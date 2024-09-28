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«Самый сильный ураган»: житель Флориды рассказал об обстановке в штате во время шторма

Житель Флориды рассказал, что люди закупались продуктами перед началом урагана

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Marco Bello/Reuters

В американской Флориде из-за урагана «Хелен» пострадало много машин и домов, а люди выходили на улицу лишь для того, чтобы спасти свое имущество. Об этом «Газете.Ru» рассказал местный житель Илья.

«Это был самый сильный ураган. Многое пострадало: машины и дома. Нам повезло, просто затопило парковку. Другие города пострадали больше. В Тампе больше пострадало. У нас был сильный дождь и ветер. Люди выходили, чтобы свои машины переставить повыше. Воды было много. Тем, кто живет у воды, там вода затопила дома. Да, продуктами закупались», — сказал он.

25 сентября утром тропический шторм «Хелен» усилился до урагана. По прогнозам, ураган может стать самым мощным в США за последний год. Синоптики считают, что «Хелен» может вызвать опасные для жизни штормовые волны на большей части побережья Флориды. По данным Национальной метеорологической службы, более 40 млн человек во Флориде, Джорджии и Алабаме находятся под угрозой ураганов и тропических штормов.

Вдоль побережья Мексиканского залива Флориды была объявлена эвакуация, а десятки округов объявили о закрытии школ. В Центре по наблюдению за ураганами заявили, что у «Хелен» будет более широкая зона действия сильных ветров, чем у 90% других крупных ураганов. Ожидается, что скорость ветра будет достигать 200 км в час.

Ранее в американском городе полсотни человек застряли на крыше больницы из-за урагана.

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