Тревожная тенденция: в России растет заболеваемость сахарным диабетом

Количество россиян с сахарным диабетом постепенно увеличивается — как и число обращений пациентов с таким диагнозом в больницы. О том, чем опасна эта болезнь и как государство и бизнес борются с ее распространением, — в нашей статье.

Согласно Федеральному регистру сахарного диабета (СД), в России около 5 млн человек страдают этим заболеванием, при этом половина пациентов даже не знают о своем диагнозе. Реальное число диабетиков может превышать и 10 млн человек. Заболеваемость растет с каждым годом, и неслучайно в обиходе врачей даже появилось понятие «тихая эпидемия».

Переломить ситуацию призван федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом», который реализуется с 1 января 2025 года в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Цель проекта: увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения качества и доступности медицинской помощи, оказываемой пациентам с сахарным диабетом.

В рамках проекта 53 субъектам РФ уже выделили более 4,2 млрд рублей на усиление материально-технической базы эндокринологической службы. Финансирование направили на оснащение современным диагностическим оборудованием региональных центров и сельских медучреждений, а также на развертывание сети из более чем 1200 школ здоровья для взрослых и детей с диабетом. Это решение позволит завершить формирование единой координирующей сети эндокринных центров по всей стране, что является ключевым элементом в борьбе с распространением этого заболевания.

Особое внимание уделяется обеспечению детей и беременных женщин с сахарным диабетом бесплатными системами непрерывного мониторинга глюкозы для контроля заболевания и профилактики осложнений. Также проект предполагает развития программ повышения квалификации для медицинского персонала через единый координационный центр. Кроме того, в рамках трека научно-технического развития ведется работа по созданию и регистрации новых отечественных лекарственных препаратов и инновационных методов терапии.

Доступно о сахарном диабете

Сахарный диабет представляет собой системное заболевание, опасное не столько само по себе, сколько своими тяжелейшими осложнениями, которые постепенно разрушают организм изнутри. Хронически высокий уровень глюкозы в крови действует как медленный яд, повреждая стенки мелких и крупных сосудов (ангиопатия), что приводит к нарушению кровоснабжения жизненно важных органов; это чревато слепотой вследствие диабетической ретинопатии, почечной недостаточностью из-за нефропатии, высоким риском инфарктов и инсультов, а также синдромом диабетической стопы, при котором малейшая травма может обернуться гангреной и ампутацией.

Коварство болезни заключается в ее прогрессирующем и часто бессимптомном характере на ранних стадиях, из-за чего необратимые изменения в организме могут произойти до того, как человек осознает всю серьезность ситуации.

close Shutterstock

Низкая осведомленность населения о заболевании, которое занимает седьмую строчку в списке самых распространенных причин смертности и относится к социально значимым, послужила сигналом для страховой медицинской компании «СОГАЗ-Мед». На сайте СМО был создан информационный проект PRO.Диабет, адресованный широкому кругу читателей.

Здесь можно получить информацию о заболевании, ознакомиться с ответами на популярные вопросы и оставить обращение, если подозреваете, что ваши права как пациента нарушены. Над проектом работали эксперты компании. Простым языком они рассказали об угрозах сахарного диабета, о возможностях диагностики и лечения, доступных гражданам по полису ОМС. Прямо на сайте можно пройти тестирование, чтобы оценить свои риски развития сахарного диабета.

Браслет, который спасет жизнь

Еще одним важным шагом компании «СОГАЗ-Мед» в борьбе с сахарным диабетом стал выпуск силиконовых браслетов. Помимо логотипа СМО и пометки PRO.Диабет, на них разместили QR-код со ссылкой на памятку о первой помощи пациенту с заболеванием. Так называемые SOS-браслеты распространяют на мероприятиях, посвященных опасной патологии: в медицинских организациях, школах сахарного диабета, на городских праздниках ЗОЖ и прочих площадках.

В 2023 году в пилотном проекте по распространению SOS-браслетов приняли участие 10 филиалов компании «СОГАЗ-Мед». В 2024 году число филиалов увеличилось до 47, в них было доставлено более 15 тыс. SOS-браслетов. В этом году к проекту присоединилась еще два филиала, и для диабетиков заказали свыше 6 тыс. браслетов.

Главный принцип работы «СОГАЗ-Мед» — пациентоориентированность. Компания ищет индивидуальные подходы к застрахованным и работает так, чтобы действенно помогать людям, оправдывать ожидания. Даже, казалось бы, в «мелочах». Так, перед подготовкой очередного тиража браслетов собрали обратную связь и заказали модель, максимально удобную для пациентов всех возрастов.

Чем помогает страховая?

Публичное и индивидуальное информирование застрахованных, запуск информационного проекта PRO.Диабет и распространение SOS-браслетов — все это повышает осведомленность пациентов о заболевании, и они все чаще обращаются в СМО за информацией и помощью.

В первом полугодии 2025 года в компанию поступило на 107,7% обращений больше, чем за аналогичный период в 2024 году. При этом прирост обращений в 2024 году в отношении 2023 года составил 36,4%. За первые шесть месяцев этого года число содействий СМО застрахованным с диабетом при записи к врачу увеличилось на 33,1%, а число содействий в записи на диагностические обследования выросло на 59,7% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

close Shutterstock

«Актуальность темы сахарного диабета характеризуется распространенностью заболевания, особенностями течения с множеством осложнений и необходимостью регулярных визитов к врачу, в том числе для диспансерного наблюдения и посещения школы диабета, а также ростом числа обращений застрахованных пациентов за содействием», — отмечает Дмитрий Толстов, генеральный директор страховой компании «СОГАЗ-Мед».

На первом месте в структуре обращений по медицинским вопросам в первом полугодии 2025 года было оказание медицинской помощи, на втором – организация работы медицинских организаций, на третьем – проведение профилактических мероприятий.

«С одной стороны это говорит о том, что люди все более ответственно относятся к своему здоровью, с другой – демонстрирует доверие застрахованных к СМО как защитнику и помощнику в системе ОМС. Таким образом мы вносим свой вклад в реализацию федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» и реально помогаем людям. Поиск новых путей взаимодействия и помощи застрахованным не прекращается», — добавил Дмитрий Толстов.

В 2024 году число застрахованных с диабетом «СОГАЗ-Мед» составило около 4,9 млн, число впервые установленных диагнозов превысило 1,5 млн. Страховые представители «СОГАЗ-Мед» индивидуально сопровождают застрахованных как с уже имеющимся сахарным диабетом, так и с риском его развития при получении медицинской помощи, оказывают поддержку в прохождении школы сахарного диабета.