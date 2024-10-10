Мародеры, пустые полки и отметка маркером на случай смерти. Очевидцы — об урагане «Милтон» в США

Эльвина Шагалиева, Палм-Кост

Мы во Флориде всего три месяца, до этого почти шесть лет прожили в Чикаго. Там тоже хватало бедствий: случались очень разрушительные торнадо, которых в год могло произойти от 16 до 20. Сейчас мы живем в городе Палм-Кост, это северо-восток Флориды. Под удар «Милтона» попадает вся Флорида: есть зоны бедствий, есть зоны с «крыльями» урагана. Нас — по прогнозам — заденет «крыло», поэтому обязательную эвакуацию не объявляли. Под зону затопления попадает только прибрежная часть города. Эмоции по этому поводу, конечно, есть, но адекватные, так как паника в подобной ситуации — враг номер один. Наибольший страх — если ураган развернется в нашу сторону и объявят эвакуацию в последний момент. Однако пока тревоги нет. Как говорится — глаза боятся, руки делают. Подготовили дом и «тревожные чемоданчики». Единственный страх за наших животных: собаки у нас умеют плавать и послушные, а вот с котами посложнее будет.

Так как наш район не попал под зону эвакуации, мы не уехали, но соблюдаем указания властей. Нам раздали мешки с песком и сказали сидеть дома. Так и делаем. Главный фактор нашего решения остаться — дать возможность эвакуироваться тем, кто в «горячих» зонах, и не создавать лишние заторы на дорогах. Эвакуацию объявили за два дня до урагана, но пробки за несколько часов до начала все равно были. Платные дороги сделали бесплатными для всех, а в некоторых местах дополнительно открыли обочины для проезда машин. Над дорогами все время кружили вертолеты, которые следили за движением. Власти помогали максимально. Раздавали бесплатные мешки с песком, обустроили приюты и подготовили пункты выдачи еды. Каждый раз оповещают жителей об изменениях и держат в курсе всего происходящего. Мы чувствуем себя защищенными.

close Последствия урагана в Форт-Майерсе, Флорида, 9 октября 2024 года Ricardo Arduengo/REUTERS

В Палм-Кост практически никто не покинул свой дом. Но в магазинах и на заправках были толпы людей, с полок сметали все. Больше всего меня удивили пустые полки с туалетной бумагой — как она им поможет? А еще в банкоматах закончилась наличка. Но паники в городе не было, некоторые даже машины в гараж не загоняли, все спокойны, звали друг друга в гости, предлагали еду и помощь.

Я думаю, с каждым годом меры по подготовке к подобным стихиям становятся все лучше, люди умеют учиться на своих ошибках. За частотой ураганов я не наблюдаю, но перед переездом из Чикаго во Флориду два месяца мониторила статистику бедствий по местностям. Палм-Кост показался мне одним из самых безопасных, поэтому выбор пал именно на этот город.

Алиса Сергеева, Бровард

Мы живем в округе Бровард (юг Флориды, недалеко от Майами), это 270 километров от Тампы, куда обрушился центр урагана. Наша зона не обязательна к эвакуации, но утром 9 октября все равно пришло оповещение о надвигающемся торнадо — в итоге мы его видели в местных пабликах от очевидцев на дороге, по которой ездим каждый день домой. Известия об урагане, безусловно, напугали, особенно осознание того, что его траектория непредсказуема на 100% — и в любой момент он может поменять свой маршрут. Не менее страшит и возможное наводнение, вызванное сильными ветрами и дождем.

Мы остались дома, убрали все предметы с заднего и переднего двора, которые в теории могут начать летать от сильных ветров. Сообщение с просьбой об этом получили еще 8 октября от администрации нашего комьюнити. Также мы загнали обе машины в гараж и закрыли ставни на окнах.

Все, кто хотел эвакуироваться, сделали это еще восьмого и девятого октября. Рейсы были переполнены, тем не менее периодически появлялись свободные горящие билеты. Но большинство людей уезжали из штата на машинах. В первую очередь — в Майами, где прогнозировали относительную безопасность. На дорогах образовались огромные пробки, время в пути увеличилось в два-три раза. Местные власти заблаговременно организовали несколько пунктов с раздачей мешков с песком в каждом районе. Также они настоятельно рекомендовали — при невозможности эвакуироваться — приехать в один из шелтеров. Это своего рода приюты, оборудованные для укрытия на время урагана. Власти договорились с Uber — они бесплатно отвозили людей в шелтеры.

