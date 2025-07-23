Аудит «Почты России»: убыточная госкомпания тратила деньги на пиар и помощь футболистам

«Почту России» обвинили в заработке на пенсиях. Якобы компания задерживала выплаты, а деньги хранила на банковских счетах для получения процентов. Представители «Почты» отрицают обвинения. В ходе аудита также выяснилось, что госкомпания потратила больше миллиарда рублей на пиар в соцсетях и спонсирование футболистов. При этом свою собственную инфраструктуру они не улучшали.

Государственного оператора АО «Почта России» заподозрили в нецелевом использовании пенсий и пособий. Предположительно, они размещали средства на вкладах для получения дополнительного дохода, пишет газета «Ведомости». Кроме этого, они потратили более 1,5 млрд рублей на спонсорство и благотворительность, более 600 млн рублей на PR-поддержку, а не на развитие собственной инфраструктуры.

Согласно данным издания, в отношении «Почты России» провели аудит за период с 2020 по начало 2025 года. Его итоги рассмотрели на заседании комитетов Госдумы по защите конкуренции и по контролю 29 мая, в анализе результатов эффективности работы «Почты России» принимала участие Счетная палата.

Заработок на чужих пенсиях?

В 2020 — 2024 годы «Почта России» не менее 136 раз нарушала сроки доставки пенсий — до 20 дней. Социальный фонд России считает, что это связано с дополнительным заработком: якобы «Почта России» размещала деньги, предназначенные для выплат пенсий и пособий, на банковских счетах под процент.

Председатель комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг («Справедливая Россия») написал письмо с тезисами отчета, оно оказалось в распоряжении «Ведомостей». По словам чиновника, у «Почты России» высокий процент доставки пенсий — 98,6%: доставку контролируют, а сотрудники предпринимают неоднократную попытку вручения денег. Гартунг добавил, что повышенные остатки средств на вкладах связаны с новогодними праздниками, поскольку в эти дни структуры, необходимые для передачи пенсий, не работают.

Представитель «Почты России» сказал «Ведомостям», что они всегда бесперебойно доставляют выплаты даже в режиме ЧС и в приграничных регионах. Он связал задержку с тем, что иногда получатели не находятся по адресу, «Почта России» не может обязать их быть дома.

«Денежные средства, полученные от Соцфонда для выплаты пенсий, учитываются — двигаются и хранятся — на специальных счетах, которые открываются в соответствии с положением ЦБ РФ. Как-либо использовать эти средства, кроме прямого назначения, невозможно»,

— прокомментировали ситуацию представители «Почты России» ТАСС.

Они добавили, что доставляют именно наличные средства. Безналичные деньги со специальных счетов отправляют регионам, в ходе чего происходит перевод из безналичной в наличную форму.

Штраф за задержку

Счетная палата рекомендовала правительству ввести компенсацию за задержку пенсий и соцвыплат. Комитет по защите конкуренции обозначил, что в этом случае нужно учесть человеческий фактор, региональную специфику, чрезвычайные ситуации и иные риски, при которых пенсию доставить нельзя. В связи с этим Комитет рекомендует ввести не компенсацию, а проработать механизм сокращения случаев задержек. Однако они также настаивают на том, что «Почта России» не может быть монополистом в выдаче пенсий и пособий.

Основатель юридической компании Future Legal Павел Катков сказал «Ведомостям», что, вероятно, могут ввести неустойку — процент от задержанной суммы. Однако это вряд ли будет чувствительной мерой, а пенсионеры, скорее всего, не будут массово обращаться в суд. При этом есть уголовная ответственность за невыплату пенсий и пособий, но для этого задержка должна быть существенной.

«Теоретически нельзя исключать и применение ст. 285.1 УК РФ, предусматривающей нецелевое расходование бюджетных средств, но на практике такое не встречается, и вряд ли мы увидим это в данном случае. В данном случае максимум, что ждет «Почту России», — это внутренние оргвыводы и меры трудового характера, например лишение премий и прочее. Но наказание может применяться в отношении многих виновных лиц — от почтальонов до менеджмента компании», — уточнил Катков.

Проблемы «Почты России»

Согласно аудиту, убытки «Почты России» ежегодно растут, они в десятки раз превышают норму. Это происходит из-за неэффективного управления, невыполнения задач по развитию и повышению доступности услуг почтовой связи.

По словам заместителя министра региональной безопасности Владимирской области Ахметжана Махмутова, руководство «Почты России» может понести несколько видов ответственности, причем как сотрудники, так и менеджеры — выговоры и увольнения. Теоретически также могут привлечь к уголовной ответственности за злоупотребление должностными полномочиями. Заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ Тимофей Воронин считает, что введение компенсаций может усугубить ситуацию, так как почтальонов не хватает.

Гартунг отметил, что «Почта России» уделяет большое внимание пиару и поддержке футбольных команд, при этом не вкладывается в модернизацию отделений почтовой связи.

«В условиях дефицита собственных средств и высокой долговой нагрузки АО «Почта России» вместо концентрации ресурсов на развитии собственной инфраструктуры [потратила] 1,53 млрд рублей на спонсорскую и благотворительную помощь спортивным и иным организациям»,

— пишет Гартунг.

Чиновник также отметил, что «Почта России» потратила 601,1 млн рублей на формирование положительного имиджа в соцсетях, передала 205 млн рублей в качестве спонсорской помощи Российскому футбольному союзу и Футбольной национальной лиге, 1,146 млрд рублей для другой спонсорской помощи. Кроме этого, аудиторы заметили, что в некоторых случаях работы и услуги могли быть приобретены по завышенным ценам.

Гартунг рекомендовал изучить целесообразность введения штрафа за несвоевременно выданную пенсию, а также проработать меры поддержки «Почты России» и провести анализ эффективности закупок компании.

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В 2024 году «Почта России» показала рост выручки до 225,6 млрд рублей. Несмотря на это, компания убыточна. В том же году ее убыток увеличился до 17,1 млрд рублей. В первом квартале 2025 года выручка сократилась на 4,4% — до 52,5 млрд рублей, а убыток вырос в 2,2 раза — до 14,9 млрд рублей. Долг компании за четыре года вырос на 70% — до 128,3 млрд рублей. Расходы на обслуживание долга увеличились. Сейчас долг по отношению к прибыли в десятки раз превышает норму.