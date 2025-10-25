Создатели контента: какие горизонты открываются для молодых инфлюенсеров в России

В России государство поддерживает блогосферу, помогая молодым людям реализовать свои таланты. Одной из заметных частей президентской платформы «Россия — страна возможностей» стал проект «ТопБЛОГ», который показывает, что государство готово помогать блогерам.

Востребованность

Пятый сезон программы «ТопБЛОГ» подтвердил востребованность и успешность подобных проектов в России. С помощью таких инициатив формируется сообщество отечественных создателей контента, чье творчество отражает национальные ценности страны и демонстрирует ее реальные достижения. Проект помогает блогерам освоить технические навыки создания вирусного контента и понять свою ответственность как лидеров мнений.

Участники проекта рассказывают о России ярко, современно и правдиво, внося вклад в формирование позитивной цифровой среды. Такой подход позволяет воспитывать блогеров-профессионалов, которые сочетают медиаграмотность с гражданской ответственностью.

Рынок блогеров

Блогосфера в России развивается довольно бурно: в 2025 году число авторов в соцмедиа достигло рекордных 83,8 млн человек, а в официальном перечне Роскомнадзора на текущий момент зарегистрировано свыше 160 тыс. блогеров.

С каждым годом значение сферы блогеров продолжает расти: рынок инфлюенс-маркетинга, по оценкам экспертов, может увеличиться в 2025 году до 55–57 млрд рублей против 44 млрд рублей годом ранее. Во многом таких цифр удалось добиться благодаря широкой поддержке государства.

Мощный инструмент поддержки

«ТопБЛОГ» — крупнейшая программа президентской платформы «Россия — страна возможностей» для блогеров. 24 октября в Калининградской области объявили победителей пятого — юбилейного — сезона проекта.

В 2025 году на образовательный трек «Медиакампус», направленный на развитие навыков в создании медиаконтента, подали более 24 тыс. заявок от авторов контента со всей страны. Параллельно реализуется трек «Министерство контента», куда поступило свыше 8 тыс. заявок, он ориентирован на подготовку блогеров, которые будут создавать медиапроекты совместно с федеральными ведомствами и рассказывать о достижениях в сферах культуры, науки, здравоохранения и АПК.

Заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич отметил, что государство поддерживает блогеров, помогая им реализовывать свои таланты.

«Каждый человек, которого слушают и читают десятки и сотни людей, очень важен – ведь именно вы становитесь голосами нашего общества. Ваше влияние огромно, и мы хотим, чтобы вы были нашими союзниками», — сказал он.

Как рассказывает участница проекта из Краснодарского края, учитель начальных классов и педагог по туризму Элла Лобанова, в своем блоге она делится вдохновением и уважением к традициям, а также рассказывает о ценностях своей семьи и любви к своей малой родине.

«Участие в обучающихся программах, форумах и особенно в проекте «ТопБЛОГ» стало для меня настоящим открытием. Это не просто возможность прокачать навыки, но и ощутить себя частью большой и дружной команды», — отмечает она.

С 2020 года «ТопБЛОГ» стал одним из самых масштабных в стране бесплатных проектов для авторов и создателей контента. Главная цель проекта — сформировать в стране систему взращивания и сопровождения лидеров общественного мнения через создание цифровой инфраструктуры, чтобы затем обучать и развивать их.

По словам блогера, члена экспертного совета комитета Госдумы РФ по молодежной политике Ивана Огнева, в своем блоге он в доступной форме рассказывает о правовой грамотности, цифровой безопасности и общественных инициативах.

«Я сужу как многодетный отец. Мои дети участвуют в медиафорумах, учатся создавать контент. Они совершенствуются, и это здорово, что у них есть такие возможности. Это, конечно, проекты Росмолодежи, это проект «Больше, чем путешествие», это проект «ТопБЛОГ», «Министерство контента» и другие проекты. В рамках всех этих проектов можно найти единомышленников, можно развиваться, можно общаться», — говорит он.

Всего с момента запуска проекта в нем приняли участие более 260 тыс. человек из 89 регионов России и 20 стран мира. Большая доля зарегистрировавшихся приходится на молодежь: 71% участников в возрасте от 14 до 35 лет, 26% — блогеры от 36 до 55 лет, остальные 3% приходятся на совсем юных и более опытных авторов контента.

В рамках проекта участники прошли образовательные программы и освоили современные инструменты создания контента, сторителлинг, визуальные форматы, медиаграмотность и этику цифровой среды. Для многих из них проект стал социальным лифтом, который позволил заявить о себе, найти аудиторию и сделать блог реальной профессией.

