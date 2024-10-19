«Найдены держащимися за руки». Семья беженцев с Украины погибла из-за урагана в США Fox: семья украинских беженцев погибла в США в результате урагана

В США в результате урагана «Хелен» погибла семья украинских беженцев. Чета Сегеных вместе с сыном и бабушкой перебралась в Северную Каролину из Херсонской области в 2022 году. В конце сентября на город, где они жили, обрушился ураган, дом семьи смыло. Почти три недели они числились пропавшими без вести, пока 13 октября тела двух человек не были обнаружены в 14 км от их дома. Это оказались супруги Сегены, бабушка и 13-летней ребенок до сих пор не найдены. Однако предполагается, что они тоже погибли.

Семья украинских беженцев погибла в США в результате урагана «Хелен». Об этом телеканалу Fox Weather рассказал их родственник Рики Вибе.

По словам Вибе, невестка его брата Анастасия Сегена (у Рики есть брат Райан, который женат на Анне, сестре Анастасии) вместе со своим мужем Дмитрием Сегеным, 13-летним сыном Евгением и матерью Татьяной бежала из Херсонской области в 2022 году. Через Россию они выехали в Латвию, затем в Литву, и добрались до Польши. В июне 2022-го семья оказалась в Майами, впоследствии переехав в Бернсвилл штат Северная Каролина.

Спустя год украинцы смогли перебраться поближе к родственникам. Для этого Сегены арендовали передвижной дом, который находился на открытом поле недалеко от реки Саут-Тоу.

Ураган «Хелен» обрушился на Бернсвилл 27 сентября. Как рассказала USA Today племянница Анастасии Сегеной Лиза Гиндинова, со своей тетей она в последний раз разговаривала за день до трагедии.

«Она сказала: «Вода в реке поднимается». Она пошутила, что надеется, что их «Титаник» — имея в виду их дом — выдержит», — сообщила девушка.

Однако дом семьи не смог противостоять стихии. По словам Вибе, наводнение застало их врасплох. Ожидалось, что в городе выпадет примерно 30 см осадков, однако на деле — около 80 см.

«Это было не наводнение <...> Это была бушующая, неуправляемая, монструозная река, которая поднялась на 100 футов (30 м) и поглотила трейлеры, мусоровозы и дома, превратив их в металлолом», — отметил Вибе.

На пути реки и оказался дом украинской семьи. На протяжении трех недель Сегены числились пропавшими без вести, пока 13 октября Рике Вибе не опубликовал сообщение о сборе пожертвований на краудфандинговой платформе GoFundMe. В нем мужчина рассказал, что двоих членов семьи обнаружили, они погибли.

«Их нашли в более чем 9 милях (14,5 км) от того места, где располагался их дом… Мать и дочь были найдены вместе, держащимися за руки», — сообщил Вибе.

Однако на следующий день стало известно, что найденные тела принадлежат Дмитрию и Анастасии Сегеным. Мать Сегеной и сын пары до сих пор считаются пропавшими без вести. Предполагается, что они также погибли.

«К сожалению, похоже, что поисково-спасательная операция сворачивается, потому что она уже длится долго. Она продолжается уже три недели», — уточнил Рики Вибе.

Последствия урагана «Хелен»

«Хелен» обрушился на США в конце сентября, ураган затронул сразу несколько штатов на юго-востоке страны. Он прошел Джорджию, после чего вызвал ливни в Северной и Южной Каролине, а также в Теннесси. Из-за этого реки в штатах вышли из берегов. Скорость ветра на побережье Флориды достигала около 225 км/час, «Хелен» присвоили четвертую категорию из пяти возможных.

Ураган вызвал сильные разрушения и стал самым смертоносным в США со времен «Катрины», прошедшей в 2005 году. Как сообщал The Guardian, в результате разгула стихии погибли более 200 человек. Сильнее всего пострадала именно Северная Каролина, на это штат пришлось больше половины жертв. Сотни человек числились пропавшими без вести.

В результате урагана более двух миллионов человек остались без электричества. Больше всего отключений было в Южной Каролине. В Северной Каролине также пострадала система водоснабжения. Кроме того, некоторые дороги были полностью размыты, что затрудняло доставку гуманитарной помощи.