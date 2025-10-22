«Сначала уволились все почтальоны»: как жители глубинки остались без пенсий и писем

Маленькие зарплаты, облупившиеся стены и требования продавать все, от консервов до страховки против клещей — долгие годы сотрудники российской почты работали в таких условиях. О них вроде бы все знали, но при этом ничего не менялось, будто само существование почты в каждом достаточно крупном населенном пункте было чем-то непоколебимым. Пока на дверях пустых отделений все чаще не стал появляться напечатанный или написанный от руки листочек: «Почта временно закрыта». «Временно», которое может превратиться в «навсегда» для деревень, поселков, а порой и для городов. Что происходит с «Почтой России» и почему она по-прежнему нужна людям — в материале «Газеты.Ru».

«Закрылись пекарня, аптека, почта. Что на очереди?»

«Почта закрывается. Причина — уволились все сотрудники <…> Коллектив почты в полном составе подал заявление на увольнение <…> Почта закрывается, потому что уволилась единственная сотрудница», — последнее время соцсеть «ВКонтакте» пестрит подобными постами из разных регионов страны. Как правило, их присылают обычные обеспокоенные жители в районные группы, изредка к ним присоединяются местные депутаты.

Из этих же постов видно, насколько тема волнует россиян — зачастую публикации собирают много комментариев, где люди делятся тем, что и у них в городе или поселке почта постепенно исчезает. Исчезает тихо и незаметно, порой в одном ряду с другими социальными объектами.

«В Каменной Балке закрылись пекарня, аптека, почта. Что на очереди? <...> Как рассказала бывший начальник отделения Мария Владимировна Самарина, она три года проработала на почте в селе Каменная Балка. Сначала уволились все почтальоны, недовольные заработной платой. Когда почтальоны покинули отделение, Марии Владимировне предложили взять на себя все обязательства почтальонов. Тогда М.В. Самарина написала заявление на увольнение и покинула отделение. Винить ее в этом сложно», — передает будничный сюжет газета «Благодарненские вести» из Ставрополья.

«Почта временно закрыта до выхода основного работника. Работать некому, да и зарплаты не радость <…> Коровок наших скорее всего под нож. Трава не кошена везде <…> В магазинах продавалась молочная продукция, дорого, но было вкусно. Теперь ничего», — описывают процесс угасания вокруг в группе небольшого села Тилички на Камчатке.

«Город Дзержинск, Нижегородской области, тоже самое, закрыты почти все отделения почты, а также, один из отделов полиции и отделения банков... Из-за проблем с кадрами», — обращают внимание под одним из постов про закрытие почты неравнодушные читатели (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — «Газета.Ru»).

«Почта у нас, в провинции болезненная тема. Если закроется почта, что делать, сейчас конечно 21 век, и населенный пункт без связи не останется, или останется? Или я паникую? <...> Малые города и поселки вымирают. Закрывают почту, <...> школы, больницы. Оптимизация», — резюмирует региональная художница Ольга Грин.

«Почта нам очень нужна»

Некоторые комментаторы при этом подчеркивают, что в случае с почтой как раз жалеть не о чем — мол, «отжила свое», «закрылась и закрылась». Ведь «пенсию можно получать на карточку, счета платить через интернет, а для посылок есть другие сервисы». Однако этот тот случай, когда жителям мегаполисов трудно понять соотечественников из маленьких населенных пунктов, где почтовое отделение имеет намного большее значение.

«Многие знакомые получают пенсию на почте. Получение посылок от AliExpress работает только через почту. В сельской местности почта и библиотека это места притяжения для общения, социализации не только людей в возрасте, но и других возрастных категорий»,

— объяснила «Газете.Ru» Ольга Зимина из свердловского Первоуральска.

Также через почту можно получить ответы от региональных властей, которые отправляют бумажные заказные письма, не говоря об обычных посылках, бандеролях, которые по-прежнему туда приносят, добавила она.

«Почта нам очень нужна, в нашем городе проживают в основном люди пенсионного возраста, и пенсии получаем на почте, ведь не у всех есть телефоны. У нас часто пропадает интернет, и мы делаем оплату ЖКХ на почте», — рассказала «Газете.Ru» Татьяна Шпагина из красноярского Енисейска.

