более 950 млн рублей, а также пересмотреть отдельные статьи расходов и величину необходимой валовой выручки ОГУЭП «Облкоммунэнерго» с исключением выявленных экономически необоснованных расходов. При этом в предписания ФАС отмечается существенный рост на 2025 год по статьям затрат «Расходы на оплату труда» (668 млн руб.), «Работы и услуги производственного характера» (225,8 млн руб.).

«Отсутствие у предприятия возможности надлежащим образом в 2020–2022 годах исполнять смету затрат, в том числе осуществлять ремонтные работы, могло повлечь за собой перерасход в 2023 году расходов с целью реализации мероприятий, запланированных на предыдущие периоды регулирования (компенсации их невыполнения). Применение суммы таких затрат в качестве базы для установления подконтрольных расходов на новый долгосрочный период регулирования ведет к возложению на потребителей электрической энергии избыточного платежного бремени и необоснованному обогащению регулируемой организации», — говорится в предписании ФАС.

«950 млн рублей — сумма выглядит значительной и ее надо соизмерять с валовой выручкой конкретной компании. ФАС ежегодно проводит проверки по разным видам деятельности. Это одна из их контрольно-надзорных функций, проверка экономической обоснованности тарифов», — комментирует «Газете.Ru» директор Института экономики и регулирования инфраструктурных решений Илья Долматов.

Потери

К работе «Облкоммунэнерго» на протяжении последних лет предъявляют претензии не только население, испытывающее перебои с электроэнергией. Как рассказали «Газете.Ru» знакомые с ситуацией источники, неэффективное использование компанией избыточных тарифных средств регулярно приводит к провалу исполнения инвестиционных программ. В приоритете повышение зарплат, а не обеспечение надежного электроснабжения. Преимущественно работы ограничиваются аварийно-восстановительным ремонтом.

Все это приводит к многочисленным сбоям на сетях. Только в прошлом году было зафиксировано более 600 отключений продолжительностью более 30 минут, под которые попало более полумиллиона человек. «Проблема в том, что «Облкоммунэнерго» работает исключительно в режиме «латания дыр» — никакой системной модернизации, только устранение уже случившихся аварий. Изношенное оборудование и устаревшие сети приводят к постоянным сбоям. За семь месяцев текущего года компания не справилась с третью заявок на техподключение. 600 отключений в год, полмиллиона пострадавших, третья масштабная авария за две недели — и каждый раз одни оправдания. Даже высоковольтная линия отключается десятками раз в год, а по филиалам наблюдается острая нехватка счетчиков для потребителей», — пишет Telegram-канал «Сибиряк».

Также источники утверждают, что «Облкоммунэнерго» заключает договоры с так называемыми «техническими» организациями и фирмами-однодневками, что имеет все признаки вывода средств, а также транзит денежных средств «Облкоммунэнерго» на счета компаний, часть которых по словам источников принадлежит предприятиям-майнерам. Общий объем сомнительных операций составил около 300 млн рублей. Об этом уже писали в СМИ.

При этом намекали на связи руководства компании с майнерами, которые работают «в серую», используя схему с «потерями» электроэнергии. Иначе как объяснить, что в начале 2020-х «Облкоммунэнерго» выдала потребителю акт о технологическом присоединении электроустановки мощностью 630 кВт (обычно для частного дома хватает 15–30 кВт). А тот на своем участке разместил два здания, которые в совокупности потребляли до 500 тыс. кВт.ч ежемесячно, оплачивая электроэнергию по тарифу для населения. На долю майнера ежемесячно приходилось до 75% от общего потребления электроэнергии всего поселка на 10,5 тыс. домов.

Несколько раз за последние годы компания оказывалась на пороге банкротства. Поэтому не удивительно, что предписание ФАС в отношении «Облкоммунэнерго» далеко не первое. В ноябре 2023 года ведомство уже обвиняло Службу по тарифам Иркутской области в некачественном анализе уровня потерь электроэнергии «Облкоммунэнерго» при ее передаче по сетям, а само «Облкоммунэнерго» — в декларировании этих потерь на экономически необоснованном уровне.

Итогом стало решение Правления службы по тарифам Иркутской области от 29 февраля 2024 года. У «Облкоммунэнерго» было изъято 1,45 миллиарда необходимой валовой выручки в 2024 году. Еще большая изъятая сумма была перераспределена на следующие годы, поскольку суммарно единовременное изъятие составляло 89,6% необходимой валовой выручки «Облкоммунэнерго», что могло привести к банкротству компании. Буквально через 4 дня после этого стало известно об отставке генерального директора компании Александра Афиногенова.

В Иркутской области предпринимаются, и весьма успешно, шаги для стабилизации ситуации, однако стоить отметить, что новому генеральному директору компания досталась в критическом положении. Финансовые проблемы, неудовлетворительное состояние электросетевого хозяйства, и в добавок претензии ФАС, провалы в реализации ремонтных и инвестиционных программ, неэффективное использование избыточных тарифных средств и многочисленные жалобы со стороны населения.

«Сумма подлежащих исключению из тарифов ОГУЭП «Облкоммунэнерго» средств составляет порядка 950 млн рублей. На текущий момент предписание не исполнено, регулятор и регулируемая организация оспаривают его в судебном порядке», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ФАС России.

«Облкоммунэнерго» необходимо сократить статьи расходов, по которым имеются претензии регулятора, и, если организации не удастся доказать свою правоту и встанет вопрос о банкротстве, собственнику имущества следует принять решение о прекращении деятельности унитарного предприятия», — отметил Александр Позябин.

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