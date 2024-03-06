«Не собираются нормальные люди возвращаться». Пугачева заявила, что не «приползет» в Россию на коленях Алла Пугачева заявила, что нормальные люди не собираются в Россию

Народная артистка СССР Алла Пугачева предложила Стасу Михайлову, упрекнувшему ее в отъезде из страны, «шуровать зарабатывать, пока может». В своем видеообращении она подчеркнула, что не собирается возвращаться в Россию, а если уж вернется, то «скажет, что думает». Продюсер Стас Намин в свою очередь заявил, что Примадонна не сама приняла решение об эмиграции, а была вынуждена последовать за мужем.

Певица Алла Пугачева прокомментировала слова своего коллеги Стаса Михайлова о том, что «уехавшие артисты будут на коленях перед Россией стоять». Звезда записала видеообращение, при этом намеренно говорила осипшим, «старческим» голосом.

«Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. Да я бы встала перед тобой на колени-то, да ноги не те. Что ты испугался?» — обратилась она к Михайлову.

«Не собираются нормальные люди возвращаться туда, так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь. А если уж вернусь, ей-Богу, скажу, что думаю», — добавила народная артистка.

5 марта Михайлов в интервью «Комсомольской правде» заявил, что артисты, позволяющие себе говорить «какие-то неприятные вещи» в адрес России, поступают «не совсем корректно».

Журналист спросил певца, успел ли он послушать новую песню Пугачевой и считает ли, что ей «нужно сейчас выпускать новые композиции». На это Михайлов ответил, что песню не слушал, и сразу же обрушился с критикой на артистов, уехавших из России.

«Любого артиста делают люди. Сам артист из себя ничего не представляет. Вообще ничего. Ноль. Показатель — на концерт пришли к нему, купили билет, значит артист есть. Любят его опять же люди», — подчеркнул он.

По мнению Михайлова, те звезды шоу-бизнеса, которые перестанут понимать, что «Россия их сделала значимыми и узнаваемыми людьми», не будут существовать «как личности». «Во-вторых, простая вещь: они на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги», — заключил певец.

«В трудной ситуации»

Основатель и продюсер группы «Парк Горького» Стас Намин считает, что Пугачева сейчас живет хуже, чем до отъезда.

«Я считаю, что она сейчас в очень трудной ситуации. <…> Она живет намного хуже, чем здесь, она живет намного хуже, чем многие из вас здесь. Я был у нее за три дня до как началась вся эта история в Израиле», — сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

Намин также добавил, что в текущей ситуации «лучше всего жить здесь».

По словам продюсера, решение об отъезде из России приняла не сама примадонна, а ее супруг Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом).

«Сейчас у нее ситуация особая — она любит в первый раз... Как получилось то, что произошло: инициатива в основном Максима, он принял такое решение. Она не может разрушить семью», — заявил Намин.

Новая песня

3 марта певица выпустила новую песню, слова к которой написала сама в соавторстве с Константином Губиным. Пугачева не записывала песен в течение пяти лет до этого.

В новой композиции артистка призывает своего избранника «не беспокоиться за нее» и отмечает, что «спокойна с ним как никогда», а также признается, что «ничего не хочет менять».

«Не беспокойся за меня, я готова к любой судьбе. Богом данное не поменять и нельзя изменить себе», — гласит строчка из песни.

В этот же день исполнительница пообещала поклонникам выпустить и другие новые композиции ко дню ее рождения (15 апреля ей исполнится 75 лет).

«Спасибо авторам — Константину Губину за музыку и Алле за такой проникновенный текст. С праздником! Пой, Алла! Люблю», — приветствовал в соцсетях выход новой песни певец Филипп Киркоров, ранее ставший фигурантом скандала из-за «голой вечеринки» в клубе «Мутабор».

Спустя время посты о новой композиции из аккаунтов бывшего супруга Пугачевой были удалены.

Весной 2022 года Пугачева и Галкин уехали с детьми в Израиль. С тех пор юморист, выросший в Одессе, никогда не приезжал в Россию. Примадонна приезжала на родину три раза, последний — в ноябре 2023-го.