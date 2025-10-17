Польша освободила фигуранта уголовного дела по взрыву на «Северных потоках» украинца Владимира Журавлева, его также не стали экстрадировать в Германию. Адвокат мужчины утверждает, что у гособвинения нет достаточных доказательств виновности его подзащитного. Более того, по его мнению, украинцев якобы вообще не должны обвинять в преступлениях против России.

Польский суд освободил из-под стражи украинца Владимира Журавлева, которого подозревают в подрыве «Северных потоков», и отказался экстрадировать мужчину в Германию, сообщает РИА Новости.

«На основании 253 УПК отменить меру пресечения в виде ареста и немедленно его освободить», — сказано в постановлении суда.

По данным Assosiated Press, адвокат Журавлева Тимотеуш Папроцкий заявил, что его подзащитный не признает свою вину. Он утверждает, что Журавлев «не понимает, почему немецкая сторона предъявляет ему эти обвинения». Папроцкий также назвал странной позицию Германии, так как «ни один украинец не должен быть обвинен в каких-либо действиях, направленных против России». В ФРГ же настаивают на проведении расследования всех обстоятельств подрыва «Северных потоков».

«Польский суд отказался экстрадировать в Германию украинца, подозреваемого во взрыве «Северного потока — 2», и освободил его из-под стражи. И правильно. Дело закрыто», — написал премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X.

Представитель немецкого кабмина Штеффен Майер отметил, что местные власти не комментируют сложившуюся ситуацию, однако они все еще настаивают на прояснении всех обстоятельств случившегося:

«Речь идет о текущем производстве [по делу], но нам важно, чтобы обстоятельства были расследованы».

При этом глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что с уважением относится к отказу польского суда выдать подозреваемого в подрыве «Севпотоков».

«В Польше было вынесено судебное решение, которое я уважаю, потому что мы знаем принцип разделения властей. И когда принимаются судебные решения, особенно в других странах, я считаю, что не дело исполнительной власти вмешиваться в это», — отметил Вадефуль.

Задержание фигурантов

Сотрудники правоохранительных органов Польши задержали Журавлева в конце сентября в городе Прушкув под Варшавой. Германия выдала ордер на его арест еще летом 2024 года, так как, по данным немецкой прокуратуры, Журавлев, будучи опытным водолазом, входил в группу людей, разместивших взрывчатку в районе острова Борнхольм и подорвавших «Севпотоки». Папроцкий же утверждает, что у обвинения нет достаточных доказательств для передачи его подзащитного Германии. Кроме того, нет точных сведений, действительно ли Журавлев входил в преступную группу.

Примерно в то же время в Италии задержали другого фигуранта дела — Сергея Кузнецова, но его также отказались экстрадировать в Германию. Предполагается, что мужчина — капитан ВСУ в отставке, а саму операцию готовили высокопоставленные украинские офицеры.

ФРГ самостоятельно проводит расследование по взрыву на «Севпотоках», они не передают данные Москве, несмотря на многочисленные запросы российской стороны. Помощник президента России Николай Патрушев предположил, что теракт осуществили с привлечением спецслужб НАТО, так как для совершения подобных действий нужны уникальные специалисты, которые должны отличить «Северные потоки» от другой инфраструктуры в районе.

Подрыв «Севпотоков»

Теракт на «Севпотоках» произошел 22 сентября 2022 года, его называют крупнейшей атакой на европейскую инфраструктуру со времен Второй мировой войны. В момент взрыва газ по ним не передавался. В результате произошедшего обе нитки «Северного потока — 1» и одна из двух нитей «Северного потока — 2» оказались разрушены.

Специалисты подтвердили, что взрыв произошел неслучайно. Дания, Германия и Швеция начали расследовать обстоятельства произошедшего, однако в феврале 2024 года Копенгаген и Стокгольм завершили процесс, так как дело находится вне их юрисдикции. Германия подозревает в подрыве семерых граждан Украины. Немецкие следователи установили, что они пересекли границу с Польшей с настоящими паспортами, а затем приехали в Германию по поддельным документам.

Фигуранты арендовали яхту «Андромеда» и добрались до «Севпотоков». Четверо из них были водолазами, еще один — подрывником, один — шкипером, а роль последнего фигуранта неясна. Бывший главком ВСУ Валерий Залужный якобы руководил операцией, а украинский президент Владимир Зеленский был в курсе происходящего.