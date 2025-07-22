На лечение отца: главком ВСУ Сырский перевел в Россию миллион рублей

Главком ВСУ Александр Сырский отправил родителей на лечение в Москву и перевел на эти цели около миллиона рублей. По данным SHOT, это произошло после того, как Сырский узнал, что его 86-летнему отцу стало хуже. Перевод средств подтвердил брат украинского генерала Олег Сырский, но отказался сообщить, был он сделал до или после начала СВО.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский отправил родителей на лечение в Москву, выяснил SHOT.

По данным Telegram-канала, Сырский вышел на связь с родителями после новостей о тяжелом состоянии отца — 86-летнего Станислава Сырского. Мужчина с апреля этого года борется с заболеванием головного мозга, которое обострилось после перенесенного коронавируса. Сначала пенсионер лечился во Владимире, где и проживает семья главкома ВСУ, однако там врачи не смогли ему помочь. После этого Сырский-младший отправил родителей в Москву на лечение и реабилитацию.

«Сырский-старший восстанавливается в отдельной палате, где живет вместе с супругой, которая сопровождает его. Месяц лечения отца главкому ВСУ обошелся в 1 миллион рублей — примерно столько он и перевел в Россию», — уточняет SHOT.

Перевод средств «Регнуму» подтвердил брат Сырского Олег. Однако мужчина отказался рассказать, был ли он сделан до или после начала спецоперации.

«Мне плевать на его деньги. Нашу семью называют врагами из-за него. Отцу плохо, мать глохнет. Я готов отказаться от брата прилюдно, лишь бы нас не называли врагами. Я потерял работу из-за него», — заявил изданию Олег Сырский, добавив, что из-за потери работы теперь не может оплатить квартиру и лечение родителям.

Мы один народ

Депутат Госдумы Виктор Соболев отметил, что действия Александра Сырского подтверждают, что России и Украина не братские народы, а один народ. По словам парламентария, не помочь родителям Сырский не может, даже несмотря на конфликт. А тот факт, что его родители живут в России, лишний раз подтверждает тезис об одном народе с очень богатой общей историей.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» также выразил уверенность, что отправленные Сырским деньги на лечение отца дойдут до адресата.

Надо проверить

При этом зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин призвал проверить, не спонсирует ли главком ВСУ терроризм на территории России.

«Не исключаю, что Сырский действительно родителям отправляет деньги как сын. Это вполне объяснимо с человеческой точки зрения. Однако, я думаю, что есть основания для проверки всех денежных переводов соответствующими органами. Необходимо убедиться, что деньги Сырского не идут на организацию подрывной террористической деятельности в России», — сказал парламентарий «Газете.Ru».

В то же время депутат исключил связи главкома ВСУ с кем-то из российского министерства обороны. Он уверен, что никто в вышестоящих инстанциях не стал бы поддерживать контакты с Сырским.

Что известно о семье Сырского

По данным SHOT, в последние годы семья Сырского, проживающая в России, практически не поддерживала связь с главкомом ВСУ. Как отмечает Telegram-канал, отношения были почти прекращены из-за СВО и разных позиций относительно спецоперации. Особенно сильно они испортились после назначения Александра Сырского на пост главнокомандующего украинской армии.

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«Родители нового главкома ВСУ Александра Сырского скрывают свое родство с ним от людей и не обсуждают его карьерные назначения. На родителей, которые до сих пор живут в России и участвуют в «Бессмертном полку», сейчас обрушилась волна хейта», — писал SHOT в феврале 2024 года.

Как уточнял канал, пожилая чета Сырских большую часть времени проводит на даче, о сыне старается не распространяться. Мать главкома ВСУ поет в вокальной группе учителей-ветеранов и подписана на патриотические паблики в соцсетях.