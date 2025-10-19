«Не смог оставить в беде»: в Петербурге задержали замгубернатора Вологодской области за пьяную драку

В Санкт-Петербурге задержали заместителя губернатора Вологодской области Ивана Иноземцева за пьяную драку в отеле, хотя регион активно борется с проблемой алкоголизма. Глава Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что чиновник отправился в северную столицу вместе с семьей. Якобы он не участвовал в драке, а пытался ее разнять. В качестве доказательства губернатор опубликовал видео из бара, хотя по кадрам нельзя однозначно сказать, пытался ли Иноземцев успокоить агрессора.

В Санкт-Петербурге задержали вице-губернатора Вологодской области Ивана Иноземцева за дебош, сообщил 78.ru. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале пояснил, что чиновник разнимал драку.

По словам Филимонова, Иноземцев поехал в Санкт-Петербург вместе с женой и дочерью, так как у его ребенка там проходили соревнования. Они остановились в отеле. Вечером супруги уложили ребенка спать, а сами спустились на первый этаж поужинать.

«По уточненной информации, в лобби-баре могла произойти провокация. Как рассказывают очевидцы, Иван Борисович вступился за человека, который подвергся нападению. Иноземцев, следуя своим жизненным принципам, не смог оставить посетителя ресторана в беде», — написал губернатор.

Филимонов передал отдельный привет заказчикам этим провокационных действий, отметив, что они делают его и его команду сильнее:

«Сила в Правде. С нами Бог, а если Бог с нами, то кто против? Известно как он зовется. Победа во всех смыслах за нами».

Филимонов добавил, что желающие помериться силой могут сделать это на спортивной тренировке. По его словам, необходимо сохранять холодный рассудок, даже если оппонент неправ, «особенно если ты государственный или муниципальный служащий».

Драка в баре

По данным «Фонтанки», около 05:00 19 октября в баре петербуржского отеля, расположенного на Биржевой линии, 4, произошла драка с участием Иноземцева. В отель вызвали сотрудников правоохранительных органов и Росгвардию. Они задержали чиновника, его знакомого и второго участника драки, который, по предварительным данным, руководит компанией, занимающейся торговлей электронным оборудованием. Их доставили в 30-й отдел полиции для составления протоколов по статье о мелком хулиганстве, причем все трое были пьяными.

«Фонтанка» пишет, что Иноземцева госпитализировали в Покровскую больницу на Васильевском острове сразу после оформления протокола в отделении, так как во время драки он получил травмы.

Судя по кадрам, снятым камерой видеонаблюдения внутри отеля, Иноземцев сидел за барной стойкой и разговаривал с двумя женщинами, а за его спиной дрались двое мужчин. В какой-то момент неизвестный в синей рубашке несколько раз бьет по голове мужчину в черной футболке, после чего пострадавший пропадает из вида камер, а нападавший отходит. Иноземцев обернулся, увидел происходящее, встал и догнал мужчину в синей рубашке, а затем уже между ними произошел конфликт. Между мужчинами встает женщина, еще несколько женщин находятся за спиной чиновника. Одна из них намеревается взять стул как будто для удара, но затем отходит от этого плана. Иноземцев и мужчина в синей рубашке вновь подходят близко друг к другу, между ними встает женщина. На этом запись обрывается. На кадрах не видно, что чиновник пытался помочь мужчине, которого несколько раз ударили в лицо, и не видно, что нападавший хотел добить своего оппонента или причинить вред кому-то еще.

Сухой закон в Вологодской области

На официальном портале правительства Вологодской области сказано, что Иноземцеву 47 лет, он родился в подмосковном городе Пущино. Чиновник получил образование в области юриспруденции и государственного и муниципального управления, проходил обучение в ведомственных учреждениях Министерства обороны. Иноземцев раньше работал в МВД, отвечая за охрану общественного порядка. Он полковник полиции, ему присудили звание почетного сотрудника МВД.

Сейчас чиновник — первый заместитель губернатора Вологодской области, он также эксперт в области построения систем многоуровневой безопасности. В регионе он в том числе отвечает за общественный порядок и борьбу с преступностью. У Иноземцева четверо детей.

Филимонов активно борется с продавцами алкоголя в Вологодской области. Так, он ввел закон, согласно которому в регионе можно продавать алкоголь только с 12:00 до 14:00 в будние дни и с 08:00 до 23:00 в выходные. При этом рестораны могут торговать алкогольными напитками без ограничений. Летом Филимонов заявил, что закон помог снизить смертность от алкоголь-ассоциированных заболеваний на 50%, а количество преступлений в нетрезвом состоянии — на треть. При этом Федстат выяснил, что жители Вологодской области стали выпивать больше, а в соседних регионах, где нет ограничений, наоборот снизилось количество употребляемого спиртного. Филимонов порекомендовал «не поддаваться заведомо ложной интерпретации данных статистики» и учесть, что в регионе также выпивают туристы.

«Если у кого-то что-то не получается и кому-то не хочется признавать наши успехи, — завидуйте молча», — написал Филимонов.