«Газеты невозможно выписать и журналы тоже, потому как не носят их. Не носят, потому что нет почтальона», — пожаловался «Газете.Ru» Сергей Парахин из самарского поселка Смышляевка.

Во всех трех населенных пунктах ситуация с почтой печальная. В Первоуральске и соседнем городе Ревде, к примеру, Зимина называет ее «катастрофой».

«Закрыто много отделений. В моем микрорайоне уже вторично на ремонт, который не проводится из-за отсутствия средств. Ближайшее почтовое отделение работает с перерывами, по скользящему графику, ссылаясь на недобор кадров из-за низкой зарплаты. Очень хотелось бы, чтобы во главе «Почты России» появился наконец руководитель, вдохнувший жизнь в это нужное для нашей страны дело», — поделилась женщина.

«Мы не однажды обращались к губернатору края Михаилу Котюкову и к депутатам нашего города. У нас осталось три отделения. Девочки [на почте] готовы работать, если добавят зарплату. Мы, жители нашего города, просим нам помочь!» — подтверждает Шпагина из Енисейска.

Нуждается в почте и более незаметная категория граждан — мастера-бизнесмены. Художники, создатели вязаных игрушек и других поделок, которые продают свое творчество через интернет. Несмотря на появление других сервисов доставки, они нередко пользуются именно услугами «Почты России».

«Просто «Почта РФ» одна из самых надежных почтовых служб у нас. Все остальные то открываются, то закрываются, а почта так и работает. Пусть иногда со скрипом, но стабильно. Как раз сегодня отправляла посылку, и все у них нормально функционирует. У меня же не бизнес, а хобби, и я не так часто что-то отправляю. Но как для обычного пользователя почта работает, и у меня к ним претензий нет», — сказала «Газете.Ru» представительница интернет-магазина «кукол ручной работы Anthrogon для коллекционеров». В сентябре на странице магазина появился пост о том, что отделения почты в местном городке стали часто закрываться «по техническим причинам», но затем «они вроде бы исправились».

«Почта стала похожа на сборную солянку»

При этом когда жители говорят или пишут о закрытии почты, никто не ругает самих сотрудников отделений: почтальонов и операторов массово поддерживают. В постах, комментариях и разговорах с журналистами жители спешат уточнить, что их удивляет, что кто-то вообще работал за мизерные зарплаты в условиях все возрастающей нагрузки — с 2010-х в отделениях «Почты России» стали продавать продукты и хозтовары, а недавно открыли пункты выдачи маркетплейсов.

«Сотрудники копейки зарабатывают и еще вынуждены товары продавать, как на барахолке <…> Почта стала похожа на сборную солянку <…> За 25 тысяч никто не захочет работать работу и нести материальную ответственность на сотни тысяч <…> Вы бы видели состояние почты, там и за десять зарплат не станешь работать», — негодуют жители разных мест.

В доказательство тут же выкладывают фото и видео из отделений. Старые деревянные домики, облупившиеся стены, окна с щелями, протекающая крыша. «Это фотография какого века?» — с удивлением интересуются некоторые подписчики, не знакомые с реалиями почтовых центров. «Это фото данного момента, мы даже живем в таких домах-раритетах, завидуйте молча», — иронизируют им в ответ.

«Я свою работу очень любила и своих девочек [подчиненных] тоже. Несмотря на все условия, было приятно, что мы приносим пользу людям. Я считаю, почта — это, все-таки, очень важный социальный институт. Да, бывало тяжеловато, и заработок не так велик, надо вкалывать. Но зато так тепло, когда твои знакомые бабушки улыбаются, что ты им в чем-то помог. Да и не только бабушки, мужчины нам могли цветы занести на праздники, тортики. В маленьком районе ты всех клиентов знаешь, они уже как родные, знаешь целыми семьями, кто как живет. Они же сами за общением на почту заглядывают, а не только письмо отправить», — рассказывает «Газете.Ru» бывшая сотрудница одного из региональных отделений, попросившая не называть его точный адрес.

