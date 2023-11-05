«Будет приезжать всегда»: Пугачева снова уехала из России В окружении Пугачевой подтвердили ее отъезд из России

Максим Галкин* опубликовал фото с Аллой Пугачевой из Латвии. Директор певицы от комментариев отказалась, но призвала верить ее супругу. Источник в окружении Пугачевой также подтвердил информацию о том, что она покинула Москву. На родине артистка провела два дня, за это время ее заметили в замке в подмосковной Грязи и в Твери. По предположениям СМИ, она могла вернуться, чтобы записать песню, встретиться с покупателем своей недвижимости, посетить врачей и составить дополнительное завещание. Подробности — у «Газеты.Ru».

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимок с женой, певицей Аллой Пугачевой из латвийского города Сигулда. Когда конкретно сделана фотография неизвестно, в подписи к ней юморист написал: «Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде».

Директор певицы Елена Чупракова в беседе с изданием «Подъем» заявила, что не может давать комментарии об отъезде певицы, однако призвала верить Галкину. Источник ТАСС из близкого окружения испольнительницы тоже подтвердил, что она покинула Москву.

2 ноября СМИ сообщили о возвращении Пугачевой в Россию. По данным Telegram-канала Baza, она прибыла в страну одна через пограничный переход в Псковской области. Как заявили каналу очевидцы, при пересечении границы Пугачева скрывала лицо платком. По данным Shot, из Пскова певица отправилась в Москву на поезде, она ехала в купе VIP-класса стоимостью около 30 тысяч рублей.

Тогда Чупракова подтвердила ее приезд в столицу, однако не раскрыла, долго ли артистка останется в РФ.

Пугачева и Галкин покинули Россию весной 2022 года, они переехали в Израиль вместе с детьми — 10-летними двойняшками Гарри и Елизаветой. С тех пор артистка уже дважды посещала Россию — в августе 2022 года и в мае этого года. После нападения радикального движения ХАМАС на Израиль и начала боевых действий на Ближнем Востоке Галкин сообщал о начале своего концертного тура.

Впоследствии издание kp.ru со ссылкой на окружение Пугачевой утверждало, что она вместе с детьми планирует провести год на Кипре. По данным портала, супруги несколько лет назад приобрели пентхаус в самом дорогом ЖК города Лимассол за €10 млн.

Что делала Пугачева в России

После возвращения на родину певица приехала в свой замок в подмосковной деревне Грязь, сообщил Shot, опубликовавший кадры с заезжающим его на территорию автомобилем. Впоследствии, по данным канала, Пугачева покинула замок и направилась в сторону Санкт-Петербурга: 3 ноября принадлежащий ей Rolls Royce был замечен в Твери.

Shot утверждал, что Пугачева может посетить церемонию прощания с дирижером, художественным руководителем Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича Юрием Темиркановым. Этого не произошло – прощание состоялось 5 ноября в Большом зале филармонии, за несколько часов до публикации Галкиным снимка из Латвии.

По информации канала, в Твери певица посетила музыкальную студию «Салам», с которой ранее сотрудничала.

Как предположили журналисты, Пугачева могла записать там песню, однако подтверждения этой информации не было.

Студия в настоящее время закрыта для посетителей, один из ее основателей, звукорежиссер Игорь Лалетин отказался комментировать визит Пугачевой.

Shot со ссылкой на источник в окружении певицы также утверждал, целью ее визита могли быть составление дополнительного завещания и решение вопросов с нотариусом. Также, по данным канала, она хотела забрать документы на детей, которые необходимы переезда семьи в новые апартаменты в кипрском Лимассоле.

Кроме того, источники Shot допускали, что она планировала помочь своему мужу добиться снятия статуса иностранного агента.

При этом Telegram-канал Mash называл причиной временного возвращения артистки в Россию встречу с потенциальным покупателем замка в Грязи, решение других вопросов с имуществом и визит к врачам. Также Mash сообщал о двукратном падении цены на дачу певицы в подмосковном Солнечногорске: она подешевела с 225 млн до 100 млн рублей «в силу срочности» продажи.

Источник издания mk.ru рассказывал, что певица намерена приезжать в Россию и дальше:

«Пугачева — гражданка России и будет приезжать сюда всегда, вопреки разным гадким слухам. Никакие злопыхатели не испортят ее отношения с родиной».

«К Пугачевой претензий нет»

На фоне приезда Пугачевой в Россию члены общественной организации «Зов народа» потребовали привлечь ее к административной ответственности за «публичное оскорбление в интернете» из-за за ее публикаций, в которых россияне названы «холопами и рабами». Общественники также потребовали допросить ее на предмет финансирования вооруженных сил Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя приезд исполнительницы, заявил, что возвращение россиян в страну, как и их отъезд за границу, – «постоянный процесс».

«Любой российский гражданин – добропорядочный, законопослушный российский гражданин, – он всегда свободно возвращается на свою родину <...> и так же свободно ее покидает», – подчеркнул представитель Кремля.

Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с РИА Новости призвал Пугачеву и других возвращающихся россиян «принести извинения». По его словам, извиняться должны те, чей отъезд сопровождался «оскорблениями народа» и «неоднозначными высказываниями».

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил «Ленте.ру», что к Пугачевой «с точки зрения закона претензий нет», так как она не делала заявлений о России и «вела себя аккуратно».