В Думе потребовали признать «потерявшую стыд» Пугачеву иноагентом после слов об уехавших артистах

Общественник Виталий Бородин, известный жалобами на звезд, попросил генпрокурора признать Аллу Пугачеву иноагентом. Он также заявил, что певица может быть связана с «западными спецслужбами». Его поддержал и депутат Думы Алексей Журавлев, который считает, что Примадонна «потеряла всякий стыд». Конфликт разгорелся из-за ссоры Пугачевой со Стасом Михайловым насчет уехавших артистов. К нему также присоединились Максим Галкин* и Инна Михайлова.

Кампания против Примадонны

Депутат Госдумы Алексей Журавлев (ЛДПР) потребовал признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом, сообщило РИА Новости.

«Требую ту же потерявшую всякий стыд Пугачеву признать, наконец, иноагентом. Чтобы не могла больше получать деньги из России, которую ненавидит, не могла организовывать тут концерты, не получала авторские отчисления», — заявил Журавлев.

Он подчеркнул, что все «нормальные люди» сейчас остаются в России. Государство же «очистилось от паразитов», которые «доили бюджет» и «опустошали карманы россиян».

«Даже неплохо, что предателей и лжецов, как пену, вынесло наружу спецоперацией», — высказал мнение депутат.

До него признать Пугачеву иноагентом попросил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, известный массовыми жалобами на звезд. Он обратился к генпрокурору Игорю Краснову и отметил, что певица уехала из РФ, неоднократно высказывала «антироссийскую позицию» и поддерживает мужа Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом).

Кроме того, в своем канале Бородин утверждает, что певица может быть связана с западными спецслужбами:

«Пугачева возможно имеет отношение к западным спецслужбам. Мы готовим свое собственное расследование, которое вот-вот выйдет. Люди не знают многих вещей, про которые мы расскажем, и все узнают, ну как минимум, мои подписчики. Кто такая Пугачева, какую она в Россию внесла культуру, и кому она прислуживает. Все все узнают».

Поводом для новой волны критики против Пугачевой стал ее заочный конфликт с певцом Стасом Михайловым. Тот в мартовском интервью сказал, что уехавшие артисты «ничего из себя не представляют» и «еще на коленях приползут и будут стоять у России и целовать ноги». Пугачева в ответ записала видеообращение, где иронизировала над словами певца, обозвала его «Стасиком» и «мудаком», а также сообщила, что «нормальные люди» не собираются возвращаться в Россию.

«Просто не ее уровень»

Исполнительнице не стоило опускаться до уровня таких «шуточек», отметил в комментарии «Газете.Ru» продюсер Иосиф Пригожин. По его мнению, Михайлов не сказал «ничего такого оскорбительного».

«Я не оскорбляю ее (Пугачеву. — «Газета.Ru»), но хотя бы грим сделала бы [для видеообращения]. Мне кажется, такие вещи вообще не красят женщину такого калибра...Это просто не ее уровень... Этот конфликт, который со Стасом у нее начался, оскорбительный такой, с юмором типа, это как-то это даже не смешно», — сказал Пригожин.

Отдельно он раскритиковал журналистов, которые освещают историю. Продюсер отметил, что Пугачева «гениальная пиарщица» и «кинула наживку», а пресса на нее «повелась». В итоге СМИ тиражируют слова Примадонны и возносят ее на пьедестал. В целом же, по его словам, артисты с подобными заявлениями ведут себя как дети, пользуясь «безнаказанностью».

Что касается признания певицы иноагентом, Пригожин считает, что уехавшие уже «сами себя наказали» и Пугачева «предала всех, кто действительно нуждался в ней, как в творческой личности».

«Я до сих пор не могу найти ответ на ее поступок.. Уйти из страны, в которой ты снискала такое уважение, такой авторитет, такую репутацию... Ты что делаешь со своей жизнью, с поклонниками, с людьми, которые к тебе относились с уважением?... Она выглядела как лидер нации среди эстрадных деятелей ... и взять, вот так поступить по отношению к стране, по отношению к ситуации, такой вызов бросить. Он просто нелогичен. Мне, извините, это не понять», — поделился продюсер.

В то же время он отказался прямо отвечать, надо ли признать исполнительницу иноагентом. Он сослался на то, что это юридический вопрос, который в компетенции руководства страны, а россияне тут ничего не решают.

Солист группы «Лесоповал» Максим Поршин в свою очередь полагает, что слова певицы стали проявлением тщеславия и безысходности: «Здесь мне видится в какой-то степени проявление тщеславия, в какой-то степени — гордыни и безысходности, которые заставляют человека такого масштаба записывать подобные видео».

Комментатор Дмитрий Губерниев, ранее советовавший россиянам слушать песни Пугачевой, сообщил «Газете.Ru», что не поменял мнение о ней.

«Я могу сказать только одно. Я Аллу Борисовну Пугачеву считаю великой певицей, слушал, слушаю и буду слушать. Что касается остального, позвоните в пресс-службу депутата Журавлева. На каждый роток не накинешь платок», — выразился он.

Михайлова vs Галкина

Тем временем за Стаса Михайлова вступилась его жена Инна. Она написала в ответ Примадонне, что «такие оскорбления унижают вас», и попросила Галкина следить за супругой.

«Максим Галкин, ради детей, не позорь Аллу Борисовну», — обратилась Инна Михайлова.

Галкин ответил Михайловой личным сообщением, что она показала всем подписчикам. Юморист отметил, что не диктует Пугачевой, что делать, поэтому странно просить его о подобном.

«Инна, вы ошиблись адресом. Может быть, вашими речами управляет Станислав, а Станислав говорит только то, что согласовано с вами. Но у нас не так. Алла свободный человек, и если она считает вашего мужа Стаса мудаком, то он в ее глазах именно такой. Если вам будет интересно мое личное мнение о гражданской позиции вашего супруга,... я вам напишу подробно и боюсь, что вам больше понравится краткое «мудак», — написал Галкин.

Пугачева и Галкин покинули Россию весной 2022 года. Юморист с тех пор не приезжал обратно, Пугачева навещала родину трижды, последний раз в прошлом ноябре. В сентябре 2023-го Галкина признали иноагентом.