Как уточняет женщина, сама она в итоге «положила ключи на стол» и уволилась, не выдержав отношения вышестоящего руководства «из больших офисов». В том числе требований под любым предлогом «впаривать» любимым клиентам ненужные тем товары и услуги, чтобы закрыть план продаж. О том же можно прочитать и в отзывах других работников.

«Могут задолбать насмерть, как клиенты, так и головной офис! Про планы, страховки от клеща, жилья, ОСАГО, [которые надо продавать], вообще отдельная тема… По городу закрывается очень много отделений, бегут начальники отделений, и некому их заменить», — откровенно описывает в соцсетях начальница одного из «центральных городских отделений».

При этом, по словам самих клиентов, качество работы «Почты России» последнее время как раз стало улучшаться. Хотя почта давно стала поводом для шуток россиян и многие привычно относятся к ней пренебрежительно, те, кто действительно стабильно заглядывает в отделения, отмечают улучшения. И что почта старается внедрить цифровизацию и за отправлениями удобно следить онлайн, и что посылки не теряются, а сами сотрудники людям не хамят, хотя зачастую выглядят уставшими. Однако, по всей видимости, все упирается в нехватку персонала, которая неизбежно приводит к очередям и задержкам на сортировочных центрах.

«В глубине души смирились, что не сегодня-завтра все кончится»

В пресс-службе «Почты России» «Газете.Ru» сообщили, что «текучесть кадров в компании ниже среднерыночного уровня».

«Почта, как и вся отрасль логистики, испытывает кадровый дефицит. Он обостряется расположением почтовых объектов в удаленных регионах, в малых населенных пунктах, где в целом не так много трудоспособного населения… Временное закрытие отделения как правило связано с временным отсутствием сотрудника — отпуск, больничный. Или с подбором и обучением нового специалиста в случае ротации», — заявили в пресс-службе.

На местном уровне руководство почты старается указывать, что отделения закрываются не насовсем, а «временно», пока не получится найти и обучить новых сотрудников. Пока же передать обслуживание участка могут соседним почтальонам и отделениям (что в свою очередь повышает нагрузку на них и влечет риск «эффекта домино»). В пресс-службе федеральной «Почты» «Газете.Ru» также заявили, что многие услуги сейчас можно получить и без визитов в отделение.

«Почта активно цифровизует услуги, многие операции можно сделать через мобильное приложение, не выходя из дома. В том числе оформить подписку на периодические издания или вызвать курьера. Однако все еще остается большая группа клиентов, которые предпочитают лично получать не только почтовые, но и финансовые услуги, приходя в отделение или принимая почтальона дома», — признали в компании.

Исчезновением почтовых отделений уже озабочены некоторые региональные власти. Так, в Красноярском крае летом закрыли более 60 отделений, а на «временный режим» перевели более трехсот, причем сокращения затронули не только поселки, но и краевую столицу. Создавшийся вопрос стали обсуждать на уровне Заксобрания, часть функций почты предложили передать государству.

«Раз почта не справляется с работой, вовремя не выдает пенсии и выплаты, краевое правительство подумывает создать свою структуру. Но здесь тупик — по федеральному закону такие функции есть только у «Почты России» <…> Осенью комитет по Госустройству внесет на рассмотрение Заксобрания обращение к федеральным органам для стабилизации работы «Почты России». Делать это нужно срочно», — подчеркивали региональные СМИ.

Закрытия почт стали уже такой частой темой, что нашли отражение в народном творчестве.

«Все было известно заранее. Когда дома лежит неизлечимо больной, вы кормите его с ложечки, даете лекарства, обхаживаете и утешаете, но в глубине души смирились, что не сегодня-завтра все кончится. Постель опустеет, останется лишь выстирать белье, убрать ставшие ненужными посуду, ложку и лекарства. И вспоминать…», — перефразирует общие ожидания свежий рассказ «Просто закрылась почта» Дмитрия Спиридонова.

«...Праздник какой-то? — спросила продавщица Ксюха, выставляя вино. <...>

— Праздника нет, — сказала Алевтина рассеянно. — Да и горя уже нет. Просто закрылась почта»,

— заканчивает Спиридонов свое произведение.