«Хамская речь прокурора». У экс-мэра Плеса изъяли 150 городских объектов

Экс-глава Плеса Ивановской области, долларовый миллионер Алексей Шевцов* оформил на свою семью почти 150 объектов городской недвижимости. Их совокупная площадь сопоставима с размерами Плесского музея-заповедника. Многие объекты сначала формально записывались на его брата, а впоследствии распределялись между другими родственниками, подчеркнула прокуратура. Шевцов назвал речь прокурора хамской и заявил, что ожидал получить почетную грамоту.

Бывший мэр города Плеса Приволжского района Ивановской области Алексей Шевцов (признан в РФ иностранным агентом) оформил на свою семью больше двух третей городской недвижимости. Об этом заявил прокурор региона Андрей Жугин в ходе прений по делу о взыскании более миллиарда рублей с экс-главы города.

« Коррупционно нажитое имущество «пряталось по карманам» близких родственников . Многие объекты сначала формально записывались на брата Шевцова, а впоследствии распределялись между другими родственниками для создания видимости добросовестного приобретения», — цитирует его РИА Новости.

На родственников Шевцова было записано почти 150 объектов городского недвижимого имущества. Их совокупная площадь, по словам Жугина, сопоставима с размерами Плесского музея-заповедника — он занимает территорию в 78 га .

Прокурор подчеркнул, что бывший градоначальник поставил «интересы собственного обогащения превыше интересов города и горожан». Шевцов в свою очередь заявил суду, что в позиции прокуратуры «не было ни слова правды» и процесс на этом основании «можно было закончить за пять минут», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Это редкий случай: владелец десятка-другого миллионов долларов решает вложить все в избушки и развитие местного общепита. Феноменальный итог: вместо премии и почетной грамоты в предпенсионном возрасте получить хамскую речь прокурора», — сказал он.

62-летний бизнесмен сообщил, что в 2005 году «имел неосторожность» вложить в Плес все деньги, которые у него были, и в течение 20 лет проводил в городе фестивали, не участвуя при этом в государственных программах.

Однако суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил исковые требования: взыскал незаконно полученные доходы, обратил в собственность государства доли участия в коммерческих организациях и объекты недвижимости. По информации «Осторожно, новости», Шевцов лишился гостевых домов, ресторанов и кофейни.

Исковое заявление было направлено в конце сентября.

Монополизация рынка и участок за 500 рублей

Шевцов «фактически монополизировал» рынки недвижимости, гостиничных услуг и общественного питания, будучи местным депутатом и главой Плеса в 2005–2015-х годах, сообщила областная прокуратура.

«В бизнес-активность Шевцова были вовлечены его родственники и доверенные лица, а также организована сеть взаимосвязанных юридических лиц», — уточнили в ведомстве.

Для получения прибыли были оформлены права на более сотни объектов недвижимости в Плесе, полученных в том числе из государственной и муниципальной собственности. Общий доход от незаконной деятельности превысил 1 млрд рублей.

Прокуратура обратила внимание, что годовые бюджеты Плесского поселения на финансирование городской инфраструктуры и социальное обеспечение во время руководства Шевцова были кратно меньше и исчислялись лишь десятками миллионов рублей.

Некоторые земельные участки в центральной части и на набережной Плеса предоставлялись экс-мэру в обход конкурсных процедур и с грубыми нарушениями генерального плана, а также правил землепользования и застройки, подчеркнули в надзорном органе. У Шевцова и его подельников уже истребовали земельные участки, общая площадь которых превысила 26 га.

«Один из ценных земельных массивов на берегу реки Волги площадью более 20 га был получен компанией иноагента Шевцова в аренду чуть более чем за 500 рублей в год», — рассказали в ведомстве.

Также по искам прокуратуры были истребованы участки, первоначально предоставленные компании Шевцова бывшим главой Приволжского района Сергеем Сычевым. Впоследствии Сычева привлекли к уголовной ответственности за злоупотребление должностными полномочиями по факту получения от компании Шевцова земельных участков в пользу своих родственников.

Чем известен Шевцов?

Шевцов родился 25 апреля 1963 года в Орске Оренбургской области в семье учительницы и инженера. В 1980-м закончил среднюю школу с золотой медалью, а спустя пять лет — экономический факультет МГУ имени Ломоносова с отличием. В 1988-м окончил аспирантуру МГУ, а через год получил степень кандидата экономических наук.

В 1990–1992-х работал старшим научным сотрудником Института США и Канады Академии наук СССР (России), в 1992–1094-х — президентом ЗАО «Нефтяной инвестиционный дом», в 1994–1996-х — директором департамента ценных бумаг Оренбургской нефтяной акционерной компании».

В 1997–2005-х возглавлял совет директоров Южно-Уральского машиностроительного завода — одного из крупнейших российских предприятий тяжелого машиностроения.

С 2005-го по 2015-й был депутатом совета Плесского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области. В 2010–2011-х — глава Плеса. Развивал город в рамках проекта «Потаенная Россия».