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В нашем городе паники не было, но полки с водой и консервами все равно пустовали. При этом события в «красной» зоне, эвакуационной, сильно отличались. Люди стояли в очередях в строительных магазинах за фанерой и профлистами, чтобы заколотить дома и спасти их не только от урагана, но и мародеров. Те жители эвакуационных зон, которые приняли решение остаться, выглядели спокойными. Хотя шериф округа Шарлотт попросил оставшихся людей нанести перманентным маркером на руку имя, фамилию, дату рождения и контакт, с кем можно связаться в случае беды.

Две недели назад ураган «Хелен» уже обрушился на западное побережье Флориды, но у нас был только сильный ветер и дождь, который назвали «тропическим штормом». Мы живем не в прибрежной зоне, поэтому потоп нас тоже не коснулся. А в 2019 году тут был ураган «Дориан». Я была беременна и очень боялась — из-за ужасающих прогнозов курса урагана и родов, которые должны были начаться со дня на день.

Если говорить о подготовке Флориды, то любой ураган сопровождается созданием пунктов раздачи мешков с песком и организацией мест, куда люди могут прийти, если будет угроза. В 2024-м частота ураганов увеличилась. По идее, их сезон уже должен был закончиться, но в этом году он что-то припозднился.

Кристина, Майами

Мы живем в Майами, от нас до Тампы порядка трех часов езды на машине. Изначально говорили, что «Милтон» ударит конкретно по ним, а Майами зацепит дождями, ветрами, не более того. Две недели назад на Флориду обрушился ураган «Хелен», он шел ровно по той же траектории, что и «Милтон». Нас обошел стороной. Поэтому сейчас у нас все тихо, спокойно, никто никуда не бежит. Знаю, что многие жители Тампы приехали пережидать в Майами: моя приятельница работает в гостинице, и у них не было ни одного свободного номера. Безусловно, некоторые меры предосторожности все же приняты, например, 10 и 11 октября точно не будут работать школы и детские сады, потому что дождь и сильный ветер до нас дойдут. Но паники никакой нет. Это не первый серьезный ураган, и все привыкли.

9 октября я выходила на работу, встретила соседку, которая шла с пляжа. Спросила: «Как ваши дела? Как готовитесь ко встрече со стихией?» Она, веселая дама 50+ лет, улыбнулась и ответила: «Вот, с пляжа возвращаюсь, такая погода классная, океан теплый, волн почти нет». Вот вам показатель уровня спокойствия населения.

close Последствия урагана в Форт-Майерсе, Флорида, 9 октября 2024 года Ricardo Arduengo/Reuters

Конечно, власти Майами посоветовали жителям закупиться водой и едой, которая не требует приготовления. И люди, как сумасшедшие, сметали с полок воду, консервы и почему-то туалетную бумагу. А также винишко, конечно. Но я живу здесь уже восемь лет и знаю, что с мая по ноябрь во Флориде бывают ураганы, поэтому, чтобы не бежать вместе со всеми, закупаюсь заранее. Купила несколько упаковок воды и консервированного тунца еще в июле. А вчера докупила пару бутылок розе для полного комплекта.

В Майами очень много частных домов, и городские власти бесплатно раздавали владельцам мешки с песком, чтобы они могли забаррикадироваться и укрепиться. Но за десять часов до урагана я проезжала по частному сектору, где очень дорогие дома, и что-то никто ничего не укреплял. Если бы ураган шел на нас, люди вели бы себя иначе.

