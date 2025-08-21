Max будут устанавливать на все гаджеты в России. Новое правило внедрят с осени

В России с 1 сентября предустановка Max станет обязательной на всех устройствах

С 1 сентября мессенджер Max станет обязательным для предустановки на все продаваемые в России электронные устройства, заменив VK Мессенджер в перечне предустанавливаемых приложений. Одновременно обязательным к установке станет магазин приложений RuStore. Max позиционируется как аналог китайского WeChat и будет интегрирован с порталом «Госуслуги». Ряд регионов, включая Санкт-Петербург и Татарстан, уже начали переход на мессенджер для работы госорганов, школ и коммунальных служб.

Мессенджер Max c 1 сентября станет обязательным для предустановки на электронные устройства. В перечне он заменит VK Мессенджер, который находился там с 2023 года. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, кроме Max, с 1 сентября на устройствах с операционными системами iOS и HyperOS обязательным к установке также станет магазин приложений RuStore.

Напомним, что бета-версия мессенджера Max была представлена в марте 2025 года. Проект разрабатывается VK при поддержке Минцифры. Новый сервис намерены интегрировать с порталом госуслуг и образовательной платформой «Сферум».

По замыслу разработчиков, Max станет не только средством для обмена сообщениями, но и инструментом для онлайн-взаимодействия с государственными структурами по модели китайского WeChat. Запуск полной версии намечен на осень.

Кого переводят в Max

На фоне активизации работы нового мессенджера ряд госструктур уже заявил о переходе на Max. Так, 23 июля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в Telegram сообщил, что город первым в России начнет использовать Max для работы городских служб.

Беглов сообщил, что в мессенджере уже были созданы учетные записи «Служба 112 Санкт-Петербурга» и «Информационно-справочная служба Санкт-Петербурга «122». С ними пользователи могут переписываться или звонить им внутри мессенджера. В дальнейшем функционал будет расширен.

Издание «БИЗНЕС Online» со ссылкой на главу пресс-службы минобрнауки Татарстана Алсу Мухаметову сообщило, что с 1 сентября образовательные учреждения региона также перейдут на работу с мессенджером.

В свою очередь газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник писала, что кроме Татарстана, в пилотный проект по переходу школьных чатов на госмессенджер также вошли Марий Эл, Алтай, ХМАО, Владимирская и Тверская области.

В минобразования Тульской области сообщили, что после перехода на новый единый мессенджер все чаты в VK будут закрыты.

13 августа Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что госжилинспекция направила требования перевести домовые чаты в Max руководителям управляющих компаний в Московской, Тульской, Нижегородской, Белгородской областях, а также в Краснодарском крае и Башкирии. Аналогичные распоряжения получили коммунальные службы и в Приморье, Удмуртии, Тюменской и Омской областях.

В Свердловской области распоряжение коснулось бюджетных медучреждений, сотрудников которых обязали вести служебную переписку только через госприложение. В Москве пока официально заявляли лишь о переводе в Max домовых чатов, других структур переход не затронул.

Кроме того, согласно распоряжению правительства, теперь мессенджер будет использоваться для работы с электронной подписью через «Госключ». Таким образом власти планируют расширить аудиторию мессенджера.

Индивидуальные предприниматели и физические лица смогут использовать усиленную квалифицированную (УКЭП) и усиленную неквалифицированную электронную подпись (УНЭП) в приложении «Госключ» исключительно через Max.

Более 18 миллионов пользователей зарегистрировались в национальном мессенджере с момента его запуска, сообщала пресс-служба сервиса 19 августа. Помимо базовых функций чата, Max поддерживает аудио- и видеозвонки (включая групповые), денежные переводы, доступ к нейросети GigaChat 2.0, а также мини-приложения российских компаний. В тестовом режиме доступны информационные каналы СМИ и блогеров.