В проекте «ТопБЛОГ» также приняла участие и директор социальной службы «Оптима», блогер из Саяногорска (Хакасия) Марина Баклажанская. Более 10 лет она работает в социальной сфере, помогая пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья. В своем блоге Марина показывает ценность и человечность своей работы, разрушает мифы и стереотипы, а также вдохновляет людей на выбор профессии в социальной сфере.

«Участие в программе «Медиакампус» проекта «ТопБЛОГ» дало мне бесценный опыт и сильное ощущение общности. Я пришла на программу с желанием научиться вести блог более профессионально, а получила гораздо больше. Программа дала новые знания о создании контента, продвижении и работе с аудиторией. Но самое важное — это эмоции и знакомства. Мы делились идеями, поддерживали друг друга и вместе проходили все этапы обучения», — говорит она.

Своим опытом участия в проекте делится и мотивационный спикер и бизнес-наставник из Санкт-Петербурга Валерий Кошелев. В своем блоге Валерий рассказывает о преодолении выгорания, умении жить в фокусе. По его словам, в «Медиакампусе» он научился превращать личный опыт и инструменты осознанности в полезный контент.

«Для меня участие в проекте «ТопБЛОГ» — это ощущение сообщества, где ты не просто блогер, а часть большой команды, которая делает общее дело. И когда я вижу, что вокруг такое огромное количество крутых, сильных, осознанных людей, я понимаю, что я не один. И именно это придает мне энергию, вдохновение и веру», — рассказывает блогер.

Поддержка в приоритете

Поддержка создателей контента — одна из приоритетных задач государства, так как благодаря этому информационное пространство наполняется правдивым и созидательным контентом, отражая реальные достижения России и ее традиционные ценности. Поддержка блогеров позволяет направить энергию и таланты молодого поколения в конструктивное русло, давая им возможности для самореализации и карьеры внутри страны, тем самым укрепляя гражданскую идентичность.

В России уже сформировалась целая экосистема инициатив, направленных на развитие молодых блогеров. Например, в рамках «Мастерской новых медиа» медиаспециалисты и блогеры проходят обучение, после которого фиксируют до 50% прирост показателей своих проектов.

Одно из важных событий этой недели — награждение победителей и призеров Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ». Среди претендентов на победу — 84 молодых медиаспециалиста из 34 регионов России, которые прошли в финал по итогам отбора и оценки 15 тысяч заявок, поступивших на премию. Все финалисты — это медиаспециалисты, которые создают контент о важном: семье, здоровье, защите Родины, промышленности, сельском хозяйстве, культуре, многонациональности России и о других социально значимых темах.

Также Институт развития интернета (АНО «ИРИ») ежегодно вручает Национальную премию интернет-контента, поддерживает лучшие медиапроекты и предоставляет гранты на создание социально значимого контента. Например, в 2025 году ИРИ проводит конкурс на создание молодежного контента для аудитории 14–35 лет по направлениям «Контент в блогосфере» и «Мультиформатный контент». Поддержку до 60 млн рублей могут получить проекты, реализованные совместно с блогерами, имеющими от 10 тыс. подписчиков, или размещенные в популярных сообществах с аудиторией от 20 тыс. человек.

Кроме того, блогеры в России получили официальный правовой статус (ОКВЭД), что позволяет им легализовать доход, защищать авторские права и участвовать в государственных программах. Все это делает блогинг полноценной сферой профессионального роста и творческой самореализации.

Важно отметить, что в России формируется целая экосистема отечественных социальных сетей и платформ для блогинга, среди которых не только крупные (VK или OK), но и видеохостинг Rutube, мессенджер MAX, Яндекс.Дзен, Likee и другие.

Независимость сферы блогерства

Государство активно поддерживает, но не вмешивается в содержание контента блогеров. Когда Влад Бумага в 2024 году на «Прямой линии» спросил у Владимира Путина, какой контент лучше создавать блогерам, президент ответил, что никакие указания сверху не нужны. Главное — это внутренняя ответственность авторов. Президент отметил, что блогеров сориентирует чувство ответственности.

«Вы люди умные, современные, — оно сориентирует вас даже лучше, чем я это сделаю, по поводу того, что является полезным для наших детей в будущем, а что является вредоносным и недопустимым и с чем вам нужно бороться — не по моему указанию, а по зову сердца», — сказал тогда президент.

Еще одна история блогера Саши Стоуна, который обратился к Владимиру Путину с просьбой подсказать молодым авторам, как сделать сферу блогерства прозрачнее, чтобы к ней не было вопросов со стороны власти.

«Блогерство — свободная сфера, максимально демократизированная. Главное, чтобы государство не мешало, а если государство в чем-то мешает — скажите, постараемся поправить», — ответил тогда президент.

Владимир Путин также заверил, что будет и дальше работать над созданием атмосферы и условий для развития блогосферы.