В 2017 году на Майами обрушился ураган «Ирма» — это было очень страшно и нервно. Мы жили как раз в районе, в котором была объявлена принудительная эвакуация. Не эвакуируешься — пеняй на себя. Власти предупреждали, что спасатели не приедут. Но самое жуткое — просили написать маркером на руке номер социального страхования, чтобы можно было человека опознать. Мы были одними из тех, кто не уехал и встретил «Ирму» лицом к лицу: заклеили окна изолентой и спали в комнате без окон, чтобы быть подальше от стекол. Нам повезло, даже электроэнергию в нашем районе не отключали, немного потрясло — и все. Хотя «Ирма» была признана ураганом пятой категории. Вид из окна, конечно, ужасал: было настолько темно, что непонятно — день там или ночь.

Уехала бы я, если бы знала, что «Милтон» придет к нам? Нет. Во-первых, это недешевое удовольствие. К сожалению, когда происходит что-то подобное, все хотят на этом заработать: гостиницы резко поднимают стоимость проживания, про авиаперелеты вообще молчу. Можно уехать на машине, но это значит отстоять несколько часов в пробках, тоже паника. Во-вторых, мародерство. Среди моих знакомых, которые покинули свои дома из-за «Ирмы» в 2017 году, есть люди, в чьи дома залезли и хорошо там «похозяйничали». И в-третьих, это ужасный стресс. Ты едешь непонятно куда, как правило, за свой счет. Конечно, есть шелтеры, которые оборудуют в школах и на стадионах. Но представьте, сколько там будет людей. И все они будут паниковать.

У меня несколько друзей живут во Флориде. Как раз месяц назад с семьей навещали их и проехались по островам до города Ки-Уэст. Те, кто живут в Майами и на восточном побережье полуострова, вообще не заморачиваются. Тампа — другое дело. Друг, живущий в пригороде Тампы, никуда не уезжал, он в зоне, не подлежащей обязательной эвакуации. Те же, кто в зоне «A» (самое побережье), заранее перебрались подальше от берега. Самое страшное там — подъем океанской волны. При плоском береге Флориды она может реально затопить первые этажи домов.

В Тампе народ не очень-то привык к таким реально сильным ураганам, поэтому напряжение чувствовалось. На заправках — проблемы с бензином (народ еще и для электрогенераторов закупал), доставка товаров в магазины страдала, люди запасались продуктами. Но алгоритм действий в таких ситуациях уже давно прописан. Если есть куда уехать — давно уже уехали и будут пережидать. Основные проблемы у тех, кто живет рядом с океаном в небольших домах или у кого бизнесы на первых этажах. Обитатели современных многоэтажных апартамент-комплексов только едой и водой запаслись. Из районов, подлежащих эвакуации, выбирались в основном на личном транспорте. Причем делали это заранее, иначе можно было застрять в длинной пробке посреди дороги. Никто никуда не улетал, ехали либо к друзьям-родственникам, либо в специально обозначенные местной администрацией убежища, крытые стадионы. Если у кого-то бизнесы на первом этаже, то заколачивали все фанерой или металлическими листами и герметизировали дверные проемы.

close Последствия урагана в Форт-Майерсе, Флорида, 9 октября 2024 года Ricardo Arduengo/Reuters

Соседи, кстати, всегда помогают и интересуются, не нужно ли чем помочь, что-то привезти. Паники никакой. Люди привыкают жить в таких условиях. Сейчас многие переезжают во Флориду из Калифорнии и северных штатов. Для них, конечно, это большой стресс. Те, кто сможет привыкнуть и приспособиться, — останутся, кто не сможет — уедут. Народ здесь мобильный. Хотя в Сарасоте люди, конечно, находятся во фрустрации. Две недели назад пережили «Хелен», только-только закончили все расчищать, как опять мощный ураган. Для тех, кто не успел заранее эвакуироваться или вдруг засомневался в надежности своего жилища, в ближайших школах были оборудованы убежища, куда можно было быстро добраться. Об этом постоянно напоминала местная администрация по всем каналам связи. Они же просили не звонить по 911 в случае опасной ситуации, а пользоваться специальными номерами телефонов. Спасатели выступали по местным каналам с «забавными» призывами к тем, кто проживает на опасных территориях и не захотел уезжать, чтобы они на своих ногах писали несмываемыми маркерами номера соцстрахования и личные данные. Легче и быстрее будет опознать и сообщить родственникам.

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Подробнее об урагане «Милтон» и его последствиях читайте здесь.

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