«Встречали на ушах»: в Сибири внезапно приземлился летевший из Лондона в Пекин Boeing 777

Пассажирский Boeing 777, летевший из Британии в Китай, неожиданно приземлился в российском Нижневартовске. Причина — отказ одного из двигателей. Более 250 пассажиров, в числе которых 20 детей, около шести часов держали в салоне лайнера, а затем допустили в международный сектор местного аэропорта и пообещали «накормить русской едой». По данным Baza, в Нижневартовске борт «встречали на ушах». Как это было — в материале «Газеты.Ru».

Самолет Boeing 777-300 авиакомпании Air China, следовавший из Лондона в Пекин, внепланово сел в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа в 06:23 мск. Более 250 пассажиров провели на борту лайнера почти шесть часов, после чего их пустили в аэропорт, пишет SHOT.

«Сейчас их доставили в международный сектор аэровокзала, где накормят русской едой. Предположительно, всю китайскую и английскую еду 250 пассажиров съели. Теперь им предстоит несколько часов провести в терминале аэропорта Нижневартовск, где их покормят горяченьким», — говорится в сообщении, опубликованном в 12:07 мск.

По информации Telegram-канала Baza, среди пассажиров не было паники, на борту все чувствовали себя нормально и, в ожидании дальнейших действий, смотрели «в окно на природу». Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко сообщил, что в это время разрешались вопросы о пересечении государственной границы и временному размещению пассажиров.

«Полностью контролируем ситуацию совместно с руководством аэропорта и с правительством нашего округа. По мере необходимости будем принимать дополнительные решения», — добавил он.

Всего на борту находились 266 человек: 15 членов экипажа и, по уточненным данным, 251 пассажир, сообщили в Росавиации. РИА Новости выяснило, что в числе пассажиров 20 детей.

Air China уже приняла решение направить в Нижневартовск резервный борт. Запасной борт ожидается около 16:00 мск.

Почему самолет сел в Нижневартовске?

Экипаж самолета китайской авиакомпании решил совершить посадку в России из-за отказа одного из двигателей, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Предварительная причина — неисправность одного из двигателей. Экипаж подал сигнал срочности PAN и запросил снижение», — отметил он в Telegram-канале.

Кореняко рассказал, что диспетчеры своевременно отреагировали на полученный сигнал и оперативно предоставили экипажу необходимую информацию о ближайших запасных аэродромах, способных принять воздушное судно. Затем экипажу оказали навигационную помощь при следовании на аэродром Нижневартовска по наикратчайшему маршруту.

Boeing 777-300 произвел благополучную посадку через 60 минут после объявления сигнала PAN, добавил Кореняко.

«Огромный Boeing самостоятельно развернулся на полосе и дорулил на одном двигателе до перрона», — поделилась Baza.

В результате экстренной посадки пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался, уточнило РИА Новости. Агентство добавило, что Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль вынужденную посадку самолета.

По информации Baza, пилоты выбрали Нижневартовск из-за «идеальной» погоды и «очень длинной полосы». Аварийные службы экипаж не запрашивал. При этом службы аэропорта «встречали внезапного гостя на ушах», поскольку «не каждый год такой борт из Великобритании прилетает в Нижневартовск» . Сейчас рядовые сотрудники аэропорта «не могут достучаться до руководителей», так как все начальство «крутится вокруг самолета».

«Наверное, сегодня один из самых интересных дней в истории аэропорта», — добавила Baza.

Авиационные происшествия с Boeing 777

Boeing 777 — крупнейший двухмоторный турбовентиляторный пассажирский самолет. Он разработан в начале 1990-х годов, первый полет состоялся в 1994 году. В зависимости от конфигурации борт может принять от 305 до 550 пассажиров. В 2005 году Boeing 777-200LR установил абсолютный мировой рекорд по беспосадочному перелету из Гонконга в Лондон — 21 тысячу 601 км.

Самолеты Boeing 777 неоднократно попадали в авиационные происшествия. Самыми резонансными из них стали крушения в 2014 году. 17 июля под Донецком упал Boeing 777 малазийских авиалиний, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур.

8 марта того же года с экранов радаров пропал Boeing 777, совершавший над Индийским океаном рейс из Куала-Лумпура в Пекин. Самолет искали специалисты из 26 стран мира, но так и не нашли.

В 2024 году британская газета Daily Mail со ссылкой на письменное уведомление Федерального управления гражданской авиации (FAA) США писала, что у 292 самолетов Boeing есть потенциальная неисправность, которая может привести к взрыву в воздухе.

По информации издания, из-за неправильной установки приспособления для рассеивания статического электричества в крыле самолета может образоваться высоковольтный разряд.

«Это может привести к возникновению возгорания внутри топливного бака, к последующему пожару или взрыву», — говорится в публикации.